English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்... வீட்டு வாசலில் இந்த வசதி கிடைக்கும்

ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்... வீட்டு வாசலில் இந்த வசதி கிடைக்கும்

Life Certificate: ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்க முக்கிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 15, 2025, 11:09 AM IST
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்.
  • EPFO மற்றும் IPPB கூட்டு ஒப்பந்தம்.
  • தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு நன்மை.

Trending Photos

அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு திருத்தம்! தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த மிக முக்கிய கட்டுபாடு!
கடன் வலையில் சிக்காமல் இருக்க... இந்த 5 தவறுகளை செய்யாதீங்க!
camera icon8
Personal Finance
கடன் வலையில் சிக்காமல் இருக்க... இந்த 5 தவறுகளை செய்யாதீங்க!
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்... வீட்டு வாசலில் இந்த வசதி கிடைக்கும்

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் ஓய்வூதியதாரர்கள் இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால் இந்த செய்தி உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவருக்கும் நவம்பர் மாதம் மிக முக்கியமான மாதமாக உள்ளது. ஏனெனில், இந்த மாதத்தில் அவர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வெண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஆயுள் சான்றிதழ்

மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் மற்றும் பிற அரசு நிறுவனங்களின் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழ் மிக முக்கிய ஆவணமாக உள்ளது. இது மிகவும் முக்கியமானது. ஓய்வூதியம் பெறுபவர் உயிருடன் இருக்கிறாரா, இல்லையா என்பதற்கான சான்றை இது வழங்குகிறது.

EPFO மற்றும் IPPB கூட்டு ஒப்பந்தம்

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, குறிப்பாக தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்கும் ஒரு நடவடிக்கையாக, ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கியுடன் (IPPB) ஒரு கூட்டு ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரித்துள்ளது.

இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, EPFO, IPPB உடன் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையெழுத்திடும். இதன் மூலம் ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம், 1995 (EPS-95) இன் கீழுள்ள ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வீட்டு வாசலில் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) சேவைகள் வழங்கப்படும்.

EPS Pensioners: இபிஎஸ் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம்

இந்த சேவையின் கீழ், EPS 95 ஓய்வூதியதாரர்கள் IPPB இன் பரந்த அஞ்சல் ஊழியர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க முடியும். இது வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கிக் கிளைகள் அல்லது EPFO ​​அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை நீக்குகிறது.

"இந்த முயற்சி, குறிப்பாக கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள், IPPB இன் பரந்த அஞ்சல் வலையமைப்பு மூலம், வீட்டிலிருந்தே தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களை இலவசமாகச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கும். வயதான ஓய்வூதியதாரர்களின் வாழ்க்கையை எளிதாக்குதல், சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதிய தொடர்ச்சியை உறுதி செய்தல், விரைவான குடும்ப ஓய்வூதியத் துவக்கத்தை செயல்படுத்துதல் மற்றும் மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறையின் (CPPS) கீழ் துல்லியத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை இந்த கூட்டாண்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது" என்று தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம் ஒரு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழின் விலையான, ₹50, EPFO ​​ஆல் முழுமையாக செலுத்தப்படும். எனவே இந்த சேவை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக இருக்கும்.

Life Certificate: இந்த முயற்சியின் முக்கிய நன்மைகள்

- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க இனி தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

- தொலைதூர மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் நன்மை பயக்கும்.

- ஆயுள் சான்றிதழை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பது தடையற்ற ஓய்வூதிய விநியோகத்தை உறுதி செய்கிறது.

- மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியக் கட்டண முறையுடன் (CPPS) ஒருங்கிணைப்பு மிகவும் துல்லியமான பதிவு வைத்தல் மற்றும் சேவை வழங்கலை உறுதி செய்கிறது.

ஆயுள் சான்றிதழ் 2025: இதை சமர்ப்பிக்க காலக்கெடு என்ன?

- வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு ஓய்வூதியதாரரின் வயதைப் பொறுத்தது. 

- 80 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட சூப்பர் சீனியர் சிட்டிசன்கள், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 1 முதல் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கத் தொடங்கலாம். 

- 80 வயதுக்குட்பட்ட மற்ற அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும், இந்த செயல்முறையை தொடங்கத் தொடங்க நவம்பர் 1 வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

- இருப்பினும், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், வயதைப் பொருட்படுத்தாமல், சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி காலக்கெடு நவம்பர் 30 ஆகும்.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு CGHS விகிதங்களில் திருத்தம், பில்லிங் விதிகளில் மாற்றம்: முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | EPFO விதிகளில் மாற்றம்: இனி வேலை பொனால் உடனடியாக பணத்தை எடுக்க முடியாது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Life CertificateDigital Life certificateDLCpensionersCentral government employees

Trending News