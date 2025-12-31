தனிநபர் கடன் : முன்கூட்டியே அடைப்பது யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு நஷ்டம்?

Personal Loan : வங்கிக் கடன் வாங்குவது எளிதாகிவிட்ட இன்றைய காலத்தில், வாங்கிய கடனை எப்போது முடிப்பது என்பது பலரது பெரும் கவலையாக உள்ளது. குறிப்பாக வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் தனிநபர் கடனை (Personal Loan) கையில் பணம் வரும்போது மொத்தமாக கட்டி முடிப்பது புத்திசாலித்தனமா அல்லது மாதத் தவணையாகவே தொடர்வது நல்லதா?. நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, தனிநபர் கடனை முன்கூட்டியே அடைப்பது யாருக்கு லாபம், யாருக்கு நஷ்டம் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தனிநபர் கடனை யாரெல்லாம் முன்கூட்டியே அடைக்கலாம்?
1. கடன் காலத்தின் தொடக்கத்தில் இருப்பவர்கள்: தனிநபர் கடனைப் பொறுத்தவரை, முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் நீங்கள் கட்டும் இ.எம்.ஐ (EMI) தொகையில் வட்டியின் பங்கு மிக அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் கடன் வாங்கி ஒரு வருடம் அல்லது இரண்டு வருடங்களே ஆகிறது என்றால், இப்போது கடனை முடிப்பது பெரும் தொகையை (வட்டியை) சேமிக்க உதவும்.
2. அதிக வட்டி விகிதம் கொண்டவர்கள்: பொதுவாக தனிநபர் கடன் வட்டி விகிதம் 12% முதல் 20% வரை இருக்கும். உங்களுக்குக் கிடைக்கும் வேறு முதலீடுகள் (உதாரணமாக FD அல்லது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்) இந்த வட்டியை விடக் குறைவான வருமானமே தருகிறது என்றால், அந்தப் பணத்தை வைத்து கடனை அடைப்பதே புத்திசாலித்தனம்.
3. கடன் சுமை இல்லாத மனநிம்மதி வேண்டுவோர்: மாதந்தோறும் இ.எம்.ஐ பற்றிய கவலை இல்லாமல் இருக்க விரும்புபவர்கள், கையில் உபரி பணம் (Bonus அல்லது நிலம் விற்ற பணம்) கிடைக்கும்போது கடனைத் தீர்த்துவிடலாம். இது உங்கள் 'டெப்ட்-டு-இன்கம்' (Debt-to-Income) விகிதத்தைக் குறைத்து, எதிர்காலத்தில் வீட்டுக்கடன் போன்ற பெரிய கடன்களை எளிதாகப் பெற உதவும்.
அவசரப்பட்டு கடனை முடிக்க வேண்டாம்
1. கடனின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருப்பவர்கள்: உங்கள் கடன் காலம் முடிய இன்னும் சில மாதங்களே அல்லது ஒரு வருடமே இருக்கிறது என்றால், நீங்கள் ஏற்கனவே வட்டித் தொகையில் பெரும் பகுதியை கட்டி முடித்திருப்பீர்கள். இப்போது மொத்தமாகப் பணத்தைக் கட்டுவதால் உங்களுக்கு வட்டி மிச்சமாகாது. மாறாக, வங்கி விதிக்கும் 'முன்கூட்டியே முடிப்பதற்கான அபராதக் கட்டணம்' (Foreclosure Charges) உங்களுக்குக் கூடுதல் செலவையே தரும்.
2. அவசர கால நிதி இல்லாதவர்கள்: கையில் இருக்கும் கடைசி சேமிப்பை மொத்தமாக எடுத்து கடனை அடைக்கக் கூடாது. எதிர்பாராத மருத்துவச் செலவுகள் அல்லது வேலையிழப்பு போன்ற சூழல்களைச் சமாளிக்க 6 மாத காலத்திற்கான அவசர கால நிதி (Emergency Fund) கையில் இருந்தால் மட்டுமே கடனை அடைக்க முன்வர வேண்டும்.
3. முதலீட்டில் அதிக லாபம் கிடைப்பவர்கள்: உங்கள் கடன் வட்டி 12% என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆனால், அதே பணத்தை நீங்கள் வேறொரு தொழிலிலோ அல்லது பங்குச்சந்தையிலோ முதலீடு செய்து 15% அல்லது அதற்கு மேல் லாபம் ஈட்ட முடியும் என்றால், கடனை அவசரமாக முடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
முன்கூட்டியே அடைக்கும் முன் கவனிக்க வேண்டியவை:
அபராதக் கட்டணம் (Pre-closure Charges): பெரும்பாலான வங்கிகள் கடனை முன்கூட்டியே முடித்தால் 2% முதல் 5% வரை கட்டணம் வசூலிக்கும். இந்தத் தொகையை விட நீங்கள் மிச்சப்படுத்தும் வட்டி அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே கடனை முடியுங்கள்.
வங்கி அறிக்கை (Foreclosure Statement): வங்கி அதிகாரிகளிடம் வாய்மொழியாகக் கேட்காமல், முறையான அறிக்கையைப் பெற்று, அதில் அசல் மற்றும் வட்டி விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.
சுருக்கமாகச் சொன்னால் கடனின் ஆரம்பக் கட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முன்கூட்டியே அடைப்பது ஒரு வரப்பிரசாதம். கடனின் இறுதிக் கட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அது ஒரு தேவையற்ற செலவு.
