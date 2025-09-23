English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மூத்த குடிமக்களுக்கான முக்கிய செய்தி - பொன்னான வாய்ப்பு

pension : முதுமைக் காலத்தில் நிதிப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 23, 2025, 05:24 PM IST
  • மூத்த குடிமக்களுக்கான பென்சன் திட்டம்
  • அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்
  • முதுமை காலத்தில் உங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும்

மூத்த குடிமக்களுக்கான முக்கிய செய்தி - பொன்னான வாய்ப்பு

pension : பெரும்பாலான அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு நிலையான வருமானம், பணிப் பாதுகாப்பு, மற்றும் மருத்துவக் காப்பீடு போன்ற அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் இருக்கக்கூடும். இவர்களின் முதுமைக் காலத்தில் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காகவே அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டம் இந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. 60 வயதுக்குப் பிறகு வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை ஓய்வூதியமாகப் பெறுவதன் மூலம், அவர்கள் யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் சுயமரியாதையுடன் வாழ முடியும்.

யார் இணையலாம்?

இந்தத் திட்டத்தில் சேருவதற்கு, ஒருவருக்கு குறைந்தபட்சம் 18 வயது முதல் அதிகபட்சம் 40 வயது வரை இருக்க வேண்டும். இந்தப் புதிய திட்டத்தில் இணைய, பொதுமக்கள் மற்றும் தனியார் வங்கிகள் மூலம் கணக்கைத் தொடங்கலாம். ஒவ்வொரு மாதமும் சேமிக்க வேண்டிய தொகை, வங்கிக் கணக்கிலிருந்து தானாகவே (ஆட்டோ டெபிட்) எடுக்கப்படும்.

எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும், எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

திட்டத்தில் சேரும் ஒருவர், 60 வயது வரை ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். இந்தத் தொகை அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ரூ. 42 முதல் 1000 ரூபாய் வரை இருக்கலாம். 60 வயதுக்குப் பிறகு, அவர் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் 1000 ரூபாய் முதல் ரூ. 4000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம். உதாரணமாக, 18 வயதில் ஒருவர் மாதத்திற்கு 42 ரூபாய் செலுத்தினால், அவர் தனது 60 வயதில் மாதந்தோறும் ரூ. 1000 ஓய்வூதியமாகப் பெறுவார்.

முதிர்வுக்கு முன் நன்மைகள் என்னென்ன?

சந்தாதாரர் 60 வயதுக்கு முன்பு இறந்துவிட்டால், அவரது மனைவி இந்தத் திட்டத்தைத் தொடரலாம் அல்லது நிறுத்திவிட்டு பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம். மனைவி திட்டத்தைத் தொடர விரும்பினால், அவர் மீதமுள்ள தொகையைச் செலுத்தினால் போதும். திட்டத்தை முடித்துக் கொண்டால், சந்தாதாரர் செலுத்திய தொகையுடன் அதற்கான வட்டியையும் சேர்த்துப் பெற முடியும். சந்தாதாரரும் அவரது மனைவியும் இறந்துவிட்டால், மொத்தத் தொகையும் நாமினிக்கு வழங்கப்படும்.

திட்டத்திலிருந்து விலகுவது எப்படி?

ஒருவேளை, சந்தாதாரர் 60 வயதுக்கு முன்பு இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக நேர்ந்தால், அவர் செலுத்திய தொகையும் அதற்கான வட்டியும் அவருக்குத் திரும்பக் கொடுக்கப்படும். மேலும், ஒருவேளை யாரேனும் மாதத் தவணைத் தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், அபராதத் தொகையுடன் கணக்கை மீண்டும் தொடங்கி, திட்டத்தைத் தொடரலாம்.

என்ன ஆவணங்கள் தேவை?

இந்தத் திட்டத்தில் இணைய, ஆதார் அட்டை, சேமிப்புக் கணக்கு அல்லது ஜன்தன் கணக்கு அவசியம். அத்துடன், கணவர்/மனைவி மற்றும் வாரிசுதாரர்கள் குறித்த விவரங்களும் தேவைப்படும். இந்தத் திட்டம் முதுமைக் காலத்தில் பொருளாதார ரீதியாக உறுதுணையாக இருக்கும் ஒரு நல்ல சேமிப்பு வழியாகும்.

 

