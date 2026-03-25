Personal Loan : தனிநபர் கடன் விண்ணப்பிக்கும் முன் கவனிக்க வேண்டியவை

Personal Loan : தனிநபர் கடன் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் மருத்துவச் செலவுகள், உயர்கல்வி அல்லது பழைய கடன்களை அடைக்க ஒரு எளிய தீர்வாக இருக்கிறது. ஆனால், மார்ச் 2026ல் நிலவும் பொருளாதாரச் சூழலில், அவசரகதியில் கடன் வாங்குவது நீண்ட கால நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, விண்ணப்பிக்கும் முன் கீழ்க்கண்ட விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்வது அவசியம்.
1. வட்டி விகிதங்கள்
தனிநபர் கடனைப் பொறுத்தவரை வட்டி விகிதமே மிக முக்கியமான காரணி. வங்கிகளுக்கு இடையே 0.5% முதல் 1% வரை வட்டி விகிதங்கள் மாறுபடலாம். இது பார்ப்பதற்குச் சிறியதாகத் தோன்றினாலும், 3 அல்லது 5 ஆண்டுகள் போன்ற நீண்ட காலத் தவணைகளில் நீங்கள் செலுத்தும் மொத்தத் தொகையில் பல ஆயிரங்களை மிச்சப்படுத்த உதவும். எனவே, ஒரே ஒரு வங்கியை மட்டும் அணுகாமல் பல வங்கிகளின் விகிதங்களை ஒப்பிட்டுப் பார்த்து முடிவெடுங்கள்.
2. பரிசீலனை கட்டணங்கள் மற்றும் இதர செலவுகள்
கடன் அசல் தொகையைத் தவிர, வங்கிகள் பிராசசிங் பீஸ் என்ற பெயரில் ஒரு தொகையை வசூலிக்கும். சில வங்கிகள் கடன் தொகையில் 1% முதல் 2% வரை வசூலிக்கின்றன. சில வங்கிகள் நிலையான கட்டணமாக, உதாரணமாக ரூ.5,000 அல்லது ரூ.7,500) நிர்ணயித்துள்ளன. இது தவிர, முன்கூட்டியே கடனை அடைப்பதற்கான அபராதம் மற்றும் காப்பீடு தொடர்பான மறைமுகக் கட்டணங்கள் இருக்கிறதா என்பதைக் கடன் ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாகச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
3. கால அளவு மற்றும் மாதாந்திர தவணை
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலத்தை நீங்கள் எப்படித் தேர்வு செய்கிறீர்கள் என்பது உங்கள் மாத பட்ஜெட்டைத் தீர்மானிக்கும். உங்கள் மாத EMI குறைவாக இருக்கும், இதனால் அன்றாடச் செலவுகளுக்குப் பணத் தட்டுப்பாடு இருக்காது. ஆனால், நீங்கள் வங்கிக்குச் செலுத்தும் மொத்த வட்டித் தொகை மிக அதிகமாக இருக்கும். EMI அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் விரைவில் கடனை முடித்துவிடலாம். வட்டிச் சுமையும் குறையும். உங்கள் வருமானத்தில் 30 சதவீதத்திற்கு மேல் EMI செல்லாதவாறு கால அளவைத் திட்டமிடுவது புத்திசாலித்தனம்.
4. கிரெடிட் ஸ்கோர்
உங்கள் CIBIL Score 750க்கு மேல் இருந்தால், வங்கிகள் உங்களுக்குக் குறைந்த வட்டியில் கடன் வழங்க முன்வரும். மாறாக, ஸ்கோர் குறைவாக இருந்தால் வட்டி விகிதம் அதிகமாக விதிக்கப்படலாம் அல்லது கடன் நிராகரிக்கப்படலாம். எனவே, விண்ணப்பிக்கும் முன்பே உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரைச் சரிபார்த்து, அதில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால் அதைச் சரிசெய்வது நல்லது.
முக்கிய வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கள் மார்ச் 2026:
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா: மிகக் குறைந்த வட்டியாக 8.75% முதல் 12.55% வரை வழங்குகிறது. கட்டணம் அதிகபட்சம் ரூ.7,500.
கனரா வங்கி: 9.70% முதல் 15.15% வரை வட்டி வசூலிக்கிறது. பிராசசிங் கட்டணம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.5,000 வரை இருக்கும்.
HDFC வங்கி: வட்டி 9.99% முதல் தொடங்குகிறது. கட்டணம் ரூ.6,500 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.
ICICI வங்கி: வட்டி 9.99% முதல் தொடங்குகிறது. கடன் தொகையில் 2% வரை கட்டணமாகப் பிடிக்கப்படும்.
பாரத ஸ்டேட் வங்கி (SBI): வட்டி 10% முதல் 15% வரை இருக்கும். கட்டணம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.15,000 வரை இருக்கும்.
பேங்க் ஆஃப் பரோடா: வட்டி 10.15% முதல் 18% வரை சற்று அதிகமாக உள்ளது. கட்டணம் அதிகபட்சம் ரூ.10,000.
கோடக் மஹிந்திரா வங்கி: வட்டி 10.99% முதல் தொடங்குகிறது. இதில் பிராசசிங் கட்டணம் 5% வரை செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
மார்ச் 2026ல் தனிநபர் கடன் வாங்குவது உங்கள் உடனடித் தேவையைப் பூர்த்தி செய்தாலும், குறைந்த வட்டி மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களைக் கொண்ட வங்கியைத் தேர்ந்தெடுப்பதே புத்திசாலித்தனம். குறிப்பாக பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் வங்கிகளை விடக் குறைந்த கட்டணங்களை வசூலிக்கின்றன என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.
