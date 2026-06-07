Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /பர்சனல் லோன் வேண்டுமா? ஜூன் மாதம் குறைந்த வட்டி, EMI -ல் லோன் தரும் வங்கிகள் எது?

பர்சனல் லோன் வேண்டுமா? ஜூன் மாதம் குறைந்த வட்டி, EMI -ல் லோன் தரும் வங்கிகள் எது?

Personal Loan : ஜூன் மாதம் எந்த வங்கியில் பர்சனல் லோன் எடுக்கலாம்? எந்த வங்கியில் குறைந்த வட்டி, இஎம்ஐ உள்ளது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 07, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:16 AM IST
பர்சனல் லோன் வேண்டுமா? ஜூன் மாதம் குறைந்த வட்டி, EMI -ல் லோன் தரும் வங்கிகள் எது?
Image Credit: Personal Loan June 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டாம்கோ : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணபிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு
TAMCO Loan Scheme7 min ago
2
lliance PU College38 min ago
3
Personal Loan47 min ago
4
CBSE1 hr ago
5
Vellore2 hrs ago