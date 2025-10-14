English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி... இந்த தேதியில் தொடங்கும் DLC பிரச்சாரம்

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி... இந்த தேதியில் தொடங்கும் DLC பிரச்சாரம்

Digital Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு, அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பரில் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டியது மிக அவசியம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 11:18 AM IST
  • ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
  • டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரத்தை நடத்தும் அமைப்புகள் எவை?
  • முக்கிய தகவல் இதோ.

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி... இந்த தேதியில் தொடங்கும் DLC பிரச்சாரம்

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை தவறாமல் சரியான நேரத்தில் பெற, ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு உதவ, மத்திய அரசு நவம்பர் 1 முதல் 30 வரை நாடு தழுவிய டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் (DLC) பிரச்சாரத்தை நடத்தும். 

Digital Life Certificate 4.0: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 நாடு முழுவதும் 2,000 மாவட்டங்கள் மற்றும் துணைப்பிரிவு தலைமையகங்களை உள்ளடக்கும். இது ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DOPPW) நடத்தும் நான்காவது பிரச்சாரமாகும். ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பரில் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரத்தை நடத்தும் அமைப்புகள்

இந்த பிரச்சாரம் 

- 19 ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள், 
- இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB), 
- ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச் சங்கங்கள் (PWAs), 
- பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் கட்டுப்பாட்டாளர் (CGDA), 
- தொலைத்தொடர்புத் துறை (DoT), 
- ரயில்வே, 
- இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் (UIDAI) மற்றும் 
- மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY) 

ஆகியவற்றுடன் இணைந்து நடத்தப்படும். நாட்டின் தொலைதூரப் பகுதிகளிலும், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அணுகலை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.

Life Certificate: ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?

ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கியமான ஒரு ஆவணமாகும். இது பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ். மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா, இல்லையா என்பதற்கான சான்றை இது வழங்குகிறது.

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் DLC முகாம்கள்

இந்த ஆண்டும், இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி, 1.8 லட்சம் தபால்காரர்கள் மற்றும் கிராமிய டாக் சேவகர்கள் (GDS) கொண்ட பரந்த வலையமைப்பு மூலம் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் DLC முகாம்களை ஏற்பாடு செய்யும் என்று பணியாளர் அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. இது அனைத்து வகை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், அவர்களது கணக்கு எந்த வங்கியில் இருந்தாலும், அதை பொருட்படுத்தாமல், அவர்களின் வீட்டு வாசலில் DLC சேவைகளை வழங்கும். ஓய்வூதியதாரர்கள் ippbonline.com இல் இந்த வசதியைப் பற்றி மேலும் அறியலாம். IPPB ஊழியர்கள் கைரேகை மற்றும் முக அடையாளம் காணும் திறன் கொண்ட மொபைல் சாதனங்களைக் கொண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்த பணி எளிதாக செய்துமுடிக்கப்படும்.

DLC: 300 நகரங்களில் பல இடங்களில் முகாம்கள் நடத்தப்படும்

- 19 ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள் 300 நகரங்களில் பல இடங்களில் முகாம்களை ஏற்பாடு செய்யும் என்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

- இதில் முதியவர்கள், ஊனமுற்றோர் அல்லது நோய்வாய்ப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர்களின் வீடுகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு சென்று இந்த பணியை முடிப்பதும் அடங்கும். 

- ஐம்பத்தேழு பதிவுசெய்யப்பட்ட ஓய்வூதியதாரர் நலச் சங்கங்கள், வங்கிகள் மற்றும் IPPB உடன் ஒருங்கிணைந்து ஓய்வூதியதாரர்களை ஒழுங்கமைக்கவும் முகாம்களை ஏற்பாடு செய்யவும் உதவும். 

= வங்கிகளும் IPPBயும் இணைந்து SMS, WhatsApp, சமூக ஊடகங்கள், பதாகைகள் மற்றும் உள்ளூர் ஊடகக் கவரேஜ் மூலம் DLC சமர்ப்பிப்பு விருப்பங்கள் குறித்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்குத் தெரிவிக்க ஒரு விரிவான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கும். 

- ஆடியோ-விஷுவல் மற்றும் அச்சு ஊடகங்கள் மூலம் பிரச்சாரத்தை ஊக்குவிக்க DD, AIR மற்றும் PIB குழுக்கள் முழுமையாக தயாராக உள்ளன.

நான்காவது DLC பிரச்சாரம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மிகப்பெரிய சமூக தொடர்பு முயற்சியாகும். இது 2 கோடி DLC-களை அடைவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தில் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் பற்றி வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது உலகளாவிய பாதுகாப்பு மற்றும் எளிமையான செயல்முறையை உறுதி செய்கிறது. 

கடந்த ஆண்டு, மூன்றாவது DLC பிரச்சாரத்தின் போது, ​​800க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் நகரங்களில் நடத்தப்பட்ட 1,900 முகாம்களில் சாதனை அளவாக 16.2 மில்லியன் DLC-கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதில் முக அங்கீகார தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட 5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான DLC-களும் அடங்கும். வங்கிகள், IPPB, மத்திய அமைச்சகங்கள்/துறைகள் மற்றும் PWA-க்களின் தீவிர பங்கேற்பால் இந்த சாதனைகள் சாத்தியமானது.

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது.... DLC சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை இதோ

