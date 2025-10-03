ஆயுள் சான்றிதழ்: DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் முக்கிய செய்தி

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒரு காலண்டர் ஆண்டின் கடைசி மூன்று மாதங்கள் மிக முக்கியமானவை. இந்த நேரத்தில் அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கும் வருடாந்திர செயல்முறையை செய்து முடிக்க வேண்டும். ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதற்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டியது அவசியம்.
Digital Life Certificate
- கடந்த சில ஆண்டுகளாக, ஆயுள் சான்றிதழை டிஜிட்டல் முறையில் சமர்ப்பிக்கும் வசதி வந்துள்ளது. இதன் மூலம் மூத்த குடிமக்களுக்கு இந்த வருடாந்திர செயல்முறையை வசதியாக மாற்றுவதில் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
- கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 3.0 ஐ (DLC) மத்திய அரசு நடத்தியது. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், மேம்பட்ட விழிப்புணர்வு காரணமாக சுமார் 1.62 கோடி DLCகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.
- இந்த ஆண்டு, டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சாரத்தின் மூலம் முந்தைய ஆண்டை விட DLC எண்ணிக்கையை மேலும் அதிகரிப்பதே இலக்கு.
- இது சம்பந்தமாக, ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களின் டிஜிட்டல் சமர்ப்பிப்பின் நான்காவது பதிப்பைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- Digital Life Certificate Campaign 4.0 நவம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்கும்.
DoPPW வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள்
ஜூலை 30, 2025 தேதியிட்ட அலுவலக குறிப்பாணையில், DoPPW பிரச்சாரத்தை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது. இந்த பிரச்சாரம் DLC பற்றிய விழிப்புணர்வைப் பரப்ப பல்வேறு பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து நடத்தப்படும். இந்த பங்குதாரர்களில்
- இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB),
- ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச் சங்கங்கள்,
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள்,
- பாதுகாப்புக் கணக்குகளின் கட்டுப்பாட்டாளர் (CGDA),
- தொலைத்தொடர்புத் துறை,
- ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO),
- UIDAI,
- மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (MeitY),
- பாதுகாப்பு அமைச்சகம் மற்றும்
- ரயில்வே அமைச்சகம் ஆகியவை அடங்கும்.
DLC பிரச்சாரம் 4.0 எத்தனை இடங்களில் நடக்கும்?
நாடு முழுவதும் சுமார் 2000 நகரங்களில் DLC பிரச்சாரம் 4.0 நடத்தப்படும். முந்தைய பிரச்சாரம் சுமார் 800 மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்டன.
சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு சிறப்பு வசதி
சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்களுக்கு, வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 முதல், அதாவது மற்றவர்களை விட ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே தொடங்குகிறது. ஜூலை மாத குறிப்பாணையில், DoPPW, அக்டோபர் 1 முதல் ஒரு மாதம் சூப்பர் சீனியர்களுக்கு DLC சேவைகளை வழங்க வங்கிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதில், "80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடைய ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் மாதத்தில் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கவும், அவர்களுக்கு தடையில்லாமல் ஓய்வூதியம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் ஒரு சிறப்பு ஏற்பாடு உள்ளது. 2025 அக்டோபர் 1 முதல் 31 வரை சூப்பர் சீனியர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DLC தொடர்பான சேவையை வழங்க வங்கிகள் தங்கள் கிளைகள் தயாராக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்." என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
DLC: டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
- வங்கிகள், தபால் நிலையங்கள், ஓய்வூதியம் வழங்கும் அலுவலகங்களுக்குச் சென்று டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
- மூத்த குடிமக்களின் வீட்டு வாசலிலேயே கிடைக்கும் வங்கிச் சேவைகளைப் பயன்படுத்தியும் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை ஆஃப்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
- ஆயுள் சான்றிதழை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிப்புக்க, கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'ஜீவன் பிரமான்' செயலியைப் பதிவிறக்க வேண்டும்.
- DLC ஐ சமர்ப்பிக்கும் மூத்த குடிமக்களின் சரிபார்ப்புக்காக இந்த செயலி ஆதார் அடிப்படையிலான பயோமெட்ரிக்ஸைப் பயன்படுத்துகிறது.
ஆன்லைனில் ஆயுள் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது: முழு செயல்முறை
ஸ்டெப் 1: கூகிள் பிளே ஸ்டோர் அல்லது APP ஸ்டோரிலிருந்து ‘Jeevan Pramaan Face App’ மற்றும் ‘AadhaarFaceRd’ செயலியைப் பதிவிறக்கவும்
ஸ்டெப் 2: மொபைல் எண், மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் ஆதார் எண்ணை வழங்கவும். மொபைல் எண்ணை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை
ஸ்டெப் 3: மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP மூலம் விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும். அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, உங்கள் பெயரை எழுதி, தேர்வுப்பெட்டியில் டிக் செய்து, ‘ஸ்கேன்’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்
ஸ்டெப் 4: பாப்-அப் திரையில், ‘ஆம்’ என்பதைக் கிளிக் செய்து, வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி, உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யவும். அது அங்கீகரிக்கப்பட்டதும், திரையில் ‘வாடிக்கையாளர் பதிவு வெற்றியடைந்தது’ என்ற செய்தி தோன்றும்
ஸ்டெப் 5: அடுத்த திரையில், உங்கள் (ஓய்வூதியதாரர்) ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணை எழுதி, ‘சமர்ப்பி’ என்பதைக் கிளிக் செய்து, OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்
ஸ்டெப் 6: ஓய்வூதிய வகை, பணம் வழங்கும் நிறுவனம் போன்ற விவரங்களுடன் ஒரு புதிய திரை திறக்கும். விவரங்களைச் சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால் மாற்றவும், சமர்ப்பிக்கவும்
வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் உருவாக்கப்படும். ஆவணம் பிரமான் ஐடி மற்றும் PPO எண்ணைக் கொண்ட திரையில் காண்பிக்கப்படும். ஆயுள் சான்றிதழ் வெற்றிகரமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு SMS ஓய்வூதியதாரருக்கு அனுப்பப்படும்.
