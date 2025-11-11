English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியதாரர்கள் அலர்ட்: ஆயுள் சான்றிதழ்... இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது

ஓய்வூதியதாரர்கள் அலர்ட்: ஆயுள் சான்றிதழ்... இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது

Life Certificate for Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்ன? காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 11, 2025, 12:16 PM IST
  • நவம்பர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய மாதம்.
  • ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்ன?
  • காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா?

ஓய்வூதியதாரர்கள் அலர்ட்: ஆயுள் சான்றிதழ்... இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்தில் வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஆகையால் நவம்பர் மாதம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய மாதமாக பார்க்கப்படுகின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி என்ன?

80 வயதுக்குட்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள்: நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரை ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள்: இவர்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட கால அவகாசம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் (அதாவது ஒரு மாதத்திற்கு முன்னதாக) தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்: காலக்கெடுவுக்குப் பிறகு உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுமா?

ஆம், காலக்கெடுவிற்குள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால், தற்காலிகமாக ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும். நவம்பர் 30, 2025 க்குள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால், சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை, ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஆணையத்தால் (வங்கி அல்லது கருவூலம்) அவர்களது ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.

ஓய்வூதியதாரர்கள் அதைச் சமர்ப்பித்தவுடன் (காலக்கெடுவுக்குப் பிறகும்), அவர்களது ஓய்வூதியம் மீண்டும் கிடைக்கத் தொடங்கும். மேலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட மாதங்களுக்கு நிலுவைத் தொகையும் பொதுவாக விடுவிக்கப்படும்.

ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான முறைகள்

ஓய்வூதியதாரரின் வசதிக்கேற்ப வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழை கைமுறையாகவோ அல்லது டிஜிட்டல் முறையிலோ சமர்ப்பிக்கலாம்.

- ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஆணையத்தின் (PDA) முன் நேரில் ஆஜராகும் முறை

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியம் வழங்கும் ஆணையத்திற்கு (வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகம்/கருவூலம்) நேரில் சென்று ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.

- நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் கையொப்பமிடப்பட்ட சான்றிதழ்

கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள எதாவது ஒரு 'நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி' கையொப்பமிட்ட வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஓய்வூதியதாரர் சமர்ப்பித்தால் தனிப்பட்ட முறையில் ஆஜராகத் தேவையில்லை (CPAO திட்ட கையேட்டின் பத்தி 14.3 இன் படி):

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் பின்வருமாறு:

மாஜிஸ்திரேட்

பதிவாளர் அல்லது துணைப் பதிவாளர்

கெஸடட் அரசு ஊழியர்

காவல் அதிகாரி (துணை ஆய்வாளர் அல்லது அதற்கு மேல்)

அஞ்சல் மேலாளர் / துணைப் பதிவாளர் / தபால் அலுவலகங்களின் ஆய்வாளர்

RBI / SBI / துணை வங்கியின் வகுப்பு-I அதிகாரி

நீதிபதி

BDO / முன்சிஃப் / தாசில்தார் / நைப் தாசில்தார்

கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர் / கிராமத்தின் நிர்வாகக் குழு

நாடாளுமன்ற / மாநில சட்டமன்றம் / யூனியன் பிரதேச சட்டமன்ற உறுப்பினர்

கருவூல அதிகாரி

- Jeevan Pramaan: ஜீவன் பிரமான் போர்டல் வழியாக ஆன்லைன் சமர்ப்பிப்பு

ஓய்வூதியதாரர்கள் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தைப் (கைரேகை/ஐரிஸ்) பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (DLC) சமர்ப்பிக்கலாம்.

- ஜீவன் பிரமான் மொபைல் செயலி மூலம் முக அங்கீகாரம்

ஓய்வூதியதாரர் ஆதார் மூலம் முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை (DLC) உருவாக்கலாம். ஜீவன் பிரமான் செயலியைப் பயன்படுத்தி எந்த ஸ்மார்ட்போனிலிருந்தும் இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம்.

- India Post Payments Bank: இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) மூலம் வீட்டு வாசலில் சேவை

ஓய்வூதியதாரர் ஒரு தபால்காரரை தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை உருவாக்குமாறு கோரலாம். இந்த நோக்கத்திற்காக IPPB பயோமெட்ரிக் சாதனங்கள் மற்றும் மொபைல் செயலிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

சேவையை இந்த வழிகளில் கோரலாம்:

அஞ்சல் தகவல் செயலி (Android/iOS)

அருகிலுள்ள தபால் அலுவலகம்

மின்னஞ்சல்: contact@ippbonline.in

- PSB கூட்டணி மூலம் வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவை

பொதுத்துறை வங்கிகள் (PSB Alliance) வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சேகரிப்புக்கான வீட்டு வாசலில் வங்கிச் சேவையை வழங்குகின்றன.

ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த சேவையை பின்வரும் வழிகளில் முன்பதிவு செய்யலாம்:

மொபைல் செயலி: “டோர்ஸ்டெப் பேங்கிங்” (ப்ளே ஸ்டோர் / ஆப் ஸ்டோர்)

வலைத்தளம்: https://psballiance.com/doorstep-banking.html

ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வருடாந்திர வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான நவம்பர் 30 காலக்கெடு நெருங்கி வருவதால், அரசாங்கமும் முக்கிய நிறுவனங்களும் இந்த செயல்முறையை எளிமைப்படுத்தி டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்கான முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. வயது அல்லது இருப்பிடத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்கள் (DLCs) மூலம் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை தடையின்றி முடிப்பதை உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட நாடு தழுவிய முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Life CertificateDigital Life certificateDLCpensionerspension

