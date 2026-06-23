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PFRDA Pension Sahayak: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள், புதிய தளம்... இனி ஒரே இடத்தில் எல்லாம் நடக்கும்

PFRDA Pension Sahayak: பென்ஷன் சஹாயக் என்பது, பல ஓய்வூதிய சேவைகளை ஒரே டிஜிட்டல் தளத்தின் கீழ் கொண்டுவரும், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இயங்கும் ஒரு குறைதீர்க்கும் தளமாகும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 23, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:08 PM IST
PFRDA Pension Sahayak: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள், புதிய தளம்... இனி ஒரே இடத்தில் எல்லாம் நடக்கும்
Image Credit: PFRDA Pension Sahayak (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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