ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்... வீட்டு வாசலில் இந்த வசதி கிடைக்கும்

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் ஓய்வூதியதாரர்கள் இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் நவம்பர் மாதம் மிக முக்கியமான மாதமாக உள்ளது. ஏனெனில், இந்த மாதத்தில் அவர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வெண்டும்.
ஆயுள் சான்றிதழ்
மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழ் மிக முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இது மிகவும் முக்கியமானது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா, இல்லையா என்பதற்கான சான்றை இது வழங்குகிறது.
EPFO மற்றும் IPPB கூட்டு ஒப்பந்தம்
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரித்துள்ளது.
இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, EPFO, IPPB உடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையெழுத்திடும். இதன் மூலம் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 (EPS-95) இன் கீழுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) சேவைகள் வழங்கப்படும்.
EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்
இந்த சேவையின் கீழ், EPS 95 ஓய்வூதியதாரர்கள் IPPB இன் பரந்த அஞ்சல் ஊழியர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். இது வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கிக் கிளைகள் அல்லது EPFO அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது.
"இந்த முயற்சி, குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள், IPPB இன் பரந்த அஞ்சல் வலையமைப்பு மூலம், வீட்டிலிருந்தே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை இலவசமாகச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கும். வயதான ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குதல், சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதிய தொடர்ச்சியை உறுதி செய்தல், விரைவான குடும்ப ஓய்வூதியத் துவக்கத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறையின் (CPPS) கீழ் துல்லியத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை இந்த கூட்டாண்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது" என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழின் விலையான, ₹50, EPFO ஆல் முழுமையாக செலுத்தப்படும். எனவே இந்த சேவை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக இருக்கும்.
Life Certificate: இந்த முயற்சியின் முக்கிய நன்மைகள்
- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க இனி தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
- தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் நன்மை பயக்கும்.
- ஆயுள் சான்றிதழை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பது தடையற்ற ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதி செய்கிறது.
- மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறையுடன் (CPPS) ஒருங்கிணைப்பு மிகவும் துல்லியமான பதிவு வைத்தல் மற்றும் சேவை வழங்கலை உறுதி செய்கிறது.
ஆயுள் சான்றிதழ் 2025: இதை சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு என்ன?
- வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு ஓய்வூதியதாரரின் வயதைப் பொறுத்தது.
- 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 முதல் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தொடங்கலாம்.
- 80 வயதுக்குட்பட்ட மற்ற அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும், இந்த செயல்முறையை தொடங்கத் தொடங்க நவம்பர் 1 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
- இருப்பினும், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், வயதைப் பொருட்படுத்தாமல், சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆகும்.
