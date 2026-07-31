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மத்திய அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டம்: 40 வயது முதல் இந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கும்... முழு விவரம் இதோ

Widow Pension Scheme: இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலனை ஒரு பெண் பெற விரும்பினால், அவர் இந்த திட்டத்தின் முழு விதிமுறைகளையும் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:02 AM IST
மத்திய அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டம்: 40 வயது முதல் இந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கும்... முழு விவரம் இதோ
Image Credit: Pension Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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