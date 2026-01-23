ஓய்வூதிய சேவைகளில் முக்கிய மாற்றம்! உமாங் செயலி மூலம் இனி ஆயுள் சான்றிதழ் பெறலாம்

Pension : ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒரு குட்நியூஸ் கொடுத்துள்ளது. ஓய்வூதிய சேவைகளை மிக மிக எளிமையாக அணுகும் வகையில் சம்பன் போர்டல் சேவைகளை உமாங் செயலியுடன் இணைத்துள்ளது மத்திய அரசு. இதன் மூலம் பிபிஓ மற்றும் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் சேவைகளை இதற்கு முன்பு இருந்ததைவிட இன்னும் எளிமையாக பெற்றுக் கொள்ள முடியும். எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
1. உமாங் என்றால் என்ன?
உமாங் என்பது மத்திய, மாநில மற்றும் உள்ளூர் அமைப்புகளால் வழங்கப்படும் அரசாங்க சேவைகளை எந்த நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் அணுகுவதற்கான ஒரு ஒற்றை ஒருங்கிணைந்த தளமாகும். அதாவது, மொபைல் செயலி + இணையதளம் என இரண்டு தளங்களிலும் பயன்படுத்தலாம். இது டிஜிட்டல் இந்தியா முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும், மேலும் இது ஆண்ட்ராய்டு, iOS மற்றும் இணையத்தில் கிடைக்கிறது.
2. உமாங் இணையதளம் அப்டேட்
- https://web.umang.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்
- மேலே உள்ள உள்நுழைவு/பதிவுசெய் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உமாங் மொபைல் செயலி
- கூகிள் பிளே ஸ்டோர் (ஆண்ட்ராய்டு) அல்லது ஆப் ஸ்டோரிலிருந்து (iOS) உமாங் செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
- செயலியைத் திறந்து, உங்களுக்கு விருப்பமான மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- செயலி கேட்கும் அணுகல்களுக்கான தேவையான அனுமதிகளை கொடுக்கவும் .
பதிவு செய்து, லாகின் செய்வது எப்படி?
- உமாங் செயலி/இணையதளத்தைத் திறந்து, உள்நுழைவு/பதிவுசெய் என்பதைத் கிளிக் செய்யவும்.
- பதிவு செய்வதற்கான 'சைன்அப்' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, 'OTP உருவாக்கு' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- நீங்கள் ஒரு OTP (ஒரு முறை கடவுச்சொல்) பெறுவீர்கள்—உங்கள் எண்ணைச் சரிபார்க்க அதை உள்ளிடவும்.
MPIN அமைத்தல்
- OTP-ஐச் சரிபார்த்த பிறகு, தேவையான விவரங்களை உள்ளிட்டு ஒரு MPIN (மொபைல் PIN) உருவாக்கும்படி கேட்கப்படுவீர்கள். இது உங்கள் லாகின் தகவல்களை பாதுகாக்கிறது.
- எதிர்கால உள்நுழைவுகளுக்காக உங்கள் MPIN-ஐச் சேமித்து வைக்கவும்.
லாகின் செய்தல்
நீங்கள் ஒரு பயனராக பல வழிகளில் உமாங் செயலியில் லாகின் செய்ய முடியும். MPIN, உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைலுக்கு அனுப்பப்பட்ட OTP, டிஜிலாக்கர் கணக்கு விவரங்களையும் பயன்படுத்தி உமாங் வெப்சைட் அல்லது செயலியில் நேரடியாக லாகின் செய்ய முடியும்.
உமாங்கில் சேவைகள்
- உமாங் வெப்சைட் அல்லது செயலியில் உள்நுழைந்த பிறகு, பயனராகிய நீங்கள் உமாங் டாஷ்போர்டை பார்க்கவும்.
- அதில், Search பாக்ஸில் உங்களுக்கு தேவையான சேவைகளுக்கான வார்த்தைகளை உள்ளிட்டு தேடவும்.
- தொலைத்தொடர்பு, சம்பன், ஓய்வூதியம், PPO, CGCA, ஆயுள் சான்றிதழ் போன்ற முக்கிய வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி உமாங் இணையதளத்தில் சம்பன் சேவையை ஆராயலாம்.
- உமாங் இணையதளத்தில் உள்ள "சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்" என்ற வகையின் கீழும் சம்பன் சேவைகளைத் தேடலாம்.
உமாங்கில் சம்பன் சேவைகளைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
தற்போது, சம்பன் (SAMPANN) சேவையின் இரண்டு அம்சங்கள் உமாங் (UMANG) தளத்தில் வழங்கப்படுகின்றன:
1. உங்கள் PPO எண்ணை அறிந்துகொள்ளுதல்:
சம்பன் பயனர்கள் தங்கள் வங்கி/அஞ்சலகக் கணக்கு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு, 'சமர்ப்பி' (Submit) என்பதைக் கிளிக் செய்யலாம். உள்ளிடப்பட்ட விவரங்களுடன் தொடர்புடைய PPO எண்ணை கணினி காண்பிக்கும்.
2. வாழ்நாள் சான்றிதழின் செல்லுபடியாகும் தேதி:
சம்பன் பயனர் தனது வங்கி/அஞ்சலகக் கணக்கு எண்/சம்பனில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்/PPO எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு, Submit என்பதைக் கிளிக் செய்யலாம். வாழ்நாள் சான்றிதழின் செல்லுபடியாகும் தேதி திரையில் காண்பிக்கப்படும்.
