ஆயுள் சான்றிதழ்: ஆன்லைனில் DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அப்டேட்

Pensioners Latest News: மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மத்திய அரசு மற்றொரு முயற்சியை முன்னெடுத்துள்ளது. ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) நாடு தழுவிய டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் (DLC) பிரச்சாரம் 4.0 ஐத் தொடங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பிரச்சாரம் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30, 2025 வரை நடைபெறும். மேலும் நாடு முழுவதும் சுமார் 1,600 மாவட்ட மற்றும் துணைப்பிரிவு தலைமை அலுவலகங்களில் இது நடத்தப்படும்.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0
பொதுவாக, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கியமான மாதமாக கருதப்படுகின்றது. இந்த மாதத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் மிக முக்கியமான ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை நடக்கின்றது. முன்னர், ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு வங்கி அல்லது ஓய்வூதிய அலுவலகத்திற்குச் சென்று ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது. முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இது ஒரு கடினமான பணியாக இருந்தது. ஆனால், இப்போது, முக அங்கீகாரம் மூலம், அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே தங்கள் மொபைல் போன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
Central Government Employees: 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான சிறப்பு வசதிகள்
- 80 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசாங்கம் சிறப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.
- 80 வயதுக்கு மேலான சூப்பர் சீனியர் ஓய்வூதியதாரர்கள் அக்டோபர் 2025 முதல் டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
- இது அவர்களின் ஓய்வூதியத்தில் எந்த இடையூறும் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளும்.
- அக்டோபர் மாதம் முதல் இந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த வசதியை வழங்க வங்கிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
DLC: பிரச்சாரத்தில் உதவும் அமைப்புகள்
இந்த பிரச்சாரத்தை வெற்றிகரமாக்க, ஓய்வூதியம் வழங்கும் வங்கிகள் மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் பேமென்ட்ஸ் வங்கி (IPPB) ஆகியவற்றிடமிருந்து அரசாங்கம் ஆதரவைப் பெறும். இந்த முகாம்கள் முதியோர் மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அவர்களது வீட்டு வாசலிலும் சேவைகளை வழங்கும்.
Digital Life Certificate: டிஜிட்டல் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது?
ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வங்கிக் கிளைக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே முக அங்கீகார (Face Authentication) தொழில்நுட்பம் மூலம் இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம். இதற்கான படிப்படியான செயல்முறை கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்டெப் 1: முதலில் கூகிள் பிளே ஸ்டோருக்குச் சென்று ஆதார் ஃபேஸ் ஆர்டி விண்ணப்பத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
ஸ்டெப் 2: இந்த செயலி பின்னணியில் செயல்படுகிறது, ஆகையால், அதை நிறுவுவது கட்டாயமாகும்.
ஸ்டெப் 3: அடுத்ததாக, ஓய்வூதியதாரர் கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து ஜீவன் பிரமான் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.
ஸ்டெப் 4: ஜீவன் பிரமான் செயலியைத் (Jeevan Pramaan App) திறந்து ஆபரேட்டர் அங்கீகாரத் திரையில் உங்கள் விவரங்களை உள்ளிடவும். உங்கள் ஆதார் எண், மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும்.
ஸ்டெப் 5: பின்னர் உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
ஸ்டெப் 6: உங்கள் பெயரையும் முகத்தையும் ஸ்கேன் செய்ய இப்போது ஆப் உங்களிடம் அனுமதி கேட்கும். தொடர ஆம் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
ஸ்டெப் 7: ஃபேஸ் ஸ்கேனுக்கான வழிமுறைகளை ஆப் வழங்கும். அவற்றைப் படித்து, தொடரவும். கேமரா உங்கள் முகத்தை ஸ்கேன் செய்யும்.
ஸ்டெப் 8: ஆபரேட்டர் அங்கீகாரம் ஒரு முறை மட்டுமே தேவை. ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆபரேட்டர்களாக மாறலாம். ஒரு ஆபரேட்டர் பல ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு DLC -களை உருவாக்கலாம்.
ஸ்டெப் 9: அடுத்து ஓய்வூதியதாரர் அங்கீகாரத்திற்கான கட்டம். தொடர உங்கள் ஆதார், மொபைல் எண் மற்றும் OTP ஐ உள்ளிடவும்.
ஸ்டெப் 10: இப்போது நீங்கள் திரையில் பின்வரும் தகவல்களை நிரப்ப வேண்டும்.
- பெயர் (ஆதார் படி)
- ஓய்வூதிய வகை
- PPO எண்
- கணக்கு எண்
- ஓய்வூதியம் வழங்கும் நிறுவனம் மற்றும் பிற விவரங்கள்.
சமர்ப்பித்தவுடன் உறுதிப்படுத்தல் கேட்கப்படும்.
ஸ்டெப் 11: ஃபேஸ் ஸ்கேன் இப்போது தொடங்கும். ஸ்கேன் முடிந்ததும், DLC சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாகக் கூறும் செய்தி, பிரமான் ஐடி மற்றும் PPO எண் ஆகியவை திரையில் தோன்றும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் சென்று தங்கள் பிரமான் ஐடியை உள்ளிட்டு இந்தச் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
