EPFO : யாருக்கு பிஎப் விண்ணப்பித்த உடனே கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது?

EPFO : பிஎப் பணம் முன்கூட்டியே கிடைக்க சரியாக விண்ணப்பித்தால், விரைவாக பணம் கிடைக்கும். அதில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால், விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் அல்லது பணம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம். இது குறித்து இபிஎப்ஓ விளக்கம் அளித்துள்ளது. அந்த விளக்கத்தில், பிஎப் பணம் யாருக்கு விண்ணப்பித்த உடனே கிடைக்கும்? யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? என தெரிவித்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்..
யாருக்கு பிஎப் பணம் கிடைக்காது?
மிஸ்டர் ராங் என்ற ஒரு கற்பனை கதாப்பாத்திரத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர் EPFO சேவைகளை அணுகுவதில் செய்யும் பொதுவான தவறுகளும், அதற்கான காரணத்தையும் இங்கே பார்க்கலாம்.
மிஸ்டர் ராங், EPF விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகள் குறித்து அறிந்திருக்கவில்லை, அது குறித்து அறிந்து கொள்ள முனைப்பும் காட்டவில்லை. அவர் EPFO-வின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தையோ (epfo.gov.in) அல்லது சமூக ஊடகப் பக்கங்களையோ பார்த்திருந்தால் அப்டேட் தெரிந்திருக்கும். ஆனால், அதை அவர் செய்திருக்கமாட்டார். EPFO, பிஎப் பணம் எடுப்பது குறித்து அவ்வப்போது வெளியிடும் பயனுள்ள விளக்கக் காணொளிகளை அவர் ஒருபோதும் பார்ப்பதில்லை. இதனால், மிஸ்டர் ராங்கின் EPF விவரம் புதுப்பிக்கப்படவில்லை மற்றும் KYC ஆவணங்கள் இணைக்கப்படவில்லை. இப்படி இருக்கும் ஒருவர் பிஎப் பணம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும்போது நிச்சயம் தவறு செய்யாமலா? இருப்பார்.
கண்டிப்பாக பிஎப் பணம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும்போது தவறு செய்வார். அத்துடன், பிஎப் பணம் எடுக்க தவறான காரணங்களை சொல்வது, புரோக்கர்களை அணுகுவது உள்ளிட்டவைகளையும் செய்ய முனைவார். இப்படியானவர்களே பிஎப் பணம் எடுக்கும்போது சிக்கல்களை சந்திக்கிறார்கள். எல்லா அப்டேட்டுகளையும் தெரிந்து வைத்திருந்தால் பணம் தேவைப்படும் நேரத்தில் பிரச்சனைகளை சந்திக்க மாட்டார்கள்.
பிஎப் பணம் யாருக்கு விண்ணப்பித்த உடனே கிடைக்கும்?
மிஸ்டர் ரைட் என்ற ஒருவரை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இவருக்கு மட்டும் எப்படி EPFO விரைவாக பிஎப் பணத்தை கொடுக்கிறது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். இவர் EPFO காணொளிகளைப் பார்த்து தன்னைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்துக் கொள்கிறார். மிஸ்டர் ரைட், பல்வேறு அரசுச் சேவைகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ செயலியான UMANG செயலியை சரியாக பயன்படுத்துகிறார்.
இதனால், மிஸ்டர் ரைட்டின் EPF விவரம் எப்போதும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் KYC ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட்டு முடிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர் தனது மகளின் திருமணத்திற்காகப் பிடித்த தொகையை வீட்டில் இருந்தபடியே க்ளைம் தாக்கல் செய்கிறார்; இதற்குக் கட்டணங்கள் எதுவும் செலுத்தவில்லை. இதன் விளைவாக, அவரது க்ளைம் 3 நாட்களுக்குள் செயலாக்கப்பட்டு (processed) முடிவடைகிறது.
எனவே, எப்போதும் இபிஎப்ஓ, பிஎப் கிளெய்ம் குறித்து வெளியிடும் அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அது நீங்கள் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்கும்போது பெரும் உதவியாக இருக்கும். பிறரின் உதவியை நாடும் தேவை உங்களுக்கு ஏற்படாது.
