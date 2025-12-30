2025 நல்லாத்தான் இருந்தது!! 8th CPC, CPPS, DLC, SCSS.... ஓய்வூதியதாரர்கள் மைண்ட் வாய்ஸ்!!

Pensioners Latest News: 2025 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையவுள்ளது. 2026 புத்தாண்டின் தொடக்கத்திற்காக அனைவரும் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். 2025 ஆம் ஆண்டு அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் என அனைவருக்கும் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. குறிப்பாக, 2025, இந்திய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆண்டாக அமைந்துள்ளது. அரசாங்கத்தின் பல்வேறு மாற்றங்கள் மற்றும் நிதி முயற்சிகள், அவர்களின் வசதி, வருமானம் மற்றும் பொதுவான நிதிப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள்
2025 ஆம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்களில், அனைத்து வங்கிகளிலும் விரைவான ஓய்வூதிய அணுகல், டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்கள், அதிக வரி விலக்கு வரம்புகள், தொடர்ச்சியான அரசாங்கத் திட்டங்கள், 8வது ஊதியக் குழு மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) குறித்த புதுப்பிப்புகள் ஆகியவை அடங்கும்.
2025 ஆம் ஆண்டு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைத்த மிகவும் முக்கியமான ஆறு செய்திகள் பற்றி இங்கே காணலாம்:
1. Centralised Pension Payment System
மையப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய செலுத்தும் அமைப்பு: இந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட புதுப்பிப்பின் படி, ஓய்வுதியதாரர்கள் எந்த வங்கியிலிருந்து வேண்டுமானாலும், எந்தக் கிளையில் வேண்டுமானாலும் ஓய்வூயம் பெறலாம். அதாவது, EPF ஓய்வூதியதாரர்கள் இப்போது நாடு முழுவதும் உள்ள எந்த வங்கி கிளையிலிருந்தும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
2. Digital Life Certificates
டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ்கள்: ஜீவன் பிரமாண் திட்டத்தின் பரவலான பயன்பாடு மற்றும் ஆன்லைன் சரிபார்ப்பு, வயதான ஓய்வூதியதாரர்கள் வங்கிகள் அல்லது அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய தேவையை குறைத்துள்ளது. இந்த முறை ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறை மிகவும் எளிதாக்கியது.
3. TDS
அதிக TDS-இல்லா வரம்புகள்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான வட்டி வருமான வரி விலக்கு வரம்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அவர்கள் கையில் பெறும் ஓய்வூதிய வருமானத்தை அதிகரிக்க அனுமதிக்கிறது. முக்கிய நிவாரண நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாக, மூத்த குடிமக்களுக்கான நிலையான வைப்புத்தொகை மீதான வட்டி வருமானத்திற்கான TDS விலக்கு வரம்பு ₹50,000 இலிருந்து ₹1 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. நிதி ஆண்டில் வாடகை கொடுப்பனவுகளுக்கான TDS-க்கான ஆண்டு வரம்பு ₹2.40 லட்சத்திலிருந்து ₹6 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
4. Senior Citizen Savings Scheme
மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் (SCSS): கவர்ச்சிகரமான வட்டி மற்றும் வரிச் சலுகைகளைக் கொண்ட மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்புத் திட்டம் போன்ற திட்டங்கள், ஓய்வூதியதாரர்களின் நிதிக்கு ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகத் தொடர்கின்றன.
5. 8th Pay Commission
8வது ஊதியக் குழு: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் ஓய்வூதிய உயர்வு பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படாமல் இருந்ததால் ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிக குழப்பத்திற்கும் அச்சத்திற்கும் ஆளானார்கள். எனினும், ஓய்வூதியதாரர்கள் எந்த நன்மைகளின் வரம்பிலிருந்தும் நீக்கப்படவில்லை என்று நிதி அமைச்சகம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்டவுடன், இந்தக் குழு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மதிப்பாய்வு செய்யும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க இந்தக் குழுவுக்கு 12-18 மாதங்கள் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவில் ஓய்வூதியதார்ரகளுக்கு அனைத்து நன்மைகளும் முந்தைய ஊதியக்குழுக்களை போலவே கிடைக்கும் என்பது தெளிவாகியுள்ளது.
6. Dearness Allowance, Dearness Relief
அகவிலைப்படி, அகவிலை நிவாரணம்; மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை திருத்தம் செய்யப்படும் அகவிலைப்படியை போலவே ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அகவிலை நிவாரணத்திலும் மாற்றங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் ஒன்றாகவே இருக்கின்றன.
மத்திய அமைச்சரவை ஜனவரி 1, 2025 அன்று DA/DR-இல் 2% உயர்வுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது, இது அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்தில் 53% இலிருந்து 55% ஆக உயர்த்தியது. இந்த ஆண்டு முழுவதும், இந்த உயர்வு மூத்த குடிமக்களின் அதிகரித்து வரும் செலவுகளைச் சமாளிக்க உதவியது. 2025 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் செய்யப்பட்ட ஒரு கூடுதல் திருத்தத்தின் மூலம், ஜூலை 1, 2025 முதல் அகவிலைப்படி/அகவிலை நிவாரணம் 55% இலிருந்து 58% ஆக உயர்த்தப்பட்டதால், இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியிலும் ஓய்வூதியதாரர்கள் பயனடைந்தனர்.
ஒட்டுமொத்தமாக, 2025 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் நிறைந்த ஆண்டாக உருவெடுத்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பெரிய திருத்தங்கள் செய்யப்படுவதற்கு இன்னும் காலதாமதம் ஆகலாம் என்றாலும், சரியான நேரத்தில் செய்யப்பட்ட அகவிலை நிவாரனங்கள் பணவீக்க அழுத்தங்களைக் குறைக்க உதவியுள்ளன.
