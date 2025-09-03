ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை சமர்ப்பிக்கவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது, முக்கிய அப்டேட்

Pensioners Latest News: நீங்கள் அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரரா? உங்கள் வீட்டில் ஓய்வூதியதாரர்கள் யாரேனும் உள்ளார்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஓய்வு பெற்ற பிறகு பெரும்பாலான முதியவர்களுக்கு ஏற்படும் மிகப்பெரிய கவலை, சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியம் பெறுவது பற்றியதாகத்தான் இருக்கும்.
Monthly Pension: ஓய்வூதியத்தை சார்ந்திருக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள்
கிட்டத்தட்ட அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரே ஆதரவாக இருபது மாத ஓய்வூதியம் மட்டுமே. மருந்துகள், வீட்டுச் செலவுகள், மின்சாரம்-தண்ணீருக்கான பில்கள் மற்றும் பல அத்தியாவசிய விஷயங்களுக்காக ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பணத்திற்கான தேவை எப்போதும் இருக்கிறது. இந்த தேவைகளுக்கு பெரும்பாலான முதியவர்கள் ஓய்வூதியத்தை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறார்கள். எனினும், சில நேரங்களில் ஒரு சிறிய தவறு காரணமாகவோ, அல்லது போதுமான தகவல் இல்லாத காரணத்தாலோ ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் நின்றுவிடுகிறது.
Life Certificate: வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் மிக அவசியம்
- ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுவதற்கான மிகப்பெரிய காரணம், தேவையான ஆவணங்களை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்காததுதான்.
- குறிப்பாக ஜீவன் பிரமான் பத்திரம் என்றழைக்கப்படும் ஆயுள் சான்றிதழை சமபர்ப்பிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
- இதை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.
- வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Jeevan Pramaan Patra: ஜீவன் பிரமான் பத்திரம் அல்லது ஆயுள் சான்றிதழ் என்றால் என்ன?
- ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழ் அல்லது ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியம் பெறும் நபர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு ஆவணமாகும்.
- ஓய்வூதியம் சரியான நபருக்கு வழங்கப்படுவதையும், இதில் எந்த மோசடியும் இல்லை என்பதையும் உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஆதாரத்தைக் கேட்கிறது.
- முன்னர், இதை சமர்ப்பிக்க ஓய்வூதியம் பெறுவோர் வங்கி அல்லது அரசு அலுவலகத்திற்குச் சென்று வரிசையில் நிற்க வேண்டியிருந்தது.
- ஆனால் இப்போது இந்த செயல்முறை எளிதாகிவிட்டது.
- ஓய்வூதியம் பெறுவோர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 வரை தங்கள் ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
- ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை சரியான நேரத்தில் செய்யாவிட்டால், அவர்களது ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படும்.
DLC: Digital Life Certificate
- இப்போது ஓய்வூதியம் பெறுவோர் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க, நீண்ட வரிசையில் நிற்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
- அவர்கள் விரும்பினால், ஜீவன் பிரமான் செயலியின் உதவியுடன், மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியிலிருந்து ஆதார்-பயோமெட்ரிக் மூலமாகவும் இதை சமர்ப்பிக்கலாம்.
- தபால் நிலைய முகவரை வீட்டிற்கு அழைத்தும் இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம்.
- இப்படி ஜீவன் பிரமான் சான்றிதழை வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த ஆவணங்கள் அவசியம்
ஓய்வூதியம் பெறும்போது அல்லது வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும்போது, பல ஆவணங்களும் தேவைப்படும். வயதுச் சான்று, ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாளச் சான்றிதழ், ரேஷன் கார்டு, பிறப்புச் சான்றிதழ், 10 அல்லது கடைசியாக படித்த வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல், பாஸ்போர்ட் மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகியவையும் தேவைப்படலாம். ஓய்வூதிய ஆவணங்களில் முகவரிச் சான்றும் தேவை. இது தவிர, வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், வங்கி பாஸ்புக்கின் நகல், வங்கி IFSC குறியீடு மற்றும் கணக்கு எண் ஆகியவையும் அவசியம். இவை அனைத்தையும் தவிர, வருமான அறிவிப்புச் சான்றிதழ் மற்றும் ஓய்வூதிய ஐடி அல்லது பிபிஓ எண்ணும் தேவைப்படும்.
