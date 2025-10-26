English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அவசர தேவைக்கு பணம் வேண்டுமா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரொம்ப பெஸ்ட்!

அவசர தேவைக்கு பணம் வேண்டுமா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரொம்ப பெஸ்ட்!

Personal Loan Vs Credit Card: உங்களது அவசர செலவுகளுக்கு கிரெடிட் கார்டு அல்லது தனிநபர் கடன் எது சிறந்ததாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 26, 2025, 06:08 PM IST
  • அவசர செலவுகள்
  • தனிநபர் கடன் வாங்கலாமா
  • கிரெடிட் கார்டில் இவ்வளவு இருக்கா?

அவசர தேவைக்கு பணம் வேண்டுமா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ரொம்ப பெஸ்ட்!

மருத்துவ செலவுகள், திடீர் பயணகள், வீட்டு பராமரிப்பு போன்ற எதிர்பாராத காரணங்களுக்காக அவசரமாக பணம் தேவைப்படுகிறது. இதற்காக பலரும் கிரெடிட் கார்டு அல்லது தனிநபர் கடனை வாங்கி செலவு செய்கின்றனர். இதன் மூலம் அப்போதையே தேவைகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்து வருகின்றனர். இரண்டு சேவைகளுக்கு ஒரு சிறிய தொகை குறிப்பிட்ட நேரங்களில் பெற்றுத் தந்தாலும்,  அதில் சில குறைபாடுகளும் உள்ளன.  எனவே, அவசர செலவுகளுக்கு ஏது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

கிரெடிட் கார்டு

 இன்றைய காலத்தில் அனைத்து வங்கிளும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இலவசமாக கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்குகிறது. முன்பு போன்று இல்லாமல், ஷாப்பிங் போன்றவைக்கு கூட பலரும் கிரெடிட் கார்டுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.  கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகையை கடன் வாங்க அனுமதிக்கிறது. வட்டி இல்லாமல் 20 முதல் 50 நாட்ளுக்கு கடன் வாங்கலாம்.  அவசர தேவைக்கு கடன் வாங்குவதற்கு கிரெடிட் கார்டை தேர்வு செய்யலாம்.

40 நாட்களுக்கு வட்டியின்றி, வங்கிகள் நிர்ணயிக்கும் காலக்கெடுவிற்குள் பணத்தை திருப்பி செலுத்த  வேண்டும். இல்லையெனில் கடனில் மூழ்கிடுவோம். சிறிய தொகை கூட, பெரிய தலைவலியாக மாறிவிடும். எனவே, குறைவான பணம் தேவைப்பட்டல், பணம் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தில் முழு தொகையும் செலுத்த முடியும் என்றால், கிரெடிட் கார்டை அவசர செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

தனிநபர் கடன்

வங்கி மற்றும் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம் தனிநபர் கடன்களை வழங்குகிறது. உங்களது மாத வருமானத்திற்கு ஏற்ப, நிதி நிறுவனங்கள் கடன்களை வழங்குகிறது.  உங்கள் மாத சம்பளத்திற்கு ஏற்ப, குறிப்பிட்ட தொகையை பெற்று, அதனை இஎம்ஐயாக  3 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு செலுத்த வேண்டியிருக்கும். திருமணம், கல்லூரி அல்லது அவசர மருத்துவச் செலவுகள் போன்ற பெரிய தேவைகளுக்கு தனிநபர் கடன்கள் சிறப்பாக இருக்கும். 

இது கிரெடிட் கார்டை விட, குறைவான வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது. ஆனால்,   கடன் தொகை பெற சில நாட்கள் ஆகும். உங்களுக்கு ரூ.1,00,000க்கும் மேல் பணம்  தேவைப்பட்டால் தனிநபர் கடனை வாங்குவது சிறந்தது. உங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்த நீண்ட நாள் தேவைப்பட்டாலும், தனிநபர் கடனை தேர்வு செய்ய வேண்டும். மேலும், வட்டி விகிதம் குறைவாக இருப்பதால், உங்கள் வருமானத்தை சேமிக்க வழிவகுக்கும். உங்களது செலவுகளை சரியாக நிர்வகிக்க உதவும். 

எனவே, திருமணம், படிப்பு, மருத்துவ செலவுகளுக்கு தனிநபர் கடனேயே தேர்வு செய்வது சிறந்தது. முழு கடன் தொகையையும் செலுத்த முடியும் பட்சத்தில் தான், கிரெடிட் கார்டை தேர்வு செய்யலாம். இல்லையெனில் தனிநபர் கடனை பாதுகாப்பானது.  இதையெல்லாம் விட சிறந்தது தங்க நகைகள். தங்கம் இன்றைய நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. எனவே, அவசர தேவைகளுக்கு தங்கத்தை வங்கியில் அடமானம் வைத்து, பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். தங்க நகைகள் இல்லாத பட்சத்தில், தனிநபர் கடனையே தேர்வு செய்வது சிறந்தது. 

மேலும் படிக்க: தங்கத்துக்கு நோ.. இனி வெள்ளியை அடமானம் வைத்தும் கடன் வாங்கலாம்.. அவசியம் தெரிஞ்சிக்கோங்க

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாடு விவசாயிகள் அனைவருக்கும் பிஎம் கிசான் நிதி - மத்திய அமைச்சர் அறிவிப்பு

