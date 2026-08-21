/பெட்ரோலில் E20 எத்தனால் கலப்பு: இந்தியாவில் சர்க்கரை விலை உயர இதுதான் காரணமா?

இந்தியாவில் பெட்ரோல் விலையைக் குறைக்கவும், கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்தி அந்நியச் செலாவணியைச் சேமிக்கவும் மத்திய அரசு E20 (பெட்ரோலில் 20% எத்தனால் கலப்பு) கொள்கையை தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இக்கொள்கை நாட்டின் எரிபொருள் தேவையில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கியிருந்தாலும், மறுபுறம் சர்க்கரைச் சந்தையில் அது ஏற்படுத்தி வரும் தாக்கம் மற்றும் விலை உயர்வு குறித்த விவாதங்கள் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளன.
சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தியாவில் சர்க்கரையின் மொத்த மற்றும் சில்லறை விலைகள் கணிசமாக உயர்ந்து வருகின்றன. கரும்பு உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நாட்டில், சர்க்கரை விலை ஏன் உயர்கிறது? இதற்கு எத்தனால் கொள்கை தான் காரணமா? மற்றும் இதன் பின்னணியில் உள்ள பொருளாதாரக் காரணிகளை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் நாட்டின் முக்கிய சந்தைகளில் சர்க்கரை விலை சுமார் 10% வரை உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவின் கோலாப்பூர் சந்தையில் மொத்த விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 5,350 வரை அதிகரித்துள்ளது. சில நகரங்களில் சில்லறை விற்பனை கிலோ ரூ. 60 முதல் ரூ. 65 வரை எட்டியுள்ளது. இந்த விலை உயர்வுக்கு ஒரே ஒரு காரணி மட்டும் காரணம் அல்ல. பின்வரும் பல்வேறு அம்சங்கள் ஒன்றாக இணைந்து விலை உயர்வுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன.
செப்டம்பர் 2026 முடிவில் எதிர்பார்க்கப்படும் 43 லட்சம் டன் கையிருப்பு என்பது பெரிய தொகையாகத் தோன்றினாலும், இந்தியாவின் பிரம்மாண்ட நுகர்வுத் தேவைக் கணக்கில் இது சுமார் 2 மாதங்களுக்கு மட்டுமே போதுமானது. கையிருப்பு 53 லட்சம் டன்னிலிருந்து 43 லட்சம் டன்னாகக் குறையும் போது, சந்தையில் விநியோகச் சங்கிலி நெகிழ்வுத்தன்மையை (Flexibility) இழக்கிறது. அதே நேரத்தில் பண்டிகைக் காலம் தொடங்குவதால், இனிப்பு, பிஸ்கட், குளிர்பான தயாரிப்பாளர்கள் சர்க்கரையை மொத்தமாக வாங்கத் தொடங்குவர்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்தியா சர்க்கரையை அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்து வந்தது. 2021-22 பருவத்தில் சாதனை அளவாக 1.2 கோடி டன் சர்க்கரை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டது. தற்போது நிலைமை முற்றிலும் தலைகீழாக மாறியுள்ளது.
கட்டுப்பாடுகள்: 2025-26 பருவத்தில் ஏற்றுமதி வரம்பு படிப்படியாகக் குறைக்கப்பட்டு, மே மாதத்தில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.
இறக்குமதி பரிசீலனை: உள்நாட்டுச் சந்தையில் விநியோகத்தை சீராக்கவும், விலையைக் கட்டுப்படுத்தவும் சுமார் 10 லட்சம் டன் கச்சா சர்க்கரையை (Raw Sugar) வரிச்சலுகையுடன் இறக்குமதி செய்ய அரசு பரிசீலித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அரசாங்கத்தைப் பொறுத்தவரை, பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய நன்மையைத் தருகிறது. 2024-25-ல் 19.24% ஆக இருந்த எத்தனால் கலப்பு, தற்போது 20% (E20) என்ற இலக்கை அடைந்துள்ளது.
இதனால், "பெட்ரோல் டேங்கில் எரிபொருள் நிரப்பச் செய்யும் சேமிப்பு, சமையலறை பட்ஜெட்டில் விலையேற்றமாக மறைமுகமாகப் பிடுங்கப்படுகிறதா?" என்ற பொருளாதார விவாதம் எழுந்துள்ளது.
சாதாரண மக்களுக்கு: சர்க்கரை விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 முதல் ரூ. 10 வரை உயர்வது நேரடி வீட்டு பட்ஜெட்டை பாதிப்பதுடன், சர்க்கரையை மூலப்பொருளாகக் கொண்ட பிஸ்கட், பேக்கரி பொருட்கள், இனிப்புகள் மற்றும் பானங்களின் விலையையும் உயர்த்தும்.
சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு: குறுகிய காலத்தில் உற்பத்திப் பொருட்கள் அதிக விலைக்கு விற்பனையாவதால் ஆலைகளின் லாப வரம்பு (Profit Margin) அதிகரிக்கும். இருப்பினும், அரசு விலையைக் கட்டுப்படுத்த கடுமையான கைஇருப்பு வரம்புகளையோ (Stock Limits) அல்லது இறக்குமதி கொள்கைகளையோ அமல்படுத்தினால் இந்த லாபம் தற்காலிகமானதாக மாறிவிடும்.
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பது இந்தியாவின் நீண்டகால பொருளாதார சுயாட்சிக்கு மிகவும் அவசியமான திட்டமாகும். இருப்பினும், இத்திட்டம் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பையோ அல்லது சாமானிய மக்களின் சமையலறை பட்ஜெட்டையோ பாதிக்காத வகையில் "உணவு மற்றும் எரிபொருளுக்கு இடையிலான சமநிலையை" (Balance between Food and Fuel) அரசு எவ்வாறு கையாளப்போகிறது என்பதில் தான் இதன் முழுமையான வெற்றி அடங்கியுள்ளது.