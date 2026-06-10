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PF Account வைத்திருந்தாலே ரூ.7 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! EDLI திட்டத்தின் முழு விவரம்

EPFO Benefits: பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு EDLI திட்டத்தின் கீழ் எந்த பிரீமியமும் செலுத்தாமல் அதிகபட்சமாக ரூ.7 லட்சம் வரை இலவச ஆயுள் காப்பீட்டு பாதுகாப்பு கிடைக்கிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 10, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:41 PM IST
PF Account வைத்திருந்தாலே ரூ.7 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! EDLI திட்டத்தின் முழு விவரம்
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R Balaji

R Balaji

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PF Account வைத்திருந்தாலே ரூ.7 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! EDLI திட்டத்தின் முழு விவரம்
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