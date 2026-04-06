ரிடயர்மென்ட் கவலை இனி இல்லை.. மாதம் ரூ.50,000 ஓய்வூதியம் கேரண்டி, எப்படி தெரியுமா?

How to Get 50000 Monthly Pension: இன்றைய பரபரப்பான உலகில், எதிர்காலம் குறித்த கவலை னாம் அனைவர் மனதிலும் இருந்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது. நம் உடல் ஒத்துழைக்க மறுக்கும்போதும், வழக்கமாக வரும் மாதச் சம்பளம் நின்றுபோகும்போதும் என்ன நடக்கும் என்ற கேள்வி அடிக்கடி நம் மனதில் எழுத் தொடங்குகிறது. அப்போது நாம் நம் குழந்தைகளையே சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுமோ? அதன்படி ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிறகு வாழ்க்கை குறித்த அச்சங்கள் உங்களையும் வாட்டி வதைக்கின்றதா? அப்படியென்றால், உங்களுக்காகவே அரசு ஒரு சிறப்புத் திட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளது; இத்திட்டத்தின் மூலம், உங்கள் ஓய்வுக்காலத்திற்குப் பிறகு 25 ஆண்டுகளுக்கு, மாதம் தோறும் ரூ.50,000 தொகையைத் தொடர்ந்து பெற உறுதி செய்கிறது. இந்த திட்டம் என்ன? யார் யார் தகுதியுடையவர்கள் ஆவார்கள் என்கிற முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.
தற்போது உங்களுக்கு 25 வயதாக இருந்து, ஆனால், ரிடயர்மென்ட் பிளாங்க் 40 வயதுக்குப் பிறகு செய்கிறீர்கள் என்றால் அது தவறான எண்ணமாகும். 25 வயதிலேயே நீங்கள் முதலீடு செய்யத் தொடங்கினால், ஓய்வுக்காலத்தில் ஒரு கணிசமான நிதியை சேமித்து வைத்திருக்க முடியும்.
நீங்கள் நீண்ட கால அடிப்படையில் முதலீடு செய்தால், உங்கள் அசல் தொகைக்கான வட்டி மட்டுமல்லாமல், அந்த வட்டிக்குக் கிடைக்கும் வட்டியையும் சேர்த்துப் பெறுவீர்கள். முதுமைக் காலத்தில் உங்களுக்குத் துணையாக நின்று நிதிப் பாதுகாப்பை அளிப்பது, இவ்வாறு வட்டிக்கு வட்டியாகக் குவியும் 'கூட்டு வட்டி'யே ஆகும். நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, மாதம் ரூ.50,000 ஓய்வூதியமாகப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய, உங்கள் நிதியானது சரியான முதலீட்டு வழிகளில் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும். இந்தியாவில், மக்கள் பெரும்பாலும் நிலையான வைப்புநிதிகளை (FDs) அல்லது தங்கத்தையே சார்ந்திருக்கின்றனர்; இருப்பினும், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தால், இத்தகைய பாரம்பரிய முதலீட்டு வழிகள் கூடத் தற்போது தங்கள் பொலிவை இழக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
இத்தகைய சூழலில், ஒரு ரிடயர்மென்ட் போர்ட்ஃபோலியோ, ஈகுட்டி (Equity) மற்றும் டெப்ட் (Debt) ஆகியவற்றின் சரியான கலவையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நிதி வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர். பங்கு சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் நீண்ட கால அடிப்படையில் 12% முதல் 15% வரை வருமானத்தை அளிக்கக்கூடும், இது பணவீக்கத்தைச் சமாளிக்க அவசியமான ஒரு விகிதமாகும். இதற்கு மாறாக, PPF மற்றும் NPS போன்ற முதலீட்டுக் கருவிகள் உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
Systematic Withdrawal Plan என்றால் என்ன?
மக்கள் ஓய்வு பெறும்போது, வருங்கால வைப்பு நிதி (PF) அல்லது கிராஜுவிட்டி (Gratuity) வடிவில் ஒரு கணிசமான மொத்தத் தொகையைப் பெறுகிறார்கள். பெரும்பாலான மக்கள் இந்தத் தொகையை வங்கியில் வைப்பு செய்கிறார்கள்; இருப்பினும், நிபுணர்கள் Systematic Withdrawal Plan (SWP) எனப்படும் ஒரு மாற்று அணுகுமுறையைப் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
SWP என்பது பரஸ்பர நிதிகளுக்குள் (Mutual Funds) உள்ள ஒரு முறையாகும்; இதில் உங்கள் பணம் தொடர்ந்து முதலீட்டில் நீடித்திருக்கும் அதே வேளையில், ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். உதாரணமாக, உங்களிடம் ஓய்வுக்கால சேமிப்பாக ரூ.1.5 கோடி இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். இந்தத் தொகையை நீங்கள் ஒரு 'ஹைப்ரிட் ஃபண்டில்' (Hybrid Fund) முதலீடு செய்து, அதிலிருந்து மாதம் ரூ.50,000 வீதம் திரும்பப் பெற்றால், உங்கள் முதலீட்டு மூலதனம் பாதுகாப்பாக இருக்கும்; அதே சமயம், ஒரு மாதச் சம்பளம் போன்ற தொகையை நீங்கள் தொடர்ந்து பெற்றுக்கொண்டே இருப்பீர்கள். நிலையான மாத வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் தனிநபர்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்.
வரித் திட்டமிடலும் அவசியமானது
முதலீடு செய்யும்போது, நாம் பெரும்பாலும் வருமானத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம், ஆனால் வரி விளைவுகளைக் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறோம். ஒரு ஓய்வூதிய நிதியானது, முதிர்வு நேரத்தில் வரிப் பொறுப்பைக் குறைக்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் NPS ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது, ஏனெனில் அதன் மொத்த நிதியில் 60% வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடுகளைத் திட்டமிடும்போது, அதிகபட்ச சாத்தியமான தொகை உங்கள் கையில் இருப்பதை உறுதிசெய்ய, நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்கள் (LTCG) தொடர்பான வரி விதிமுறைகளை ஒருவர் கவனமாகக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த உள்ளக ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், ஓய்வு பெற்றப் பிறகு நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியான மற்றும் நிறைவான வாழ்க்கையை திட்டமிட்டப்படி வாழ முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
ஓய்வூதியத் திட்டமிடலைத் தொடங்க சரியான வயது எது?
நிதி வல்லுநர்களின் கருத்துப்படி, உங்கள் முதல் சம்பளத்தைப் பெறும்போதே முதலீட்டைத் தொடங்குவது சிறந்தது. அதன்படி 25 வயதில் தொடங்குவது குறைவான முதலீட்டில் அதிக லாபத்தைத் தரும்.
SWP (Systematic Withdrawal Plan) என்றால் என்ன?
SWP என்பது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் உள்ள ஒரு வசதியாகும். இதில் உங்கள் மொத்த முதலீடு சந்தையில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே, நீங்கள் முன்கூட்டியே தீர்மானித்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்குத் தானாகவே மாற்றிக்கொள்ளலாம்.
NPS (National Pension System) திட்டத்தின் வரிச் சலுகைகள் என்ன?
NPS ஒரு சிறந்த வரிச் சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில் நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது வரி விலக்கு பெறுவதுடன், முதிர்வு காலத்தில் (60 வயதுக்குப் பிறகு) நீங்கள் எடுக்கும் மொத்தத் தொகையில் 60% வரை வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ