மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் பரிசு: 60 வயதில் தானாக பென்ஷன் தொடங்கும்

Old Age Pension Scheme: வாழ்வின் அனைத்து கட்டங்களிலும் நமக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது. இளவயதில் நாம் எளிதாக பணம் ஈட்ட முடியும். ஆனால், முதுமையில் இது சுலபமல்ல. பலர் முதுமையில் பணத்திற்காக பிறரை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகின்றது. மூத்த குடிமக்களின் இந்த நிலையை புரிந்துகொண்டு, அவர்களுக்கு நிதி ஆதரவு அளிக்க மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களின் நலன் காக்க மாநில அரசின் திட்டம்
உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள முதியவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிவாரணத்தை மாநில அரசு அளித்துள்ளது. ஏற்கனவே மூத்த குடிமகளுக்காக முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வந்த அரசு தற்போது அதை இன்னும் மேம்படுத்தியுள்ளது. இனி மூத்த குடிமக்கள் மாத ஓய்வூதியம் பெற அலுவலகங்களைச் சுற்றி அலைய வேண்டியதில்லை. புதிய முறையின் கீழ், முதியோர் ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதியான நபர்களை அடையாளம் கண்டு சரிபார்ப்பது இப்போது குடும்ப அடையாள அட்டை (ஒரு குடும்பம் ஒரு அடையாளம்) அமைப்பின் மூலம் தானாகவே செய்யப்படும். இதனால் தகுதியான நபர்கள் 60 வயதை எட்டியவுடன் தானாக ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தொடங்குவார்கள். இதற்காக அவர்கள் தனியாக எங்கும் விண்ணப்பிக்கவோ, படிவங்களை பூர்த்தி செய்யவோ தேவையில்லை.
Old Age Pension Scheme: முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்
சமூக நலத்துறை இணையமைச்சர் (தனிப்பொறுப்பு) அசீம் அருண், உத்தரபிரதேச சமூக நலத்துறையால் நிர்வகிக்கப்படும் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 2025 ஆம் ஆண்டில் இன்னும் அதிக அளவில் மேம்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார். கடந்த எட்டு மாதங்களில், மாநிலம் முழுவதும் 9.83 லட்சம் புதிய தகுதியுள்ள முதியோர் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் மொத்த ஓய்வூதிய பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 67.50 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு மற்றும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மூலம் ஓய்வூதிய முறை மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் தெரிவித்தார். ஓய்வூதியப் பலன்கள் சரியான நேரத்தில் தகுதியுள்ள முதியோர்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே அரசின் முன்னுரிமை.
வழக்கமான சரிபார்ப்பு வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது
திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பராமரிக்க வழக்கமான சரிபார்ப்பு மற்றும் மதிப்பாய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாக அசீம் அருண் மேலும் கூறினார். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், 2024 ஆம் ஆண்டில் இறந்த மற்றும் தகுதியற்ற பயனாளிகளில் 1.77 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் ஓய்வூதியப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டன. மேலும் 2025 ஆம் ஆண்டில் 3.32 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் ஓய்வூதியப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டன. இதனால் உண்மையான பயனாளிகள் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைவது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உறுதி செய்யப்படுகின்றது.
Senior Citizens: தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்களுக்கு முன்னுரிமை
சமூக நலத்துறையின் துணை இயக்குநர் அமர்ஜித் சிங், தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் அனைவரும் ஓய்வூதியப் பலன்களை இழக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதே துறையின் நோக்கம் என்று கூறினார். இதன் விளைவாக, 2024 ஆம் ஆண்டில் 7.08 லட்சமாக இருந்த இந்தத் திட்டத்தில் 9.83 லட்சம் புதிய தகுதியுள்ள மூத்த குடிமக்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Family ID: குடும்ப அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
உத்தர பிரதேச மாநில அரசு, "ஒரு குடும்பம், ஒரு அடையாளம்" என்ற முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக 2022 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம், குடும்ப அடையாள அட்டை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்தது. இதன் கிழ் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களின் தரவுத்தளம் உருவாக்கப்பட்டது. இதன் மூலம், பயனாளிகள் அனைவரும் எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் அனைத்து அரசாங்க சலுகைகளையும் அணுக வழிவகை செய்யப்பட்டது.
தற்போது குடும்ப ஐடி முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குடும்ப அடையாள அட்டைத் தரவு, 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயனாளிகளையும், அடுத்த 90 நாட்களில் 60 வயதை எட்டவிருப்பவர்களையும் தானாகவே அடையாளம் காணும். இதன் மூலம், மூத்த குடிமக்கள் ஓய்வூதியத்திற்கு தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் நீக்கப்படுகின்றது. அவர்களுக்கு 60 வயதானவுடனேயே தானாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கும்.
National Old Age Pension Scheme: 67.5 லட்சத்தை தாண்டிச்செல்லும் பயனாணிகள்
தற்போது, உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் சுமார் 67.5 லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற்று வருகின்றனர். இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருகின்றது. இந்த திட்டம் குடும்ப ஐடி தரவுத்தளத்துடன் சேர்க்கப்பட்டதால், இதில் புதிய பயனாளிகளின் சேர்க்கை இன்னும் எளிதாகிவிட்டது.
Monthly Pension: மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் மாதா மாதம் பயனாளிகளுக்கு ரூ.1,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகின்றது. அலைபேசி குறுஞ்செய்தி, வாட்ஸ்அப் அல்லது தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் ஒப்புதல் பெற்று, நேரடிப் பணப் பரிமாற்றம் (DBT) செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மூத்த குடிமக்களுக்கான இந்தத் திட்டம் அவர்களுக்கு வயதான காலத்தில் மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கும் வகையில் உள்ளதால், உத்தர பிரதேசத்தை தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களும் இந்த ஓய்வூதிய நடைமுறையை பின்பற்றக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
