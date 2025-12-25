ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி: SPARSH போர்ட்டல் மூலம் PPO எண்ணை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல் உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழ், வங்கி விவகாரங்கள், கோரிக்கைகள் ஆகியவற்றுக்கு PPO அவசியமாக இருக்கின்றது. சிலருக்கு தேவையின் போது PPO எண்ணைக் கண்டுபிடிப்பது கடினமாகி விடுகிறது. சில சமயங்களில் இதை எளிதில் நிரப்ப முடியாமல் பல முக்கிய பணிகள் தடைபட்டு விடுகின்றன. ஸ்பர்ஷ் போர்ட்டல் இந்த பிரச்சனைக்கு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணத்தை அளிக்கின்றது.
SPARSH போர்ட்டல்
- SPARSH அமைப்பில் PPO ஒரு ஃபிசிக்கல் கோப்பில் சிக்கியிருப்பதற்குப் பதிலாக, லாக் இன் செய்து பர்க்கவும், பதிவிறக்கம் செய்யவும் தயாரான நிலையில் கிடைக்கிறது.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் PPO-வை SPARSH போர்ட்டலில் உள்ள 'எனது ஆவணங்கள்' (My Documents) பகுதி வழியாகப் பார்க்கவும் பதிவிறக்கம் செய்யவும் முடியும்.
- SPARSH போர்ட்டலில் உள்ள ' My Documents’ பகுதி, ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஆவணங்களை ஒரே இடத்தில் அணுகக்கூடிய இடமாக உள்ளது.
- PPO, திருத்தப்பட்ட PPO, ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் மற்றும் உரிமைகள் போன்ற முக்கிய ஆவணங்கள் லாக் இன் செய்த பிறகு 'எனது ஆவணங்கள்' பகுதியில் கிடைக்கும்.
இவற்றை தயாராக வைத்திருப்பது அவசியம்
ஓய்வூதியதாரர்கள் SPARSH-இல் பதிவுசெய்யப்பட்ட தங்கள் மொபைல் ஃபோனை அருகில் வைத்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் லாக் இன் செய்யும் போது அல்லது கடவுச்சொல்லை மீட்டமைக்கும்போது OTP அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு தேவைப்படலாம். குறிப்பாக நீங்கள் ஒரு வயதான குடும்ப உறுப்பினருக்கு உதவுகிறீர்கள் என்றால், ஒரு தனிப்பட்ட சாதனம் மற்றும் நிலையான இணைய இணைப்பைப் பயன்படுத்தவும்.
உங்களிடம் ஏற்கனவே உங்கள் SPARSH பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல் இருந்தால், இதற்கான செயல்முறை மிக எளிமையானது. பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல் இல்லையென்றால், முதலில் அணுகலை மீட்டெடுத்து, பின்னர் கணக்கிலிருந்து PPO-வைப் பதிவிறக்குவதே பொதுவாக விரைவான வழியாகும்.
முதலில் லாக் இன் செய்ய வேண்டும்
- முதலில் பிரவுசரைத் திறந்து, அதிகாரப்பூர்வ SPARSH போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.
- இந்த போர்ட்டல் sparsh.defencepension.gov.in என்ற முகவரியில் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்டுள்ளது.
- ஓய்வூதியதாரர் லாக் இன் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி, உங்கள் க்ரெடென்ஷியல்களுடன் கேப்ட்சாவையும் உள்ளிடவும்.
கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுக்க
- உங்கள் கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டால், 'கடவுச்சொல்லை மறந்துவிட்டேன்' (forgot password) விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் வரும் OTP செயல்முறையை செய்து முடிக்கவும்.
- இந்த போர்ட்டலின் ப்ரொஃபைல் மற்றும் சேவை வடிவமைப்பு, கணக்குச் செயல்பாடுகளுக்குப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் அல்லது மின்னஞ்சலை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது, எனவே முறைசாரா வழிகளில் ஆவணங்களைப் பெற முயற்சிப்பதை விட கடவுச்சொல்லை மீட்டெடுப்பது பொதுவாக வேகமானதாக இருக்கும்.
SPARSH ஓய்வூதியப் பதிவுகளைச் சேமித்து வைக்கும்
- ஓய்வூதியதாரர் டாஷ்போர்டுக்குள் நுழைந்ததும், 'எனது ஆவணங்கள்' என்பதைத் தேட வேண்டும்.
- இது SPARSH ஓய்வூதியம் தொடர்பான ஆவணங்களுக்கான டிஜிட்டல் களஞ்சியமாகப் பயன்படுத்தும் பகுதியாகும்.
- SPARSH சேவைகள் பக்கம் 'எனது ஆவணங்கள்' (My Documents) என்பதை ஆவணங்களை ஒரே இடத்தில் அணுகுவதற்கான இடமாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.
- My Documents உடனடியாகத் தெரியவில்லை என்றால், ப்ரொஃபைல் திரைகளில் தோராயமாகத் தேடுவதற்குப் பதிலாக, பிரதான டாஷ்போர்டு மெனுவை ஸ்கேன் செய்வது பயனளிக்கும்.
- தளவமைப்புப் புதுப்பிப்புகளால் லேபிள்கள் சற்றே மாறுபடலாம், ஆனால் அதன் செயல்பாடு அப்படியே இருக்கும்.
PPO-வைத் திறந்து PDF-ஐப் பதிவிறக்கவும்
- 'எனது ஆவணங்கள்' (My Documents) பகுதிக்குள், PPO-வைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- SPARSH, திருத்தப்பட்ட PPO, ஓய்வூதியச் சீட்டுகள் மற்றும் உரிமைகள் போன்ற தொடர்புடைய ஆவணங்களையும் அதே பகுதியில் பட்டியலிடுகிறது.
- PPO மற்றும் பிற ஓய்வூதிய ஆவணங்கள் 'எனது ஆவணங்கள்' பகுதிக்குள் கிடைக்கின்றன என்பதை CGDA தொடர்பான ஒரு FAQ ஆவணம் வெளிப்படையாக உறுதிப்படுத்துகிறது.
- PPO உள்ளீட்டைத் திறந்து, பதிவிறக்க விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி அதை PDF ஆகச் சேமிக்கவும்.
- எதிர்காலச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க, PDF-ஐச் சேமிப்பது மட்டுமல்லாமல், PPO எண்ணை தனியாகவும் குறித்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
- பல ஓய்வூதியப் பணிகளுக்கு இந்த எண் மட்டுமே கேட்கப்படுகிறது. எனவே அதை ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் எழுதி வைப்பது உதவியாக இருக்கும்.
PPO காணாமல் போயிருந்தாலோ அல்லது விவரங்கள் தவறாக இருந்தாலோ என்ன செய்வது?
- 'எனது ஆவணங்கள்' பகுதியில் PPO தோன்றவில்லை என்றாலோ, அல்லது விவரங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி பொருந்தவில்லை என்றாலோ, மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிப்பதையோ அல்லது முறைசாரா ஆலோசனைகளையோ நம்ப வேண்டாம்.
- SPARSH-இல் உள்ள குறை தீர்க்கும் அல்லது உதவி விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
- ஏனெனில் இந்த போர்டல் ஓய்வூதியம் தொடர்பான கோரிக்கைகளுக்கான ஒற்றைச் சாளரச் சேவையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் தவறான வகைக் கோரிக்கையை எழுப்பும்போதோ அல்லது சிக்கலைத் தெளிவாக விவரிக்காதபோதோ பெரும்பாலான தாமதங்கள் ஏற்படுகின்றன.
- ஆகையால், தகவலுக்கான உங்கள் செய்தியை எளிமையாக வைத்திருப்பது நல்லது.
இதில் கவனம் தேவை
மிகவும் நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நம்பகமான நபர்களை தவிர மற்ற யாரிடமும் உங்கள் ஓய்வூதிய கணக்கு, SPARSH கடவுச்சொல் அல்லது OTP -ஐ கொடுக்க வேண்டாம். உங்கள் SPARSH கடவுச்சொல் அல்லது OTP -ஐ கொட்டுத்து, மற்றவரிடம் உங்கள் PPO-வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தர கூறுவது ஆபத்து. OTP-கள் கணக்கு அணுகலுக்கான உங்கள் கையொப்பம் போன்றவை. ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் உதவி செய்தாலும், ஓய்வூதியதாரரே OTP-யைப் படித்துச் சொல்வது நல்லது. உதவி செய்பவர் உதவும் பணிகளை மட்டும் செய்வது பாதுகாப்பானது.
மேலும் படிக்க | ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! ஏற்காடு எக்ஸ்பிரஸ் நேர மாற்றம்!
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 சிக்காமல் வர இவை அவசியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ