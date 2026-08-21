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பெட்ரோலில் E20 எத்தனால் கலப்பு: இந்தியாவில் சர்க்கரை விலை உயர இதுதான் காரணமா?

இந்தியாவில் E20 எத்தனால் கலப்பு இலக்கை அடைய அதிகளவில் கரும்பு பயன்படுத்தப்படுவதால், சர்க்கரை உற்பத்தி மற்றும் கையிருப்பு குறைந்து வருகிறது. இதனால் பண்டிகைக் காலத்தில் சர்க்கரை விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில், அரசாங்கம் சர்க்கரை இறக்குமதி மற்றும் கையிருப்பு கட்டுப்பாடுகளைப் பரிசீலித்து வருகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 21, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:41 PM IST
பெட்ரோலில் E20 எத்தனால் கலப்பு: இந்தியாவில் சர்க்கரை விலை உயர இதுதான் காரணமா?
Image Credit: Ai generator | E20 Ethanol in Petrol vs Rising Sugar Prices in Kitchens: What&#039;s Happening?

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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