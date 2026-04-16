ATM மூலம் PF பணத்தை எடுக்கும் வசதியால் இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தில் பாதிப்பு வருமா? முக்கிய அப்டேட்

EPS Pension News: இனி இபிஎஃப் கணக்கின் செயல்முறைகளும் வங்கிக் கணக்குகளை போல எளிதாகிவிடும். எனினும், இதில் சில சிக்கல்களும் உள்ளன. குறிப்பாக, ஓய்வு பெறும் வயதை நெருங்கும் மூத்த ஊழியர்களிடையே இது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 16, 2026, 04:58 PM IST
  • ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?
  • EPF மற்றும் EPS கணக்குகளுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?
  • ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பாதிக்குமா?

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு வரும் நாட்களில் சில முக்கிய செய்திகள் காத்திருக்கின்றன. EPFO 3.0 இன்னும் சில வாரங்களில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. EPFO 3.0 கட்டமைப்பின் கீழ், இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்கள் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) கணக்குகளிலிருந்து ஏடிஎம் அட்டையைப் பயன்படுத்திப் பணத்தை எடுக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்த வசதி உறுப்பினர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கும். இனி இபிஎஃப் கணக்கின் செயல்முறைகளும் வங்கிக் கணக்குகளை போல எளிதாகிவிடும். எனினும், இதில் சில சிக்கல்களும் உள்ளன. குறிப்பாக, ஓய்வு பெறும் வயதை நெருங்கும் மூத்த ஊழியர்களிடையே இது கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு காரணம் என்ன? இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள தொகையை ஏடிஎம் கார்டு மூலம் எடுப்பதால் என்ன பிரச்சனை வரக்கூடும்? முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு உள்ள கவலை என்ன?

தங்கள் EPF இருப்பில் ஒரு பெரிய பகுதியை, அதாவது 75 சதவீதம் வரை எடுப்பது, தங்கள் பணித் தொடர்ச்சியைப் பாதிக்குமா என்றும், அதன் விளைவாக ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான தகுதியும் பாதிக்கப்படுமா என்றும் பலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். எனினும், வருங்கால வைப்பு நிதி சேமிப்புக்கும் ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகளுக்கும் இடையே விதிகள் ஒரு தெளிவான கோட்டை வரைகின்றன. 

EPF ATM Withdrawal: ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி

ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, EPF மூலதனத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும் என்பதை உறுப்பினர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பும் வருங்கால வைப்பு நிதிக்குச் செலுத்திய கூட்டுப் பங்களிப்புகளுக்கு மட்டுமே இது பொருந்தும். இதிலும் கூட, இருப்பில் அதிகபட்சமாக 75 சதவீதம் வரை மட்டுமே பணம் எடுக்க முடியும் என்ற வரம்பு உள்ளது. இந்த வரம்பைத் தாண்டிப் பணம் எடுக்க எந்த ஏற்பாடும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தகது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பாதிக்கப்படுமா?

இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் ஓய்வூதியப் பங்களிப்புகள் தனியாகக் கையாளப்படுகின்றன. இபிஎஸ் கணக்கில் ஊழியர் பங்களிப்பதில்லை என்பதை கவனிக்க வேண்டும். ஆகையால், EPS-க்குச் செல்லும் பகுதியை இந்த வசதி மூலம் அணுக முடியாது. இந்த வேறுபாடு முக்கியமானது. ஏனெனில் இபிஎஸ் கணக்கீட்டு சூத்திரத்தின் படி, ஓய்வூதியத் தகுதி என்பது EPF கணக்கில் உள்ள இருப்பைச் சார்ந்தது அல்ல, மாறாக EPS-இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டுகளைச் சார்ந்தது.

ஆகையால், நிறுவனத்தால் செய்யப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதிப் பங்களிப்புகளுக்கு, ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் விருப்பம் பொருந்தாது. வருங்கால வைப்பு நிதி இருப்பிலிருந்து பகுதியளவு பணம் எடுப்பது, ஊழியரின் சேவைக் காலம், ஓய்வூதிய நிதிப் பங்களிப்புகள் அல்லது ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதியைப் பாதிக்காது.

மூத்த ஊழியர்களின் முக்கிய கவலை 

பணி ஓய்வுபெறும் நிலையில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு முக்கிய கவலையாக உள்ளது. ஆனால், ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இபிஎஸ் கணக்கில் உள்ள தொகைக்கு பொருந்தாது என்ற விதி, 50 வயதுக்கு மேல் உள்ள ஊழியர்களின் முக்கியக் கவலையை நிவர்த்தி செய்கிறது. ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்.

- 50 வயதான ஒரு ஊழியர் தனது EPF இருப்பில் கணிசமான பகுதியை எடுத்தால், அது அவரது EPS சேவைப் பதிவை மாற்றாது.
- அவர் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் தகுதியான சேவையை நிறைவு செய்யும் வரை, அவர் ஓய்வூதியப் பலன்களுக்குத் தகுதியுடையவர்களாகவே இருப்பார்.
- வேலையை விடும் பட்சத்தில், ஓய்வூதியத் திட்டப் பங்களிப்புகளுக்கான கோரிக்கை விண்ணப்பத்தைத் தாக்கல் செய்ய ஊழியர் 36 மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். 
- மாற்றாக, ஊழியர் 55 வயதை அடைந்த பிறகோ அல்லது நிரந்தர ஊனத்தின் காரணமாகவோ பணத்தை எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறார்.

ஒருவர் வேலையை விட்டு விலகினாலோ அல்லது வேலையை இழந்தாலோ, EPF இருப்பில் கிட்டத்தட்ட 100 சதவீதத்தை எடுப்பது ஓய்வூதியத் தகுதியைப் பாதிக்குமா என்பது மற்றொரு பொதுவான கேள்வியாக உள்ளது. இதற்கான பதிலும் முந்தைய கேள்வியின் பதில் போலவே உள்ளது. EPF மற்றும் EPS ஆகியவை தனித்தனி கணக்குகளாகப் பராமரிக்கப்படுகின்றன. ஒன்றிலிருந்து பணம் எடுப்பது மற்றொன்றின் பதிவுகளை மாற்றுவதில்லை.

36 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பணி இடைவெளி, நிரந்தர ஊனம், அல்லது ஓய்வு பெறும் வயதை (58) அடையும் நேரத்தில் தகுதியின்மை போன்ற குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், ஊழியர்கள் ஓய்வூதியத் திட்டப் பங்களிப்புகளைத் திரும்பப் பெற எந்த வழியும் இல்லை என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

இதிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய பரந்த விஷயம் என்னவென்றால், EPFO 3.0 திட்டமானது EPF சேமிப்புகளை எளிதில் அணுகக்கூடியதாக மாற்றினாலும், அது ஓய்வூதியத் தகுதிக்கான தேவைகளையும் பாதுகாப்பையும் எந்த விதத்திலும் மாற்றாது. குறுகிய கால பணப்புழக்கமானது நீண்ட கால ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பைப் பாதிக்காத வகையில் இந்த அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நம்பிக்கை தரும் செய்தி

ஊழியர்களுக்கு, குறிப்பாக ஓய்வு பெறும் தருவாயில் உள்ளவர்களுக்கு, இந்தச் செய்தி நம்பிக்கையளிக்கும் வகையில் உள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் பெரிய தொகையாக EPF நிதியை அணுகுவது கூட, தானாகவே அவர்களின் ஓய்வூதிய வாய்ப்புகளைப் பாதிக்காது. ஒருவர் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கிலிருந்து எவ்வளவு எடுத்தாலும், EPS-இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட சேவையின் தொடர்ச்சியே ஓய்வூதியத் தகுதியின் அடித்தளமாக இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி எப்போது தொடங்கும்?

ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இந்த ஆண்டின் மத்தியில் தொடங்கும் என கூறப்படுகின்றது. EPFO 3.0 -இன் ஒரு பகுதியாக இந்த வசதி அளிக்கப்படும்.

2. EPF மற்றும் EPS கணக்குகளுக்கு இடையில் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

EPF கணக்கில் ஊழியரும் நிறுவனமும் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். இது பணி ஓய்வின் போது மொத்த தொகையாக அளிக்கப்படுகின்றது. EPS கணக்கில் நிறுவனம் மட்டும் பங்களிக்கின்றது. சில நிபந்தனைகளின் கீழ், இந்த நிதியிலிருந்து பணி ஓய்வுக்கு பிறகு மாத ஓய்வூதியம் அளிக்கப்படுகின்றது.

3. ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தை பாதிக்குமா?

இல்லை, நிறுவனத்தால் செய்யப்பட்ட ஓய்வூதிய நிதிப் பங்களிப்புகளுக்கு, ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுக்கும் விருப்பம் பொருந்தாது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

