/மத்திய அரசின் ஓய்வூதியத் திட்டம்: 40 வயது முதல் இந்த பெண்களுக்கு கிடைக்கும்... முழு விவரம் இதோ

Widow Pension Scheme: கணவரின் மறைவுக்குப் பிறகு, பல பெண்களுக்குக் குடும்பச் செலவுகளைச் சமாளிப்பது மிகவும் கடினமாகிறது. அத்தகைய பெண்களுக்கு நிதி உதவி அளிப்பதற்காக, மத்திய அரசு 'இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம்' (IGNWPS) என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டம் ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம், வறுமைக் கோட்டிற்கு (BPL) கீழே வாழும் தகுதியுள்ள விதவைகளுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலனை ஒரு பெண் பெற விரும்பினால், அவர் இந்த திட்டத்தின் முழு விதிமுறைகளையும் தெரிந்துவைத்திருக்க வேண்டும்.
இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம்
இந்த திட்டத்தின் மூலம் அரசு வழங்கும் ஓய்வூதியத் தொகை, தகுதி வரம்புகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை (ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன்) ஆகியவற்றை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?
இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் (IGNWPS) என்பது 'தேசிய சமூக உதவித் திட்டத்தின்' (NSAP) ஒரு பகுதியாகும். பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய விதவைகள் தங்கள் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ளும் வகையில், அவர்களுக்கு மாதாந்திர நிதி உதவி வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது?
- மத்திய அரசின் இத்திட்டத்தின் கீழ், ஓய்வூதியத் தொகை வயது வரம்பின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
- 40 முதல் 79 வயது வரையிலான விதவைகளுக்கு மாதம் ₹300-ம், 80 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு மாதம் ₹500-ம் வழங்கப்படுகிறது.
- பல மாநில அரசுகள் இத்தொகையுடன் கூடுதல் ஓய்வூதியத் தொகையையும் வழங்குகின்றன.
- ஆகையால், பெறப்படும் மொத்தத் தொகை மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடலாம்.
இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, பெண்கள் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்
- கணவரை இழந்தவராக (விதவையாக) இருக்க வேண்டும்
- வயது 40 முதல் 79-க்குள் இருக்க வேண்டும்
- குடும்பம் வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழே (BPL) இருக்க வேண்டும்
- இந்தியக் குடிமகளாக இருக்க வேண்டும்.
IGNWPS: எந்தச் சூழலில் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும்?
- விதவை மறுமணம் செய்துகொண்டால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.
- குடும்பம் வறுமைக் கோட்டிற்கு மேல் சென்று BPL வரம்பைத் தாண்டிச் சென்றால் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.
IGNWPS: தேவையான ஆவணங்கள்:
- கணவரின் இறப்புச் சான்றிதழ் (மனைவியின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்)
- BPL அட்டை (வறுமைக் கோட்டிற்குக் கீழ் உள்ளவர்களுக்கான அட்டை)
- வயதுக்கான சான்று (பிறப்புச் சான்றிதழ், பள்ளிச் சான்றிதழ்)
- ரேஷன் அட்டை அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை (பிறப்புச் சான்றிதழ் இல்லாத பட்சத்தில்)
- ஆதார் அட்டை
- வங்கிப் புத்தகப் பதிவு (Passbook)
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
- கைபேசி எண்
IGNWPS: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
- இதற்கு முதலில் UMANG செயலி (App) அல்லது UMANG இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்
- உள்நுழையவும் (Log in) அல்லது புதிய கணக்கை உருவாக்கவும்
- தேடல் கட்டத்தில் (search bar) "Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)" என்று தேடவும்
- விண்ணப்பப் படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாகப் பூர்த்தி செய்யவும்
- தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும்
- விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்து, குறிப்பு எண்ணைப் (reference number) பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவும்
IGNWPS: நேரடியாக (ஆஃப்லைனில்) விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
- இதற்கு முதலில் பெண்கள் தங்கள் கிராம பஞ்சாயத்து அல்லது பிளாக் அலுவலகம் செல்ல வேண்டும்.
- அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி அங்கிருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெறவும்.
- அனைத்து விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்து, தேவையான ஆவணங்களை இணைக்கவும்.
- விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
அதன்பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரி ஆவணங்களையும் தகுதியையும் சரிபார்ப்பார். கிராம சபையில் விண்ணப்பம் குறித்து விவாதிக்கப்படும்;
விண்ணப்பதாரர் தகுதியுடையவராகக் கண்டறியப்பட்டால் ஒப்புதல் வழங்கப்படும்.
- உங்கள் நகராட்சி அல்லது நகராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்குச் செல்லவும்.
- விண்ணப்பப் படிவத்தைக் கேட்டுப் பெற்றுப் பூர்த்தி செய்யவும்.
- தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- உங்கள் விண்ணப்பம் சரிபார்க்கப்படும்.
- ஒப்புதல் கிடைத்ததும் ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்கான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும்
விண்ணப்பித்த பிறகு என்ன நடக்கும்?
- முதலில் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்படும்.
- தகுதி உறுதி செய்யப்பட்டதும் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படும்.
- சரியான தகுதி இருந்தால்,விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
- பயனாளியின் பெயரில் ஓய்வூதியப் புத்தகப் பதிவு (passbook) வழங்கப்படும்.
- பயனாளிகள் அனைவரின் பட்டியலும் கிராமப் பஞ்சாயத்து அல்லது நகராட்சி அலுவலகத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும்.
- இப்பட்டியல் மூன்று மாதங்களுக்கும் ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்படும்.
ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?
இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதியம், நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் பயனாளியின் வங்கி அல்லது அஞ்சலகக் கணக்கிற்கு நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. இதற்கு, வங்கிக் கணக்கை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பதும், சரியான விவரங்களை வழங்குவதும் அவசியமாகும்.