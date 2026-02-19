ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசின் பரிசு: விதிகளில் முக்கிய மாற்றமா?

8th Pay Commission Pensioners: மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? உங்கள் வீட்டில் அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மத்திய அரசு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம்
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இது தொடர்பான விவாதங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், தற்போதுள்ள ஓய்வூதிய விதிகளில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது, ஓய்வூதிய முறை முன்பு போலவே தொடரும். மேலும் இதில் எந்த வித ஓய்வூதிய குறைப்போ, புதிய விதிகளின் செயலாக்கமோ இருக்காது.
மக்களவையில் அப்டேட் கொடுத்த மத்திய அரசு
பிப்ரவரி 9, 2026 அன்று, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் போது, மக்களவையில் ஓய்வூதிய விதிகள் குறித்து கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் நிலைமையை தெளிவுபடுத்தினார். ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள விதிகளில் எந்த மாற்றங்களையும் செய்யவோ அரசாங்கம் விரும்பவில்லை என்று அவர் கூறினார். இந்த அறிக்கை ஓய்வூதியதாரர்களிடையே உள்ள அச்சங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது.
நிதிச் சட்டம் 2025 பற்றிய குழப்பம் நீங்கியது
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சமீபத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நிதிச் சட்டம் 2025 பற்றிய பல ஊகங்களும் குழப்பங்களும் இருந்தன. இந்தச் சட்டம் எந்த புதிய ஓய்வூதிய விதிகளையும் செயல்படுத்தவில்லை, மாறாக தற்போதுள்ள விதிகளுக்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தை அளிக்கிறது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியது. அதாவது, ஓய்வூதியம் செலுத்தும் செயல்முறை மற்றும் விதிகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
சிவில் மற்றும் பாதுகாப்பு துறை ஓய்வூதியதாரர்கள்
சிவில் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் எந்த வகையிலும் குறைக்கப்படாது என்றும், இதில் எந்த வித திருத்தமும் செய்யப்படாது என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள் முன்பு போலவே இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியத்திலிருந்து தொடர்ந்து செய்யப்படும். ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்ந்து நிறுவப்பட்ட விதிகளின்படி தங்கள் ஓய்வூதியங்களைப் பெறுவார்கள் என்பதை இது தெளிவுபடுத்துகிறது.
8வது ஊதியக்குழுவின் தற்போதைய நிலை என்ன?
8வது ஊதியக் குழு நவம்பர் 2025 -இல் முறையாக அமைக்கப்பட்டு அதற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. ஜனவரி 2026 இல், ஆணையத்திற்கு ஒரு அலுவலகம் வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு பதவிகளுக்கு நியமனங்கள் செய்யப்பட்டன. சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமும் தொடங்கப்பட்டது.
இருப்பினும், ஆணையம் அதன் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஊதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் தொடர்பான விஷயங்களை ஆணையம் மதிப்பாய்வு செய்யும். ஆனால் அரசாங்கம் பரிந்துரைகளை அங்கீகரித்து முறையான உத்தரவை பிறப்பித்த பின்னரே மாற்றங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.
பழைய ஓய்வூதியதாரர்கள் மீதான தாக்கம்
டிசம்பர் 31, 2025 அன்று அல்லது அதற்கு முன் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு தற்போதுள்ள விதிகள் தொடர்ந்து பொருந்தும். அனைத்து வித ஓய்வூதிய திருத்தங்களும் அரசாங்க உத்தரவின் பின்னரே செய்யப்படுகின்றன. ஆகையால், 8வது சம்பளக் குழுவின் பரிந்துரைகள் வெளியிடப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும் வரை, ஓய்வூதிய அமைப்பில் எந்த மாற்றங்களும் இருக்காது என்பது தெளிவாகியுள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது.
