EPFO : பிஎப் பாஸ்புக்கில் உங்கள் பணம் என்டிரி ஆகவில்லையா? இபிஎப்ஓ விளக்கம்

ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO) உறுப்பினர்கள் பலர், செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் 2025 மாதங்களுக்கான தங்கள் பி.எஃப் (PF) பாஸ்புக் இருப்பைச் சரிபார்ப்பதில் சிக்கல்களை எதிர்கொண்டதாக செய்திகள் பரவின. இந்த இரண்டு மாதங்களுக்கான சம்பள விவரங்கள் பாஸ்புக்கில் காணப்படவில்லை என்றும், இதனால் பி.எஃப் இருப்பு சரிபார்ப்பதில் குழப்பம் ஏற்பட்டதாகவும் பலர் புகார் தெரிவித்தனர். இதற்கு இபிஎப்ஓ விளக்கமளித்துள்ளது.
இபிஎஃப்ஓ-வின் விளக்கம் என்ன?
இந்தக் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், இ.பி.எஃப்.ஓ ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. பாஸ்புக் பதிவுகள் காணாமல் போகவில்லை. மாறாக, இ.பி.எஃப்.ஓ தனது கணக்குப்பதிவு முறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளது. இ.சி.ஆர் (ECR) எனப்படும் எலெக்ட்ரானிக் சலான் கம் ரிட்டர்ன் (Electronic Challan cum Return) கணக்குப்பதிவு முறையை (ledger posting) புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெறுகிறது. இந்த புதிய, மேம்படுத்தப்பட்ட கணக்குப்பதிவு முறை காரணமாக, செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கான பி.எஃப். பாஸ்புக் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கும் பணி வழக்கத்தைவிடச் சற்றுக் காலதாமதம் ஆகிறது. எனவே, உறுப்பினர்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை. பி.எஃப் தொகை பாதுகாப்பாக உள்ளது. பதிவுகள் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது என இபிஎப்ஓ தெரிவித்துள்ளது.
இ.பி.எஃப்.ஓ பாஸ்புக் லைட் (Passbook Lite) என்றால் என்ன?
உறுப்பினர்கள் தங்கள் பி.எஃப் இருப்பை மிகவும் எளிமையாகவும், வேகமாகவும் சரிபார்க்க உதவுவதற்காக இ.பி.எஃப்.ஓ சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்திய புதிய வசதிதான் 'பாஸ்புக் லைட்'. இது உறுப்பினர்களின் மாதாந்திர பங்களிப்புகள் மற்றும் இருப்புத் தொகையை மிகவும் சுருக்கமாகவும், எளிதாகவும் காட்டும் ஒரு புதிய அம்சமாகும். முன்பு பி.எஃப் இருப்பைச் சரிபார்க்க, உறுப்பினர்கள் பிரத்யேக பாஸ்புக் போர்ட்டலுக்குச் சென்று மீண்டும் லாகின் செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால், பாஸ்புக் லைட் வசதி மூலம், நீங்கள் உறுப்பினர் போர்ட்டலிலேயே (Member Portal) உங்கள் இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம்.
பாஸ்புக் லைட்டைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?
1. முதலில், இ.பி.எஃப்.ஓ-வின் அதிகாரப்பூர்வ உறுப்பினர் போர்ட்டலுக்கு (Unified Portal) செல்லவும்: https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
2. அங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் உங்களுடைய யு.ஏ.என் (UAN) எண்ணையும் அதற்கான கடவுச்சொல்லையும் (Password) உள்ளீடு செய்து லாகின் செய்யவும்.
3. நீங்கள் உள்நுழைந்த பிறகு, மேலே உள்ள மெனுவில் 'View' (காண்க) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் (Dropdown Menu) இருந்து 'Passbook Lite' என்ற புதிய விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
5. இறுதியாக, உங்களுடைய உறுப்பினர் ஐ.டி-யை (Member ID) தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் பி.எஃப் பங்களிப்பு விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.
இந்த எளிய படிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், உங்கள் மாதாந்திர பங்களிப்பு, முதலாளியின் பங்களிப்பு மற்றும் மொத்த பி.எஃப் பாஸ்புக் இருப்பை எளிதில் அறியலாம்.
இபிஎஃப்ஓ-வில் புதிய சீர்திருத்தம்:
பி.எஃப் உறுப்பினர்களுக்கு சமீபத்தில் இ.பி.எஃப்.ஓ ஒரு முக்கிய சீர்திருத்தத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இது பணி மாறுதல் செய்யும் ஊழியர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஒரு ஊழியர் வேலையை மாற்றும் போது, முந்தைய நிறுவனத்தில் உள்ள பி.எஃப் தொகையை புதிய நிறுவனத்தின் கணக்கிற்கு மாற்றப் பயன்படுத்தப்படும் ஆவணம் படிவம் 13 ஆகும். இந்த படிவம் 13-ஐ ஊழியர்கள் இப்போது நேரடியாக ஆன்லைனில் அணுகி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
அனெக்சர் 'K' (Annexure K): பி.எஃப் தொகை மாற்றப்பட்ட பிறகு, பழைய பி.எஃப் அலுவலகத்தால் உருவாக்கப்பட்டு, புதிய பி.எஃப் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்படும் மாற்றச் சான்றிதழ்தான் அனெக்சர் 'K'. இந்த அனெக்சர் 'K' சான்றிதழ் முன்பு பி.எஃப் அலுவலகங்களுக்குள் மட்டுமே பரிமாறப்பட்டது. உறுப்பினர்கள் கேட்டால் மட்டுமே அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் நிலை இருந்தது. இப்போது ஊழியர்கள் இந்த அனெக்சர் 'K' சான்றிதழை நேரடியாக உறுப்பினர் போர்ட்டலில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | EPFO : அதிக ஓய்வூதியம் - இபிஎப்ஓ வெளியிட்ட முக்கிய விளக்கம்
மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பென்ஷன் சர்ச்சை.. அரசு உத்தரவு புறக்கணிப்பு
மேலும் படிக்க | EPFO: பிஎப் இல்லாத ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ