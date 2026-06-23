/PFRDA Pension Sahayak: குஷியில் ஓய்வூதியதாரர்கள், புதிய தளம்... இனி ஒரே இடத்தில் எல்லாம் நடக்கும்

பென்ஷன் சஹாயக்: ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (PFRDA), 'பென்ஷன் சகாயக்' (Pension Sahayak) என்ற புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அடிப்படையிலான குறைதீர்ப்பு தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் உறுப்பினர்களாக உள்ளவர்கள், தங்கள் புகார்களைத் தெரிவிக்க இனி அலைக்கழியத் தேவையில்லை. முன்பு இருந்த 'மத்திய குறைதீர்ப்பு மேலாண்மை அமைப்பை' (CGMS) விட, இந்த புதிய தளம் மிகவும் எளிமையாகவும், வெளிப்படையாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பென்ஷன் சஹாயக் என்றால் என்ன? பென்ஷன் சஹாயக் என்பது, பல ஓய்வூதிய சேவைகளை ஒரே டிஜிட்டல் தளத்தின் கீழ் கொண்டுவரும், செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் இயங்கும் ஒரு குறைதீர்க்கும் தளமாகும். இணையம், கைபேசிகள் மற்றும் வாட்ஸ்அப்பில் கிடைக்கும் ஒரே இடைமுகம் வழியாக, சந்தாதாரர்கள் புகார்களைப் பதிவு செய்யவும், அவற்றின் நிலையை கண்காணிக்கவும் மற்றும் தகவல்களைப் பெறவும் இது அனுமதிக்கிறது.
பென்ஷன் சஹாயக்கின் முக்கிய அம்சங்களை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்
முக்கிய குறிப்பு: இந்த தளம் இணையதளம் (Web), மொபைல் ஆப் மற்றும் வாட்ஸ்அப் (WhatsApp) மூலமாகவும் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இது ஒரு பெரும் டிஜிட்டல் புரட்சியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
|அம்சம்
|பழைய முறை (CGMS Portal)
|புதிய AI முறை (Pension Sahayak)
|லாகின் முறை
|PRAN எண் மற்றும் கடவுச்சொல் (Password) கட்டாயம் தேவை.
|மொபைல் எண் மற்றும் OTP மூலம் எளிதாக லாகின் செய்யலாம்.
|பல கணக்குகள் மேலாண்மை
|வெவ்வேறு கணக்குகளுக்குத் தனித்தனியாக லாகின் செய்ய வேண்டும்.
|ஒரே மொபைல் எண்ணில் உள்ள அனைத்து PRAN கணக்குகளும் ஒரே இடத்தில் காட்டும்.
|மொழி ஆதரவு
|ஆங்கில மொழியில் மட்டுமே சேவைகள் கிடைத்தன.
|22 இந்திய மொழிகளில் தட்டச்சு செய்தோ அல்லது பேசியோ பயன்படுத்தலாம்.
|தொடர்பு முறை
|எழுத்து வடிவிலான (Text-based) முறையை மட்டுமே நம்பியிருக்க வேண்டும்.
|வாய்ஸ் கமாண்ட் (Voice) மற்றும் ஆடியோ பதில்கள் மூலம் முதியோருக்கும் ஏதுவாக இருக்கும்.
|புகார் கையாளுதல்
|கைமுறையாக (Manual) புகார்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டு பரிசீலிக்கப்பட்டன.
|AI தொழில்நுட்பம் புகாரைப் புரிந்து கொண்டு, தானாகவே உரியத் துறைக்கு அனுப்பும்.
|கண்காணிப்பு
|புகாரின் தற்போதைய நிலையைத் துல்லியமாக அறிவதில் தாமதம் இருந்தது
|ரியல் டைம் (Real-time) முறையில் புகாரின் நிலையைத் துல்லியமாகக் கண்காணிக்கலாம்.
மொத்தத்தில், புதிய பென்ஷன் சஹாயக் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அனைத்து விதமான உதவிகளை பெறுவதும் முன்பை விட மிக எளிதாகிவிட்டது.