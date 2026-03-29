பிஎப் அலர்ட்: பிஎப் பணம் கணக்கில் சேரவில்லையா? புகாரளிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

EPFO : தனியார் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் எல்லோருக்கும் பிஎப் பிடித்தம் செய்யப்படும். சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைப் பிஎப் கணக்கிற்காகப் பிடித்தம் செய்து, அதை ஊழியரின் பிஎப் கணக்கில் முறையாகச் செலுத்துவது அந்தந்த நிறுவனத்தின் கடமை. ஆனால், சில நேரங்களில் நிறுவனங்கள் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் பணத்தைப் பிடித்தம் செய்தும், அதை EPFO கணக்கில் செலுத்தாமல் காலம் தாழ்த்துகின்றன. உங்கள் நிறுவனமும் இவ்வாறு செய்கிறது என்றால், அதற்கெதிராக நீங்கள் புகார் அளிக்க முடியும்.
பிப் பணம் குறித்து புகார் அளிப்பது எப்படி?
உங்கள் பிஎப் பணம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படவில்லை என்றால், முதலில் நீங்கள் இபிஎஃப்ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ புகார் போர்டல் வழியாக உங்கள் கோரிக்கையை முன்வைக்கலாம். இதற்கு நீங்கள் epfigms.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அங்கு முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Register Grievance என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.
இணையதளத்தில் அடுத்த கட்டமாக PF Member, EPS Pensioner, Employer, மற்றும் Others ஆகிய நான்கு விருப்பங்கள் திரையில் தோன்றும். நீங்கள் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் மீது புகார் அளிக்க விரும்புவதால், இதில் Others என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு ஒரு விண்ணப்பப் படிவம் தோன்றும். அதில் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள் மற்றும் உங்கள் நிறுவனத்தின் மீதான புகாரைத் தெளிவாகப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கலாம்.
தொலைபேசி மூலம் புகார் அளித்தல்
ஆன்லைன் வசதி இல்லாதவர்கள் அல்லது எளிமையான முறையில் புகார் அளிக்க விரும்புபவர்கள் இபிஎப்ஓ-வின் இலவச தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஊழியர்களின் நலனுக்காக பிரத்யேகமாகச் செயல்படும் 14470 அல்லது 1800118005 ஆகிய எண்களுக்கு அழைத்து, உங்கள் சம்பளத்தில் பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டும் கணக்கில் சேராதது குறித்த புகார் அளிக்கலாம். புகார் அளிக்கும் முன் நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் உங்கள் யுஏஎன் (UAN) எண் போன்ற விவரங்களை தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
நேரடியாக புகார் அளிப்பது எப்படி?
ஆன்லைன் அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகப் புகார் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது நீங்கள் நேரடியாகப் புகார் அளிக்க விரும்பினாலோ, மண்டல வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையர் அலுவலகத்திற்குச் செல்லலாம். உங்கள் பகுதிக்கு உட்பட்ட மண்டல அலுவலகத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாகப் புகார் மனுவை அளிக்கலாம்.
மேலும், டிஜிட்டல் முறையில் மின்னஞ்சல் வழியாகவும் உங்கள் குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம். இதற்காக rc.csd@epfindia.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு உங்கள் புகாரை அனுப்பலாம். உங்கள் சம்பளப் பட்டியல் (Salary Slip) மற்றும் பிஎஃப் கணக்கு விவரங்களை ஆதாரங்களாக இணைப்பது உங்கள் புகார் மீது விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க உதவும்.
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
பிஎப் என்பது ஊழியர்களின் உழைப்பில் சேமிக்கப்படும் பணம். இதில் முறைகேடுகள் நடப்பது சட்டப்படி குற்றமாகும். எனவே, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கு இருப்பைச் சரிபார்ப்பது அவசியம். நிறுவனம் பணத்தைச் செலுத்தத் தவறினால், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள முறைகளைப் பின்பற்றி பயமின்றி புகார் அளிக்கலாம். இதன் மூலம் உங்கள் வருங்காலச் சேமிப்பு பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
