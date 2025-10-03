English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

EPFO : பிஎப் பங்களிப்பு வழக்குகளுக்கு பொது மன்னிப்பு திட்டம்! புது அப்டேட்

EPFO : தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி கழகம் (ESIC) நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை முடித்துவைக்கவும், வழக்குகளைத் திரும்பப் பெறவும் வழிவகுக்கும் புதிய பொது மன்னிப்புத் திட்டம் 2025-க்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 3, 2025, 08:42 PM IST
  • பிஎப் பங்களிப்பு தொடர்பான வழக்குகள்
  • பொதுமன்னிப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது மத்திய அரசு
  • அனைத்து வழக்குகளுக்கும் தீர்வு காண நடவடிக்கை

Trending Photos

உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இதை செய்யாதவர்களுக்கு ரூ. 1000 கிடைக்காது!
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Eps Pension
தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் உயரும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: புரட்டாசி 17 - இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு மாற்றம் உண்டாகும்!
EPFO : பிஎப் பங்களிப்பு வழக்குகளுக்கு பொது மன்னிப்பு திட்டம்! புது அப்டேட்

EPFO : தொழிலாளர் அரசு ஈட்டுறுதி கழகம் (ESIC) நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை முடித்துவைக்கவும், முதலாளிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்குச் சிக்கல்களைக் குறைக்கவும், புதிய பொது மன்னிப்புத் திட்டம் 2025-க்கான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஒருமுறை மட்டுமே கிடைக்கும் நிவாரணத் திட்டம் அக்டோபர் 1, 2025 முதல் செப்டம்பர் 30, 2026 வரை நடைமுறையில் இருக்கும். தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் சிம்லாவில் நடைபெற்ற 196வது ESIC கூட்டத்தில் இந்தத் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

திட்டத்தின் நோக்கம்

நீதிமன்றங்களில் குவிந்துள்ள வழக்குகளின் சுமையைக் குறைப்பது, ஈட்டுறுதிச் சட்டம் (ESI Act) நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை ஊக்குவிப்பது மற்றும் தொழில்களுக்கு 'வணிகம் செய்யும் எளிமையை' (Ease of Doing Business) மேம்படுத்துவது ஆகியவையே இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் ஆகும். இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், முதலாளிகள் மற்றும் ஈட்டுறுதி செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்கள் (Insured Persons) நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே வெளிப்படையான முறையில் வழக்குகளைத் தீர்க்க ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எந்தெந்த வழக்குகளுக்குத் தீர்வு காண முடியும்?

இந்தத் திட்டம் பல வகையான சர்ச்சைகளுக்கும், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளுக்கும் தீர்வு காண உதவுகிறது:

1. ஈட்டுறுதிப் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகள் (Coverage Disputes)

* ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் மூடப்பட்டு, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால், மதிப்பீடு எதுவும் செய்யப்படவில்லை என்றால், அந்த வழக்குகள் முழுமையாகத் திரும்பப் பெறப்படும்.

* ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் மூடப்பட்ட நிறுவனங்கள்: இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, ஏற்றுக்கொண்ட நிலுவைத் தொகையை வட்டியுடன் செலுத்தினால், தண்டத் தொகை (Damages) விதிக்கப்படாது.

* இயங்கும் நிறுவனங்கள்: வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தால், தகுந்த ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து வழக்குகளை முடித்துக்கொள்ளலாம். தண்டத் தொகை எதுவும் விதிக்கப்படாது.

* விலக்கு: ESIC இணையதளத்தில் தாமாக முன்வந்து பதிவு செய்த நிறுவனங்களின் வழக்குகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் வராது.

2. சந்தா (Contribution) தொடர்பான வழக்குகள்

இந்தச் சவால்களுக்குத் தீர்வு காண, முதலாளிகள் நீதிமன்றத்தின் அனுமதி பெற்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆவணங்கள் இருந்தால், முதலாளிகள், ஊழியரின் மற்றும் முதலாளியின் சந்தாத் தொகையை வட்டியுடன் செலுத்த வேண்டும். ஆவணங்கள் இல்லாவிட்டால், வருங்கால வைப்பு நிதி (EPFO) அல்லது வருமான வரித் துறையின் (Income Tax) ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தலாம். எந்த ஆவணமும் இல்லாவிட்டால், முதலாளி, மதிப்பிடப்பட்ட நிலுவைத் தொகையில் குறைந்தது 30% தொகையைச் செலுத்த வேண்டும். இந்தச் சந்தர்ப்பங்களில் தண்டத் தொகை விதிக்கப்படாது. ஆனால், எதிர்காலத்தில் விதிகளைப் பின்பற்றுவதாக முதலாளிகள் உறுதியளிக்க வேண்டும்.

3. தண்டத் தொகை (Damages) தொடர்பான வழக்குகள்

முதலாளிகள் ஏற்கெனவே சந்தா மற்றும் வட்டி தொகையைச் செலுத்தி இருந்தால், விதிக்கப்பட்ட தண்டத் தொகையில் 10% மட்டும் செலுத்தினால் வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும். ESIC உயர் நீதிமன்றங்களில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தால், கீழமை நீதிமன்றங்கள் நிர்ணயித்த தண்டத் தொகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்படும்.

4. குற்றவியல் வழக்குகள் (Criminal Cases)

தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் (பிரிவு 84): தவறான தகவல்களைக் கொடுத்த ஈட்டுறுதி செய்யப்பட்ட தொழிலாளர்கள், அதிகமாகப் பெற்ற தொகையைத் திரும்பச் செலுத்தி, உறுதியளித்தால் வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும். வட்டி விதிக்கப்படாது. முதலாளிகளுக்கு எதிரான வழக்குகள், (பிரிவுகள் 85 & 85A) சந்தா மற்றும் வட்டியுடன் நிலுவைத் தொகை செலுத்தப்பட்டால், வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும். பழைய வழக்குகள், அதாவது 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலுவையில் உள்ள, 25,000 ரூபாய் வரை நிலுவைத் தொகை உள்ள வழக்குகள், மூடப்பட்ட நிறுவனங்கள் மீது இருந்தால் திரும்பப் பெறப்படும். இயங்கும் நிறுவனங்கள், நிலுவைத் தொகையில் குறைந்தது 30%-ஐ வட்டியுடன் செலுத்தினால் வழக்குகள் திரும்பப் பெறப்படும்.

திட்டத்தைச் செயல்படுத்துதல்

இந்தத் திட்டத்தைச் சீராகச் செயல்படுத்த, ESIC-ன் மண்டல மற்றும் துணை மண்டல அலுவலகங்களின் உயர் அதிகாரிகள் (Regional Directors/Joint Director) முழு அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர். வழக்குகள் மற்றும் முடிவுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய சட்ட மற்றும் நிதி அதிகாரிகளைக் கொண்ட ஒரு குழு அமைக்கப்படும். விண்ணப்பம் செய்த தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் எல்லா வழக்குகளுக்கும் தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்ற காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்பு நடந்த பொது மன்னிப்புத் திட்டங்களைப் பயன்படுத்தியவர்களும் கூட, இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் மீண்டும் பயன் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இந்தத் திட்டம் வழக்குகளின் சுமையைக் குறைத்து, முதலாளிகளுக்கு நம்பிக்கையை அளித்து, சமூகப் பாதுகாப்பு நிறுவனமான ESIC-ஐ மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர்களுக்கு 3 தீபாவளி பரிசுகள்: டிஏ உயர்வு, அரியர், தீபாவளி போனஸ்... மொத்தம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: DLC சமர்ப்பிப்பது எப்படி? ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரசின் முக்கிய செய்தி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
EPFOESICAmnesty SchemePF Dispute TamilTamil Nadu PF News

Trending News