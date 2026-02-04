English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்குப் புதிய ஜாக்பாட்! வருமான வரி விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்குப் புதிய ஜாக்பாட்! வருமான வரி விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

PF: மத்திய பட்ஜெட்டில் பிஎப் கணக்குகளுக்கான வருமான வரி விதிமுறைகளை முறைப்படுத்தியற்கு இபிஎப்ஓ வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:47 AM IST
  • இபிஎப்ஓ விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்
  • பிஎப் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட்நியூஸ்
  • மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான அறிவிப்பு

PF கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்குப் புதிய ஜாக்பாட்! வருமான வரி விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்

PF: பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் நாட்டின் 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான முழு பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதில் வருமான வரி மற்றும் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி விதிமுறைகளில் இருந்த முரண்பாடுகளை களைவதற்கு புதிய விதிமுறைகளை அறிவித்தார். நிதியமைச்சரின் இந்த அறிவிப்புக்கு இபிஎப்ஓ வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் புதிய வருமானவரி சீரமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்

1. வரி விலக்கு பெறுவதில் புதிய நிபந்தனை 

இதுவரை வருமான வரிச் சட்டம் மற்றும் இபிஎப் சட்டத்தின் கீழ் வரி விலக்கு பெறுவதில் வெவ்வேறு விதிகள் இருந்தன. இதனால் பல குழப்பங்கள் மற்றும் வழக்குகள் உருவாகின. இனி, வருமான வரிச் சட்டம் 2025-ன் கீழ் ஒரு வருங்கால வைப்பு நிதி வரி விலக்கு பெற வேண்டுமானால், அந்த நிதி கட்டாயம் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிச் சட்டம் 1952, பிரிவு 17-ன் கீழ் விலக்கு பெற்றிருக்க வேண்டும். இதன் மூலம் இரண்டு சட்டங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

2. முதலீட்டு விதிகளில் தளர்வு 

முன்பு, வருங்கால வைப்பு நிதிப் பணத்தை அரசுப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதற்கு 50 விழுக்காடு என்ற உச்சவரம்பு இருந்தது. இது நிதியை நிர்வகிப்பதில் சில சிக்கல்களை ஏற்படுத்தியது. இந்த 50 விழுக்காடு உச்சவரம்பு தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. இனி இபிஎப் முதலீட்டு விதிகளின்படி, சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப நிதி முதலீடு செய்யப்படும். இது சந்தாதாரர்களுக்குச் சிறந்த வருவாயைப் பெற்றுத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

3. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு

ஊழியர்களின் பிஎப் கணக்கில் நிறுவனம் செலுத்தும் தொகைக்கு ஒரு புதிய வரி வரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் நிறுவனம் உங்கள் பிஎப் கணக்கில் ஆண்டுக்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய் வரை செலுத்தும் தொகைக்கு வரி கிடையாது. நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு ஒரு நிதியாண்டில் 7.5 லட்சம் ரூபாயைத் தாண்டினால், அந்த கூடுதல் தொகை சலுகை வருமானமாக கருதப்பட்டு, அதற்கு ஊழியர் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்.

இந்த மாற்றங்களால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

- வருமான வரித் துறைக்கும் பிஎப் அலுவலகத்திற்கும் இடையே இருந்த விதிமுறை முரண்பாடுகள் நீங்கியுள்ளதால், நிர்வாகப் பணிகள் எளிதாகும்.
- சட்ட ரீதியான சிக்கல்கள் குறைவதால், நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு இடையேயான பிணக்குகள் தவிர்க்கப்படும்.
- பிஎப் பணத்தை முதலீடு செய்வதில் கூடுதல் சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளதால், தொழிலாளர்களுக்குக் கிடைக்கும் வட்டி விகிதம் எதிர்காலத்தில் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

புதிய விதிமுறையால் யாருக்கு நன்மை?

மத்திய பட்ஜெட் 2026-2027 மூலம் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த பிஎப் மற்றும் வருமான வரிச் சீரமைப்பு, முக்கியமாக நான்கு தரப்பினருக்கு மிகப்பெரிய உதவியாகவும் சாதகமாகவும் அமையும்:

1. அதிக வருமானம் ஈட்டும் ஊழியர்கள் 

நிறுவனத்தின் பங்களிப்பிற்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய் என்ற தெளிவான உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் நிறுவனம் உங்கள் பிஎப் கணக்கிற்கு வழங்கும் பங்களிப்பு ஆண்டுக்கு 7.5 லட்சம் ரூபாய் வரை இருக்கும் பட்சத்தில், நீங்கள் அதற்கு வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. இதற்கு மேல் செல்லும் போது மட்டுமே அது சலுகை வருமானமாக கருதப்பட்டு வரி விதிக்கப்படும். இது உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களுக்குத் தெளிவான வரித் திட்டமிடலுக்கு உதவும்.

2. தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலாளிகள்

இதுவரை வருமான வரிச் சட்டம் ஒரு விதமாகவும், இபிஎப் சட்டம் ஒரு விதமாகவும் இருந்ததால், நிறுவனங்கள் கணக்கு வைப்பதில் பெரும் குழப்பம் நிலவியது. இரண்டு சட்டங்களும் இப்போது ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளதால், நிறுவனங்கள் பிஎப் கணக்குகளை நிர்வகிப்பது எளிதாகும். சட்ட ரீதியான முரண்பாடுகள் நீக்கப்பட்டதால், தேவையற்ற அபராதங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற வழக்குகளில் இருந்து நிறுவனங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும்.

3. விலக்கு பெற்ற அறக்கட்டளைகள் 

சில நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்காகத் தனிப்பட்ட முறையில் பிஎப் அறக்கட்டளைகளை நடத்தி வருகின்றன. இனி வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ் அங்கீகாரம் பெற வேண்டும் என்றால், அவர்கள் கட்டாயம் இபிஎப் சட்டத்தின் பிரிவு 17-ன் கீழ் விலக்கு பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த ஒற்றைச் சாளர முறை மூலம் இந்த அறக்கட்டளைகளின் நிர்வாகச் சுமை குறையும்.

சாதாரண பிஎப் சந்தாதாரர்கள்

அரசுப் பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான 50 விழுக்காடு கட்டுப்பாடு நீக்கப்பட்டுள்ளது இவர்களுக்குத் தான் மறைமுகமாகப் பெரும் பலனைத் தரும். இபிஎப்ஓ இப்போது தனது நிதியை அதிக லாபம் தரக்கூடிய இடங்களில் முதலீடு செய்ய முடியும். சந்தை நிலவரத்திற்கு ஏற்ப முதலீடுகளை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஆண்டு வட்டி விகிதம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?

அடிப்படைச் சம்பளம் (Basic Salary) மிக அதிகமாக இருந்து, நிறுவனத்தின் பிஎப் பங்களிப்பு ஆண்டுக்கு ரூ.7.5 லட்சத்தைத் தாண்டும் நிலையில் இருப்பவர்கள் மட்டும், அந்த கூடுதல் தொகைக்கு வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதால் அவர்கள் தங்கள் வரி கணக்கீட்டைக் கவனமாகப் பார்க்க வேண்டும். சுருக்கமாக சொல்வதென்றால், இந்த மாற்றம் சாதாரண ஊழியர்களுக்கு அதிக வட்டி கிடைக்கவும், உயர் வருவாய் ஈட்டுவோருக்கு தெளிவான வரி விதிப்பு இருக்கவும், நிறுவனங்களுக்கு நிர்வாக எளிமை கிடைக்கவும் வழிவகுக்கிறது.

