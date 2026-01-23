English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்

பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்

EPFO : பிஎப் கணக்கில் இருக்கும் தவறான மெம்பர் ஐடியை ஆன்லைனிலேயே நீக்குவது எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:54 PM IST
  • இபிஎப்ஓ முக்கிய அறிவிப்பு
  • தவறான கணக்கு உள்ளதா?
  • உங்கள் ஐடியில் இருந்து நீக்குவது எப்படி?

பிஎப் கணக்கு முக்கிய தகவல்! தப்பான மெம்பர் ஐடியை நீக்க அலைய வேண்டாம்

EPFO : பிஎப் சந்தாதாரர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. உங்கள் யுஏஎன் கணக்கில் தவறுதலாக வேறு ஒரு நிறுவனத்தின் மெம்பர் ஐடி இணைக்கப்பட்டிருந்தால், அதை நீக்க இனி நீங்கள் அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை. வீட்டிலிருந்தபடியே ஆன்லைனில் மிக எளிதாக அதனை டி-லிங்க் செய்யும் புதிய வசதியை இபிஎப்ஓ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

ஏன் இந்த புதிய வசதி?

பொதுவாக ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் போது, தவறுதலாக அல்லது தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு மெம்பர் ஐடி உங்கள் கணக்கில் இணைந்துவிடும். இதனால் பிஎப் பணத்தை எடுக்கும்போதோ அல்லது கணக்கை ஒரு நிறுவனத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாற்றும்போதோ கடும் சிக்கல்கள் ஏற்படும். இந்த இக்கட்டான சூழலைத் தவிர்க்கவே இபிஎப்ஓ இந்த அதிரடி மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

தவறான மெம்பர் ஐடியை நீக்குவது எப்படி?

உங்கள் யுஏஎன் கணக்கில் உள்ள தவறான தகவலை நீக்க கீழே உள்ள எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

- முதலில் இபிஎப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ 'Unified Member Portal' பக்கத்திற்குச் செல்லவும். அங்கு உங்கள் UAN எண், பாஸ்வேர்டு மற்றும் கேப்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு லாக்இன் செய்யவும்.

- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் ஓடிபி எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செயல்முறையை கம்ப்ளீட் செய்யவும்.

- லாகின் செய்தபிறகு, மெனு பாரில் உள்ள 'View' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதில் 'Service History' என்பதை கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் கணக்கில் உள்ள அனைத்து மெம்பர் ஐடிகளும் அங்கு திரையில் தோன்றும். எந்த ஐடியை நீக்க வேண்டுமோ, அதற்கு நேராக உள்ள 'Action' பகுதியில் இருக்கும் 'Delink' என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.

- அடுத்த பக்கத்தில், அந்த மெம்பர் ஐடியை ஏன் நீக்குகிறீர்கள் என்பதற்கான சரியான காரணத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பின் உறுதிமொழியை (Declaration) டிக் செய்யவும்.

- இறுதியாக 'Get OTP' என்பதை கிளிக் செய்யவும். உங்கள் ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் ஓடிபி-யை உள்ளிட்டு சப்மிட் கொடுத்தால் போதும்.

இந்த முறையை நீங்கள் சரியாக செய்துவிட்டால் போதும், அந்தத் தவறான மெம்பர் ஐடி உங்கள் கணக்கிலிருந்து நீக்கப்பட்டுவிடும். இதற்கான கன்பர்மேஷன் செய்தியும் ஸ்கிரீனில் தோன்றும்.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம்

இதில் ஒரு நிபந்தனையும் உள்ளது. நீங்கள் நீக்க நினைக்கும் அந்தத் தவறான மெம்பர் ஐடிக்கு எதிராக நிறுவனம் ஏதேனும் பணப் பரிவர்த்தனை (ECR Filing) செய்திருந்தால், அதை உங்களால் ஆன்லைனில் நீக்க முடியாது. அத்தகைய சூழலில் நீங்கள் நேரடியாக பிஎப் அலுவலகத்தைத் தான் அணுக வேண்டும். இனி தவறான தகவல்களால் உங்கள் பிஎப் பணம் முடங்கிப் போகுமோ என்ற கவலை வேண்டாம். உடனே உங்கள் சர்வீஸ் ஹிஸ்டரியை செக் செய்து, தவறுகள் இருப்பின் இந்த புதிய வசதியைப் பயன்படுத்தி சரிசெய்து கொள்ளுங்கள்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOPF account updateUAN NumberPF Member ID RemovalEPFO latest update 2026

