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PFRDA உருவாக்கிய புதிய ASCEND குழு: NPS சந்தாதாரர்களுக்கு வரப்போகும் அதிரடி மாற்றங்கள் என்ன?

PFRDA ASCEND Panel: NPS சந்தாதாரர்களின் நலன்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைப் பேணுதல் ஆகியவற்றுடன், உலகளாவிய ஓய்வூதிய முதலீட்டாளர்களின் அதிகப்படியான பங்கேற்பை எளிதாக்குவதற்கான கொள்கை, ஒழுங்குமுறை மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவது ஆகியவையும் இந்த குழுவின் முக்கிய பணிகளாக இருக்கும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 09, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:34 AM IST
PFRDA உருவாக்கிய புதிய ASCEND குழு: NPS சந்தாதாரர்களுக்கு வரப்போகும் அதிரடி மாற்றங்கள் என்ன?
Image Credit: PFRDA forms ASCEND Panel (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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