English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ரூ. 40 வரை உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? Oil Bond குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன மேட்டர்!

ரூ. 40 வரை உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? Oil Bond குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன மேட்டர்!

Anand Srinivasan Petrol Diesel Price Prediction: உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. இது இந்தியாவில் எரிபொருள் விலையில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 26, 2026, 07:18 AM IST
  • பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா?
  • ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கணிப்பு
  • ஆயில் பாண்ட் என்றால் என்ன?

Trending Photos

ரூ. 40 வரை உயரும் பெட்ரோல், டீசல் விலை? Oil Bond குறித்து ஆனந்த் சீனிவாசன் சொன்ன மேட்டர்!

Anand Srinivasan Petrol Diesel Price Prediction: மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் கடந்த ஓராண்டு மேலாகவே தொடர்ந்து பதட்டமான சூழ்நிலைகளே நிலவி வருகிறது. இந்த சூழலில், கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக தொடங்கிய ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கு இடையேயான போர் உலக அளவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. நமது நாடு இந்தியாவில் சிலிண்டர் தட்டுபாடு இருந்து வருகிறது. அதேசமயம் உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உயர்ந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமோ என்ற பயம் பொதுமக்கள் இடையே இருந்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பெட்ரோல், டீசல் விலை ரூ. 40 வரை உயர வாய்ப்பு 

அதாவது, கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரல் 149 டாலர் வரை உயர்ந்து உள்ளது. இந்த விலை உயர்வை முழுமையாக ரீடைல் சந்தையில் மற்ற வேண்டுமெனில், இந்தியாவில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ. 40 வரையிலாவது உயர்த்த வேண்டிய சூழல் உருவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்த செய்திதான் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் கவலையாக மாறி இருக்கிறது. 

சர்வதேச மார்க்கெட்டில் இருந்து நிலையா மார்ச் மாதத்தில் வாங்கப்பட்ட ஸ்வீட் மற்றும் சோர் கச்சா எண்ணெய்களின் சராசரி விலை ஒரு பேரலுக்கு ரூ. 117 டாலர் ஆகும். கடந்த மார்ச் 19 ஆம் தேதி வாங்கப்பட்ட கச்சா எண்ணெட் விலை ஒரு பேரலுக்கு ரூ. 156 டாலர் என மத்திய அரசின் பெட்ரோலியம் பிளானிங் அண்ட் அனலிசிஸ் செல் அதிகாரப்பூர்வ தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது. 

மிகப்பெரிய பொருளாதார சவால் - ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் 

இந்த நிலையில், பிரபல பொருளாதார நிபுனர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறித்து பேசி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், இது கடந்த 11 ஆண்டுகளில் உருவாகும் முக்கிய பொருளாதார சவால் ஆகும். இதற்கு முன்பாக அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் மற்றும் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான அரசு எதிர்கொண்டது. இது போன்ற எரிபொருள் விலை நெருக்கடியை சமாளிக்க அவர்கள் ஆயில் பாண்ட் (Oil Bond) என்ற ஒன்ற ஒரு முறையை பயன்படுத்தினர். 

ஆயில் பாண்ட் என்றால் என்ன? 

இந்த ஆயில் பாண்ட் (Oil Bond) என்பது, மத்திய அரசு கடன் வாங்கி ஆயில் நிறுவனத்திற்கு கொடுக்கும். அதனை பெற்றுக்கொண்ட ஆயில் நிறுவனம் விலையை உயர்த்தாமல் இருக்கும். இதன் மூலம் பொதுமக்களின் நேரடி விலை சுமை குறைக்கப்பட்டது. 

3 லட்சத்து 23 ஆயிரம் கோடி கடன் 

அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் வாங்கிய கடனை மன்மோகன் சிங் முடித்தார். மன்மோகன் சிங் வாங்கிய கடனை அதன்பின் இருந்த மத்திய அரசு முடித்தது. மீதமுள்ள கடனை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் (Narendra Modi) மத்திய அரசு முடித்ததாக கூறப்படுகிறது. வாங்கிய கடன் 3 லட்சத்து 23 ஆயிரம் கோடி. 56 ஆயிரம் கோடி வட்டி. சில வட்டியை இதற்கு முந்தைய அரசு கட்டியது. மீதமுள்ளதை தற்போதைய அரசு கட்டி வருகிறது. பாஜக அரசு என்ன சொல்கிறது, நாங்கள் இதனால்தான் பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிகம் வைத்தோம் என்று. 

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்தால் என்ன ஆகும்? 

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வரி செஸ் மற்றும் எண்ணெட் நிறுவனங்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட டிவிடெண்ட் ஆகியவற்றின் மூலம் மத்திய அரசு இந்த கடனை முடித்துள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலை உயரும் பட்சத்தில் அது நடுத்தர மக்களுக்கு பெரும் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். இதனால் போக்குவரத்து செலவு உயரும். உணவு பொருட்களின் விலை, தினசரி பயன்பாட்டு பொருட்கள் விலை உயரும் என ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கூறி உள்ளார். 

மத்திய அரசு எப்படி சமாளிக்கும்? 

கச்சா எண்ணெய் விலை கடந்த 20 ஆம் தேதிபடி, இந்தியா ஒரு பேரலை 149 டாலருக்கு வாங்கி உள்ளது. இது போன்று தொடர்ந்து விலை உயரும் பட்சத்தில், அதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு எப்படி சமாளிக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. மத்திய அரசு நேரடியாக விலையை உயர்த்துமா? அல்லது ஆயில் பாண்ட் போன்ற வழி முறைகளை கையாளுமா? என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Anand Srinivasanpetrol diesel priceoil bondNarendra Modi

Trending News