பெட்ரோல் பங்க் தொடங்க லைசென்ஸ் வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்

Tamil nadu Government : தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்குவதற்கும், விரிவுபடுத்துவதற்கும், பல்வகைப்படுத்துவதற்கும், தொடர்ந்து நடத்துவதற்கும் தேவையான சட்ட ரீதியான இசைவுகள் மற்றும் உரிமங்கள் பெறுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்குவதன் மூலம் முதலீட்டாளர்களுக்கு உகந்த சூழலை உருவாக்கும் நோக்கத்துடன், தமிழ்நாடு வணிக எளிதாக்குதல் சட்டம், 2018 இயற்றப்பட்டு தமிழ்நாடு வணிக எளிதாக்குதல் விதிகளும் வரைந்தளிக்கப்பட்டன. இவற்றின் அடிப்படையில் ஒப்புதல்கள், இசைவுகள் மற்றும் உரிமங்கள் கோரும் விண்ணப்பங்களைப் பெறுவதற்கான ஒருமுனைத் தளம் வடிவமைக்கப்பட்டது. விண்ணப்பங்கள் உரிய கால வரையறைக்குள் பரிசீலிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்பட்டு தவறிழைத்த அலுவலர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஒற்றைச் சாளர இணையதளம் (www.tnswp.com) என்பது, முதலீட்டாளர்கள் தமது தொழில் வணிக நடவடிக்கைகளுக்காக சட்டப்படியாக பெறவேண்டிய அனைத்து ஒப்புதல்கள்/ உரிமங்கள்/ அனுமதிகள்/ தடையில்லாச் சான்றிதழ்கள் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் வெளிப்படையான மற்றும் சுலபமான முறையில் மின்னணு மூலம் பெற்றுக்கொள்ள உதவிடும் ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இணையதளம் ஆகும். தமிழ்நாடு ஒற்றைச் சாளர தளம் தமிழ்நாட்டில் முதலீட்டாளர்கள் மேற்கொள்ளும் சட்டபூர்வ நடைமுறைகளை எளிதாக்கியுள்ளதோடு அரசுக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கும் இடையிலான தொடர்பினை நேர்முகம் தேவைப்படாததாகவும் காகிதமற்ற மின்னணு முறையினதாகவும் மாற்றியுள்ளது.
இத்தளம் மூலம் 40க்கும் மேற்பட்ட அரசுத் துறைகள்/அரசு சார் நிறுவனங்கள் வழங்கும் 200க்கும் மேற்பட்ட சேவைகளை வழங்குகிறது. உதாரணமாக பெட்ரோல் பங்க் தொடங்க தேவைப்படும் வருவாய்த் துறையின் முன் அனுமதி சான்று, தொழில் நிறுவனங்களுக்கு தீயணைப்புத்துறையில் பெறவேண்டிய முன் அனுமதி சான்று, தீ சான்று மற்றும் தீ சான்று புதுப்பித்தல், தொழில் நிறுவனம் அமைக்கும் முன்பு தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககத் துறையில் பெற வேண்டிய கட்டிட திட்ட ஒப்புதல், தொழில் நிறுவனங்களை அமைப்பதற்கும்/ இயக்குவதற்கும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மூலம் பெற வேண்டிய இசைவு சான்றுகள், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு புதிய மின் இணைப்பு பெற எரிசக்தி துறையின் மூலம் வழங்கப்படும் அனுமதிகள் போன்ற பல்வேறு சேவைகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
சேவை வேண்டுவோர் தம் விண்ணப்பங்களை அவற்றுடன் இணைக்கத்தக்க ஆவணங்களுடன் இணையவழியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும். விண்ணப்பம் இணையவழியாகப் பெறப்பட்டவுடன் உரிய அலுவலரால் பரிசீலிக்கப்பட்டு கூடுதல் ஆவணங்கள் மற்றும் விளக்கம் தேவைப்படின் அதிகபட்சம் 7 நாட்களுக்குள் தெரிவிக்கப்படும். 7 நாட்களுக்கு மேற்படின், விண்ணப்பம் முழுவடிவில் பெறப்பட்டதெனப் பொருள் கொள்ளலாம்.
இந்நடைமுறைக்குப் பின், கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு, தமிழ்நாடு வணிக எளிதாக்குதல் சட்டம், 2018ல் குறிப்பிடப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பம் குறித்த முடிவு எடுக்கப்படும். முடிவு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுக்குள் எடுக்கப்படவில்லையெனில், விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டதாக/ ஒப்புதல்/ உரிமம் வழங்கப்பட்டதாகப் பொருள் கொள்ளலாம்.
இத்தளத்தின் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் முறையினைக் கண்காணிக்கக் குழு மாதந்தோறும் கூடுகிறது. மாவட்டத் தொழில் மையப் பொதுமேலாளரால் கூட்டப்படும் இக்கூட்டத்துக்குத் தொடர்புடைய அனைத்து அலுவலர்களும் அழைக்கப்பட்டு நிலுவையிலுள்ள விண்ணப்பங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் உரிய அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்குப் பெரும் பயனளிக்கும் இத்தளத்தினைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமெனவும், மேலும் தகவலுக்கு உங்களின் மாவட்ட தொழில் மையத்தை அணுகவும். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், 95/2A2, ராஜா நகர், கள்ளக்குறிச்சி அலுவலகத்தை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி எண். 04151-294057 வாயிலாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
