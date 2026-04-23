English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
பிஎப் சேமிப்பில் முக்கிய மாற்றம்! புதிய தொழிலாளர் சட்டம் சொல்வது என்ன?

EPFO : பிஎப் சேமிப்பில் புதிய தொழிலாளர் சட்டப்படி என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:23 AM IST
EPFO : மத்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் (New Labour Codes) 2026 ஏப்ரல் 1 முதல் முழுமையாக நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன. இது ஊழியர்களின் சம்பளம் கணக்கிடப்படும் முறையையே மாற்றியுள்ளது. இது குறித்த புரிதல் பலருக்கும் தேவைப்படுவதால், புதிய தொழிலாளர் சட்டப்படி பிஎப் சேமிப்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் வரும்? எவ்வளவு சேமிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

சம்பள வரையறையில் அடிப்படை மாற்றம்

புதிய சட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் ஊதியம் என்ற சொல்லுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள புதிய விளக்கம் ஆகும். இதற்கு முன்பு, நிறுவனங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தைக் (Basic Pay) குறைவாக வைத்துவிட்டு, இதர படிகளான HRA, Special Allowance அதிகமாக வழங்குவதன் மூலம் ஊழியர்களின் கைக்கு வரும் சம்பளத்தை அதிகமாகக் காட்டின. ஆனால் இப்போது, ஒரு ஊழியரின் மொத்தச் சம்பளத்தில் குறைந்தது 50 சதவீதம் அடிப்படை ஊதியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 50 சதவீதம் மட்டுமே இதர படிகளாக இருக்க முடியும். ஒருவேளை இதர படிகள் 50 சதவீதத்தைத் தாண்டினால், அந்த உபரித் தொகை மீண்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடன் சேர்க்கப்பட்டுவிடும்.

கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் ஏன் குறைகிறது?

பெரும்பாலான ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு கவலையாக இருக்கலாம். உங்கள் மொத்தச் சம்பளம் மாறாமல் இருந்தாலும், அடிப்படை ஊதியம் உயரும்போது அதனுடன் தொடர்புடைய பிடித்தங்களும் உயர்கின்றன. பிஎப் கணக்கீடு என்பது உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தின் 12 சதவீதமாகும். அடிப்படை ஊதியம் உயரும்போது, உங்கள் சம்பளத்திலிருந்து பிஎப்க்காகப் பிடிக்கப்படும் தொகையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் தரப்பிலிருந்து பிஎப் பிடித்தம் அதிகரிப்பது போலவே, உங்கள் நிறுவனமும் உங்கள் பி.எஃப் கணக்கில் செலுத்தும் தொகையும் அதிகரிக்கும். இதன் காரணமாக, மாத இறுதியில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கிற்கு வரும் In hand சம்பளம் முந்தைய காலத்தை விடச் சற்றே குறையும்.

நீண்ட கால சேமிப்பில் ஏற்படும் பெரும் முன்னேற்றம்

1. இரட்டிப்பாகும் பிஎப் சேமிப்பு

உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ரூ.1,600 மாதச் சம்பளம் குறைகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். அந்த ரூ.1,600 உங்கள் பி.எஃப் கணக்கிற்குச் செல்கிறது. அதே சமயம், உங்கள் நிறுவனமும் கூடுதலாக ரூ.1,600-ஐ உங்கள் கணக்கில் செலுத்தும். ஆக, மாதத்திற்கு ரூ.3,200 கூடுதலாக உங்கள் சேமிப்பில் சேரும். இதற்கு அரசு வழங்கும் கூட்டு வட்டியையும் சேர்த்தால், உங்கள் ஓய்வுக் கால நிதி பல லட்சம் ரூபாய் கூடுதலாக இருக்கும்.

2. உயரும் பணிக்கொடை

பணிக்கொடை என்பது உங்கள் கடைசி மாத அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. புதிய சட்டத்தால் அடிப்படை ஊதியம் உயர்வதால், நீங்கள் வேலையை விட்டு விலகும் போதோ அல்லது ஓய்வு பெறும் போதோ கிடைக்கும் பணிக்கொடைத் தொகை முந்தைய முறையை விட 20% முதல் 30% வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

நிர்வாக ரீதியான மாற்றங்கள்

இந்தச் சட்டம் சம்பளத்தை மட்டும் மாற்றவில்லை; வேலை நேரத்திலும் சில நெகிழ்வுத்தன்மைகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. நிறுவனங்கள் வாரத்திற்கு 4 நாட்கள் வேலை (தினம் 12 மணிநேரம்) என்ற முறையை அமல்படுத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், வாராந்திர வேலை நேரம் 48 மணிநேரத்தைத் தாண்டக்கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், புதிய தொழிலாளர் சட்டம் என்பது இன்றைய செலவைக் குறைத்து, நாளைய சேமிப்பை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு திட்டமாகும். மாதந்திரச் செலவுகளுக்குக் கிடைக்கும் பணம் சற்றே குறையும். பிஎப் சேமிப்பு உயர்வு, பணிக்கொடை உயர்வு மற்றும் வலுவான ஓய்வூதியத் திட்டம். இந்த மாற்றம் ஏப்ரல் 2026 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதால், ஊழியர்கள் தங்கள் முதலீட்டுத் திட்டங்களையும், மாதந்திர பட்ஜெட்டையும் இந்த புதிய சம்பள முறைக்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்வது அவசியமாகும்.

சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்

1. புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின்படி சம்பளம் எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகிறது?

புதிய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியரின் மொத்தச் சம்பளத்தில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவை குறைந்தபட்சம் 50 சதவீதமாக இருக்க வேண்டும். இதர படிகள் 50 சதவீதத்திற்கு மிகாமல் இருப்பதை நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

2. இந்த மாற்றத்தால் ஊழியர்களின் கைக்கு வரும் சம்பளம் குறையுமா?

ஆம், அடிப்படை ஊதியம் உயரும்போது, அதன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் PF பிடித்தமும் அதிகரிக்கும். இதனால் ஒவ்வொரு மாதமும் ஊழியர்கள் கைக்கு வரும் நிகர சம்பளம் சற்றே குறையும். ஆனால், இது உங்கள் சேமிப்பை உயர்த்தும் ஒரு நடவடிக்கையாகும்.

3. பி.எப் சேமிப்பில் இந்த சட்டம் எப்படி ஒரு பெரிய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும்?

பி.எஃப் கணக்கிற்கு உங்கள் பங்களிப்பு எவ்வளவு அதிகரிக்கிறதோ, அதே அளவிற்கான தொகையை உங்கள் நிறுவனமும் கூடுதலாகச் செலுத்தும். உதாரணமாக, உங்கள் சம்பளத்தில் ரூ.1,600 பிடித்தம் அதிகரித்தால், நிறுவனமும் ரூ.1,600 கூடுதலாக வழங்கும். இதன் மூலம் மாதத்திற்கு ரூ.3,200 உங்கள் கணக்கில் சேமிக்கப்பட்டு, வட்டியுடன் சேர்ந்து ஓய்வு காலத்தில் பெரிய நிதியாக மாறும்.

4. கிராஜூவிட்டி தொகையில் மாற்றம் ஏற்படுமா?

நிச்சயமாக. பணிக்கொடை என்பது ஒரு ஊழியரின் கடைசி மாத அடிப்படை ஊதியத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. புதிய சட்டத்தால் அடிப்படை ஊதியம் அதிகரித்துள்ளதால், ஊழியர்கள் வேலையை விட்டு விலகும் போதோ அல்லது ஓய்வு பெறும் போதோ கிடைக்கும் பணிக்கொடைத் தொகை 20% முதல் 30% வரை உயரும்.

5. வேலை நேரத்தில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதா?

புதிய தொழிலாளர் சட்டம் வேலை நேரத்திலும் மாற்றங்களை அனுமதிக்கிறது. நிறுவனங்கள் விருப்பப்பட்டால் வாரத்திற்கு 4 நாட்கள் வேலை (தினம் 12 மணி நேரம்) என்ற முறையை அமல்படுத்தலாம். இருப்பினும், வாராந்திர மொத்த வேலை நேரம் 48 மணி நேரத்தைத் தாண்டக்கூடாது என்பதில் அரசு உறுதியாக உள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

EPFOPFNew Labour codesEPF rules 2026salary

Trending News