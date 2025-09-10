English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PF Account Transfer: பிஎப் கணக்கு முக்கிய அப்டேட்! வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் மாற்றலாம்

EPFO : பிஎப் கணக்கு மாற்றுவது சுபமாக்கியுள்ளது இபிஎப்ஓ. இனி வீட்டில் இருந்தே எளிதாக மாற்றலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 10, 2025, 08:16 AM IST
  • பிஎப் அக்கவுண்ட் ஆன்லைனில் மாற்றலாம்
  • எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
  • இனி இபிஎப்ஓ அலுவலகத்துக்கு அலைய வேண்டியதில்லை

EPFO : நீங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து, இப்போது வேலையை மாற்றிவிட்டீர்கள் என்றால், உங்கள் பழைய பி.எஃப் (PF) கணக்கை புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றுவது மிகவும் அவசியம். ஒரே யு.ஏ.என் (UAN) எண் இருந்தாலும், ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் வெவ்வேறு உறுப்பினர் ஐடிகள் (Member IDs) உருவாகலாம். இதனால், உங்கள் ஓய்வூதிய சேமிப்பை நிர்வகிப்பது கடினமாகிவிடும். பி.எஃப் கணக்கை மாற்றுவதன் மூலம், உங்கள் அனைத்து உறுப்பினர் ஐடிகளும் ஒரே இடத்தில் இணைக்கப்பட்டு, சேமிப்பை எளிதாக நிர்வகிக்க முடியும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பி.எஃப் கணக்கை ஆன்லைனில் மாற்றத் தேவைப்படும் நிபந்தனைகள்:

யு.ஏ.என் (UAN): உங்கள் யு.ஏ.என் எண் செயலில் இருக்க வேண்டும்.

மொபைல் எண்: உங்கள் யு.ஏ.என் உடன் ஒரு செயலில் உள்ள கைபேசி எண் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

கே.ஒய்.சி (KYC) விவரங்கள்: உங்கள் ஆதார் எண், பான் கார்டு மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் யு.ஏ.என்-உடன் இணைக்கப்பட்டு, உங்கள் நிறுவனத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வேலைவிட்ட தேதி: பழைய நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேறிய தேதி (Date of Exit) உங்கள் யு.ஏ.என்-இல் அப்டேட் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

டிஜிட்டல் கையொப்பம் (DSC): உங்கள் புதிய அல்லது பழைய நிறுவனத்திற்கு டிஜிட்டல் கையொப்பம் (Digital Signature) இருக்க வேண்டும்.

ஒரு உறுப்பினர் ஐடிக்கு ஒரே ஒரு மாற்றுதல் கோரிக்கை மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும்.

பி.எஃப் கணக்கை ஆன்லைனில் மாற்றுவதற்கான எளிய வழிமுறை:

* முதலில், இபிஎஃப்ஓ (EPFO) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லுங்கள்: https://www.epfindia.gov.in/

* உங்கள் யு.ஏ.என் (UAN) மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் (password) பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.

* உள்நுழைந்த பிறகு, மேலே உள்ள மெனுவில் 'Online Services' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதிலிருந்து 'One Member-One EPF Account (Transfer Request)' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

* அடுத்து வரும் பக்கத்தில், உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்.

* பழைய மற்றும் புதிய நிறுவனத்தின் விவரங்களை நிரப்பவும். பின்னர், 'Get Details' என்பதைக் கிளிக் செய்தால், உங்கள் பழைய பி.எஃப் கணக்கின் விவரங்கள் காண்பிக்கப்படும்.

* உங்கள் கோரிக்கையை அங்கீகரிக்க, பழைய நிறுவனம் அல்லது புதிய நிறுவனம் – இவற்றில் எது டிஜிட்டல் கையொப்பம் (DSC) வைத்திருக்கிறதோ, அதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் இப்போது DSC வைத்துள்ளன).

* பிறகு, உங்கள் உறுப்பினர் ஐடி அல்லது யு.ஏ.என் எண்ணை உள்ளிட வேண்டியிருக்கலாம்.

* 'Get OTP' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். உங்கள் யு.ஏ.என்-உடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு ஒருமுறை கடவுச்சொல் (OTP) வரும்.

* அந்த OTP-ஐ உள்ளிட்டு, 'Submit' பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

இந்த செயல்முறை முடிந்ததும், உங்கள் கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும். பின்னர், உங்கள் நிறுவனத்தால் இந்த கோரிக்கை சரிபார்க்கப்பட்டு, பி.எஃப் கணக்கு மாற்றுதல் செயல்முறை நிறைவடையும். நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை ஆன்லைன் வழியாகவே தெரிந்து கொள்ளலாம்.

About the Author
EPFOPF Accountepfo latest updateonline PF requestPF Transfer

