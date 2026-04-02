PF ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 10 ஆண்டு பணிக்கு பென்ஷன் உறுதி - மத்திய அரசின் புதிய விதி

EPFO : தனியார் துறை ஊழியர்கள் மற்றும் EPFO உறுப்பினர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23 ஆம் தேதி மக்களவையில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா, ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள திருத்தங்கள் மற்றும் தகுதி வரம்புகள் குறித்து விரிவான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார். அதில், புதிய விதிகள் யாருக்குப் பொருந்தும்? எவ்வளவு பென்ஷன் கிடைக்கும்? என தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஓய்வூதியம் பெற குறைந்தபட்ச தகுதி என்ன?
மத்திய அரசின் புதிய சமூக பாதுகாப்பு குறியீடு 2020 (CoSS) மற்றும் தற்போதைய ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் 1995ன் படி, ஒரு ஊழியர் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு இரண்டு மிக முக்கியமான நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும். முத்லாவது என்னவென்றால், ஊழியர் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பிஎப் பங்களிப்புடன் கூடிய சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும். ஓய்வூதியப் பலன்களை முழுமையாகப் பெற 58 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.
50 வயதிலேயே பென்ஷன் வாங்க முடியுமா?
ஒரு ஊழியர் 58 வயது வரை காத்திருக்க விரும்பவில்லை என்றால், 50 வயது முடிந்த உடனேயே முன்கூட்டிய ஓய்வூதியம் கோரலாம். ஆனால், இதில் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது. 58 வயதுக்கு முன்னதாக நீங்கள் ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்கினால், ஒவ்வொரு ஆண்டிற்கும் 4 விழுக்காடு என்ற விகிதத்தில் ஓய்வூதியத் தொகை குறைக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக, நீங்கள் 55 வயதில் ஓய்வூதியம் கேட்டு விண்ணப்பித்தால், 58 வயதை விட 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகப் பெறுவதால், உங்கள் பென்ஷன் தொகையில் 12 விழுக்காடு குறைக்கப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்
பென்சன் பணம் கணக்கீடு
ஓய்வூதிய நிதி என்பது ஊழியரின் கையில் இருந்து பிடிக்கப்படுவது அல்ல. உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் நிறுவனம் வழங்கும் 12 விழுக்காடு பங்களிப்பில், 8.33 விழுக்காடு ஓய்வூதிய நிதிக்கு செல்கிறது. ரூ. 15,000 வரை ஊதியம் பெறுபவர்களுக்கு மத்திய அரசு கூடுதலாக 1.16 விழுக்காடு பங்களிப்பை வழங்குகிறது. தகுதியுள்ள உறுப்பினர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 1,000 பென்ஷன் வழங்கப்படுகிறது. இது தவிர விதவை, விதவர் ஓய்வூதியமாக ரூ. 1,000, குழந்தைகளுக்கு ரூ. 250 மற்றும் அநாதை குழந்தைகளுக்கு ரூ. 750 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் மற்றும் ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்களுக்குப் பொருந்துமா?
20 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட தனியார் நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் இது பொருந்தும். பணியில் சேரும்போது யாருடைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 15,000க்கும் குறைவாக இருக்கிறதோ, அவர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு
அரசு வெறும் அலுவலகப் பணியாளர்களை மட்டும் கருத்தில் கொள்ளாமல், கட்டிடத் தொழிலாளர்கள், வீட்டு வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் கிக் தொழிலாளர்கள் போன்ற முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குகிறது. இவர்களுக்காக eShram தளம் வழியாக ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டங்களான PMJJBY, PMSBY, Ayushman Bharat ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இந்தியாவின் அனைத்துத் தரப்பு உழைப்பாளர்களுக்கும் முதியோர் காலத்தில் நிதிப் பாதுகாப்பு கிடைப்பதை அரசு உறுதி செய்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. பென்ஷன் பெறுவதற்கு 58 வயது வரை காத்திருக்க வேண்டுமா?
கட்டாயம் இல்லை. 10 ஆண்டுகள் பணி முடித்திருந்தால், 50 வயதுக்கு மேல் எப்போது வேண்டுமானாலும் பென்ஷன் கோரலாம். ஆனால், 58 வயதில் கிடைக்கும் தொகையை விட சற்றே குறைவான தொகையே கிடைக்கும்.
2. இடையில் வேலையை விட்டுவிட்டால் 10 ஆண்டுகள் கணக்கு என்னவாகும்?
நீங்கள் வெவ்வேறு நிறுவனங்களில் வேலை செய்தாலும், உங்களது Service History மற்றும் UAN கணக்கு ஒன்றாக இருந்தால், மொத்த பணிக்காலமும் கூட்டப்படும். மொத்தம் 10 ஆண்டுகள் இருந்தால் போதுமானது.
3. குறைந்தபட்ச பென்ஷன் ரூ. 1000 என்பது உயர்த்தப்படுமா?
தற்போது குறைந்தபட்ச பென்ஷன் ரூ. 1000 ஆக உள்ளது. இதை உயர்த்துவது குறித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ளன, ஆனால் அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உயர்த்தவில்லை.
4. ஊழியர் இறந்துவிட்டால் பென்ஷன் யாருக்குக் கிடைக்கும்?
ஊழியர் பணிபுரியும் போதோ அல்லது ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் போதோ இறக்க நேரிட்டால், அவரது மனைவி அல்லது கணவருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். அவர்களுக்குப் பிறகு வாரிசுதாரர்களுக்கு அல்லது சார்ந்திருக்கும் பெற்றோருக்கு வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
