/PF Account வைத்திருந்தாலே ரூ.7 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்! EDLI திட்டத்தின் முழு விவரம்

இந்தியாவில் பிஎஃப் கணக்கு (PH) வைத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதிய சேமிப்பை தாண்டி பல்வேறு சலுகைகள் உள்ளன. ஆனால் அது குறித்த சரியாக வழிகாட்டுதல் இல்லாததால், அதனை நாம் பெற முடியாமல் தவறவிடுகிறோம். அவற்றில் மிகவும் முக்கியமாக ஊழியர்களுக்கு ரூ. 7 லட்சம் வரை இன்சூரன்ஸ் வழங்கும் அருமையான திட்டம் ஒன்று உள்ளது. இந்த நிலையில், இத்திட்டத்தை எப்படி பயன்படுத்தி கொள்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
பொதுவாக பிஎஃப் திட்டம் என்பது பணியில் உள்ள ஊழியர்களின் ஓய்வுகால நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக செயல்படுத்தப்படுகிறது. ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியும், நிறுவனத்தின்பங்களிப்பும் சேர்த்து மாதந்தோறும் பிஎஃப் கணக்கில் சேமிக்கப்படுகிறது. இந்த தொகையை ஒருவர் ஓய்வு பெறும் போது எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது அவசர காலங்களில் தேவைப்படும்போது பெற்று கொள்ளும் வசதி உள்ளது. மேலும், EPFO 3.0 திட்டத்தின் கீழி, பிஎஃப் பணத்தை UPI மற்றும் ATM வசதிகள் மூலம் எளிதாக பெறும் புதிய வசதி விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன.
இதற்கிடையில், பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வழங்க்கபடும் Employees Deposit Linked Insurance EDLI என்ற திட்டம் பலருக்கும் தெரியாத ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் மூலம் நாம் பல்வேறு நன்மைகளை அடைய முடியும். இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் இருப்பதற்கு ஊழியர்கள் எவ்வித பிரீமியமும் அல்லது கட்டணமும் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதற்கான செலவினத்தை நிறுவனமே ஏற்கிறது.
பிஎஃப் கணக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கும் ஊழியர் ஒருவர் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்தால், அவரது நாமினி அல்லது குடும்பத்தினர் இந்த காப்பீட்டு தொகையை பெற தகுதி உடையவர்கள். மரணம் பணியிடத்தில் ஏற்பட்டாலும் அல்லது வெளியே ஏற்பட்டாலும் இந்த சலுகை பொருந்தும்.
EDLI திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் காப்பீட்டு தொகை குறைந்தபட்சமாக ரூ. 2.5 லட்சம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ. 7 லட்சம் வரை இருக்கும். இந்த தொகை ஊழியரின் கடந்த 12 மாதங்களின் சராசரி சம்பளம் மற்றும் பிஎஃப் கணக்கின் விவரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.
எனவே பிஎஃப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் தங்களின் நாமினி அல்லது குடும்பத்தாரின் விவரங்கள் மற்றும் KYC தகவல்களை சரியாக அப்டேட்டுடன் வைத்திருப்பது மிகவும் அவசியம் ஆகும். இதன் மூலம் எதிர்பார்த்த சூழ்நிலைகளில் குடும்பத்தினர் இந்த இலவச காப்பீட்டு பாதுகாப்பின் முழு பலனையும் பெற முடியும்.