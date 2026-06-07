/பர்சனல் லோன் வேண்டுமா? ஜூன் மாதம் குறைந்த வட்டி, EMI -ல் லோன் தரும் வங்கிகள் எது?

Personal Loan : ஜூன் 2026 நிலவரப்படி, வங்கிகளில் தனிநபர் கடனுக்கான வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் இ.எம்.ஐ தொகைகள் பரவலாக மாறுபடுகின்றன. 5 ஆண்டுகள் காலவரம்பில் ரூ. 5 லட்சம் கடனுக்கான மாதத் தவணை, கடன் வாங்குபவரின் தகுதி மற்றும் கிரெடிட் ஸ்கோர் அடிப்படையில் தோராயமாக ரூ. 10,300 முதல் ரூ. 16,000-க்கும் மேல் வரை மாறுபடுகிறது.
தற்போது சந்தையில் மிகக் குறைந்த ஆரம்ப வட்டி விகிதங்களை ஒருசில முன்னணி வங்கிகள் வழங்குகின்றன. இதில் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா 8.75% வட்டியுடன் மிகக் குறைந்த இ.எம்.ஐ ஆக தோராயமாக ரூ. 10,319 முதல் வழங்குகிறது. இதற்கடுத்தபடியாக, ஆக்ஸிஸ் வங்கி 8.95% வட்டியுடன் (EMI: ~Rs 10,367) மற்றும் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 8.90% - 12.65% வட்டியுடன் (EMI: ~Rs 10,355 - Rs 11,287) அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
பொதுத்துறை வங்கிகள் நிலையான சேவையை வழங்கினாலும், அவற்றின் வட்டி விகித வரம்பு சற்று விரிவாகவே உள்ளது:
ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI): 10.00% - 15.00% வட்டி, மாதத் தவணை ரூ. 10,624 முதல் ரூ. 11,895 வரை.
கனரா வங்கி: 9.70% - 15.15% வட்டி, மாதத் தவணை ரூ. 10,550 முதல் ரூ. 11,934 வரை.
பேங்க் ஆஃப் பரோடா (BoB), பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் (PNB): இவற்றின் வட்டி விகிதங்கள் 10.15% முதல் தொடங்கி அதிகபட்சமாக 18% வரை செல்வதால், இ.எம்.ஐ தொகையும் மாறுபடும்.
இதர பொதுத்துறை வங்கிகள்: இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆகிய வங்கிகளில் ஆரம்ப இ.எம்.ஐ முறையே ரூ. 10,685, ரூ. 10,834 மற்றும் ரூ. 10,934 ஆக உள்ளது.
சிறந்த கிரெடிட் ஸ்கோர் மற்றும் தகுதியுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனியார் வங்கிகள் கடுமையான போட்டிக்கு மத்தியில் சிறந்த வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன:
எச்டிஎஃப்சி (HDFC), ஐசிஐசிஐ (ICICI) வங்கிகள்: 9.99% ஆரம்ப வட்டியுடன், மாதத் தவணை ரூ. 10,621 முதல் தொடங்குகிறது.
எச்எஸ்பிசி வங்கி (HSBC): 9.75% வட்டியுடன், இ.எம்.ஐ ரூ. 10,562 முதல் தொடங்குகிறது.
கோடக் மஹிந்திரா, இண்டஸ்இண்ட் வங்கிகள்: இவற்றின் வட்டி விகிதம் 10.49% முதல் தொடங்கி, ஆரம்ப இ.எம்.ஐ முறையே ரூ. 10,869 மற்றும் ரூ. 10,744 ஆக உள்ளது.
கடன் வாங்குபவர்கள் வட்டி விகிதத்தை மட்டும் பார்க்காமல், செயலாக்கக் கட்டணம் குறித்தும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கனரா வங்கி மிகக் குறைவாக 0.25% மட்டுமே வசூலிக்கிறது. எஸ்பிஐ 1.5% வரையிலும், ஐசிஐசிஐ மற்றும் பேங்க் ஆஃப் பரோடா 2% வரையிலும் வசூலிக்கின்றன. அதேசமயம், கோடக் மஹிந்திரா (5% வரை), பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் (3.93% வரை) ஆகிய நிறுவனங்களில் இந்த கட்டணம் அதிகமாக உள்ளது. டாடா கேபிடல் சில சமயங்களில் பிளாட் கட்டணமாக வெறும் ரூ.99 மட்டுமே வசூலிக்கிறது.
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல் - ஒரு தனிநபர் கடனின் ஒட்டுமொத்த செலவு என்பது வட்டி விகிதம், செயலாக்கக் கட்டணங்கள், உங்களது கிரெடிட் ஸ்கோர், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்படும் காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் (Insurance products) ஆகிய அனைத்தையும் பொறுத்தே அமையும். எனவே, முழுமையாக ஒப்பிட்டுப் பார்த்து முடிவெடுப்பது நல்லது.