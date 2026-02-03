English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவ வசதி! மூத்த குடிமக்களுக்கான சூப்பரான புதிய திட்டம் - முழு விவரம்

ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவ வசதி! மூத்த குடிமக்களுக்கான சூப்பரான புதிய திட்டம் - முழு விவரம்

Pension : மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவ வசதி வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 3, 2026, 06:38 PM IST
  • தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்
  • மூத்தகுடிமக்களுக்கு குட்நியூஸ்
  • இலவச மருத்துவ காப்பீடு

ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவ வசதி! மூத்த குடிமக்களுக்கான சூப்பரான புதிய திட்டம் - முழு விவரம்

Pension : ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் (NPS) ஒரு புதிய மாற்றத்தை மத்திய ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA) கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஓய்வூதிய சேமிப்பைக் கொண்டே மருத்துவச் செலவுகளையும் சமாளிக்க முடியும். இது தொடர்பாக அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றறிக்கையின்படி, 'NPS ஸ்வஸ்த்யா ஓய்வூதியத் திட்டம்' (NPS Swasthya Pension Scheme) என்ற புதிய திட்டத்தை ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக PFRDA அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது என கூறப்பட்டுள்ளது.

NPS ஸ்வஸ்த்யா திட்டம் என்றால் என்ன?

பொதுவாக NPS என்பது ஓய்வு காலத்திற்குப் பிறகு மாத வருமானம் பெறுவதற்கான ஒரு திட்டமாகும். ஆனால், மூத்த குடிமக்கள் வயது முதிர்ந்த காலத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் மிகப்பெரிய சுமையாக மாறுவதை உணர்ந்த PFRDA, ஓய்வூதிய நிதியையும் மருத்துவக் காப்பீடு போன்ற ஒரு வசதியையும் இணைத்து இந்த புதிய திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளது.

NPS ஸ்வஸ்த்யா திட்டத்தில் யாரெல்லாம் சேரலாம்?

இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் தன்னார்வ அடிப்படையில் இந்தத் திட்டத்தில் இணையலாம். இத்திட்டத்தில் சேருபவர்களுக்கு வழக்கமான NPS கணக்குடன் மருத்துவச் செலவுகளுக்கெனத் தனியாக 'ஸ்வஸ்த்யா' கணக்கு ஒன்றும் பராமரிக்கப்படும். வெளிநோயாளி சிகிச்சை மற்றும் உள்நோயாளி சிகிச்சை ஆகிய இரண்டுக்குமான செலவுகளுக்கு இக்கணக்கில் இருந்து பணத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட NPS சந்தாதாரர்கள் தங்களின் வழக்கமான NPS கணக்கிலிருந்து 30 விழுக்காடு வரையிலான தொகையை இந்த ஸ்வஸ்த்யா கணக்கிற்கு மாற்றிக் கொள்ள அனுமதி உண்டு. அரசு ஊழியர்கள் மாற்றிக் கொள்ள முடியாது.

பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள்:

இத்திட்டத்தின் கீழ் பணத்தைப் பெறுவதற்குச் சில முக்கிய நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, உங்கள் ஸ்வஸ்த்யா கணக்கில் குறைந்தது ரூ.50,000 சேர்ந்த பிறகுதான் முதல்முறையாக பணத்தை எடுக்க முடியும். ஒரு நேரத்தில் உங்கள் சொந்தப் பங்களிப்பில் 25 விழுக்காடு வரை மட்டுமே பகுதிப் பணமாக எடுக்க முடியும். இதற்கு எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பிக்கலாம். காத்திருப்பு காலம் கிடையாது. ஒருவேளை மருத்துவச் செலவு உங்கள் மொத்த சேமிப்பில் 70  விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக இருந்தால், 100 விழுக்காடு தொகையையும் எடுத்துக்கொண்டு கணக்கை முடித்துக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு. மோசடிகளைத் தவிர்க்க, மருத்துவச் செலவுக்கான பணம் நேரடியாக மருத்துவமனை அல்லது காப்பீடு நிர்வாகியிடம் மட்டுமே செலுத்தப்படும்.

இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால்?

தற்போது இந்தத் திட்டம் ஒரு சோதனை முயற்சியாகவே தொடங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பிறகு இந்தத் திட்டம் வெற்றிகரமாகச் செயல்படுகிறதா என்று ஆய்வு செய்யப்படும். ஒருவேளை இத்திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால், சந்தாதாரர்களின் பணம் மீண்டும் அவர்களின் வழக்கமான NPS கணக்கிற்கே மாற்றப்படும். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மருத்துவப் பாதுகாப்பு அளிக்கும் இந்தத் திட்டம், முதியோர் காலத்தில் நிதிச் சுதந்திரத்தை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

