/PFRDA உருவாக்கிய புதிய ASCEND குழு: NPS சந்தாதாரர்களுக்கு வரப்போகும் அதிரடி மாற்றங்கள் என்ன?

PFRDA ASCEND Panel: இந்தியாவின் ஓய்வூதிய கட்டமைப்பு அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. ஓய்வூதிய நிதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையமான PFRDA, நீண்ட கால உலகளாவிய ஓய்வூதிய மூலதனத்தை நாட்டிற்கு ஈர்ப்பதற்கான ஒரு மூலோபாய வரைபடத்தை உருவாக்க ஒரு குழுவை அமைத்துள்ளது.
'Accelerated Scaling of Global Capital Ecosystem and NPS Development' (ASCEND) என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அழைக்கப்படும் இந்தக் குழு, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தி, உள்நாட்டு ஓய்வூதிய நிதிகளுக்கும் அவற்றின் முக்கிய உலகளாவிய இணையான அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பின் மூலம் உலகளாவிய ஓய்வூதிய மூலதனத்தை ஈர்ப்பதற்கான இந்த இலக்கை அடையும். NPS என்பது அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மற்றும் சந்தை சார்ந்த 'வரையறுக்கப்பட்ட பங்களிப்பு' (defined contribution) திட்டமாகும்.
ஒரு உலகளாவிய பொருளாதார சக்தியாக மாறுவதற்கான நாட்டின் பயணத்திற்கு இது அவசியம் என்று ஓய்வூதிய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக பின்வரும் முக்கிய அம்சங்களுக்கு நீண்ட கால மூலதனம் தொடர்ந்து தேவைப்படுகிறது:
ASCEND குழுவிற்கு NPS அறக்கட்டளையின் (NPS Trust) தலைவர் தினேஷ் காரா தலைமை தாங்குவார். இக்குழுவில் பின்வரும் உறுப்பினர்கள் இடம்பெறுவார்கள்:
தலைவர்:
உறுப்பினர்கள்:
உறுப்பினர் செயலாளர்:
NPS சந்தாதாரர்களின் நலன்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் நிதி ஸ்திரத்தன்மையைப் பேணுதல் ஆகியவற்றுடன், உலகளாவிய ஓய்வூதிய முதலீட்டாளர்களின் அதிகப்படியான பங்கேற்பை எளிதாக்குவதற்கான கொள்கை, ஒழுங்குமுறை மற்றும் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவது ஆகியவையும் இதன் முக்கிய பணிகளாக இருக்கும்.
உலகளாவிய நிறுவன ரீதியிலான மூலதனத்திற்கு நம்பகமான உள்நாட்டுப் பங்காளிகளாக நாட்டின் உள்நாட்டு ஓய்வூதிய நிதிகள் வகிக்கும் முக்கிய பங்கை இது வலுப்படுத்தும்.
இக்குழு பின்வரும் பணிகளை மேற்கொள்ள முயலும்:
|அம்சங்கள்
|முக்கிய விவரங்கள்
|முதன்மை நோக்கம்
|உலகளவில் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த மற்றும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு ஓய்வூதியச் சூழலை இந்தியாவில் உருவாக்குதல்
|இலக்கு
|நாட்டின் நீண்ட கால உள்கட்டமைப்பு நிதியளிப்புத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து, பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிப்பது
|உலகளாவிய கூட்டாண்மை
|கூட்டு முதலீட்டுத் தளங்கள் மற்றும் மூலோபாயக் கூட்டணிகள் மூலம் இந்திய ஓய்வூதிய நிதிகளை உலகளாவிய ஓய்வூதிய நிதிகளுடன் இணைத்தல்
|பயனாளிகள்
|10 கோடிக்கும் அதிகமான தேசிய ஓய்வூதியத் திட்ட (NPS) சந்தாதாரர்கள்
|NPS சந்தாதாரர்களுக்கான பயன்
|முதலீட்டுப் பல்வகைப்படுத்தல் வாய்ப்புகள் மற்றும் நீண்ட கால அடிப்படையில் சிறந்த இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட (risk-adjusted) வருவாய்
|பொருளாதார தாக்கம்
|நாட்டின் உள்கட்டமைப்புத் துறைக்கு நிலையான நீண்ட கால மூலதனத்தைக் கொண்டு வருவதுடன், உள்நாட்டு மூலதனச் சந்தைகளை வலுப்படுத்துதல்
|தற்போதைய நிலை
|பரிந்துரைகள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை; எனினும் இது இந்தியாவின் ஓய்வூதியச் சூழலமைப்பில் ஒரு முக்கிய அடித்தளமாக அமையும் என PFRDA தெரிவித்துள்ளது
உலகளவில் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த ஓய்வூதியச் சூழலை உருவாக்குவதற்கான அடித்தளத்தை அமைக்கும் பரிந்துரைகளை ASCEND நிபுணர் குழு வழங்கும். இந்தச் சூழல் நாட்டின் நீண்ட கால உள்கட்டமைப்பு நிதியளிப்புத் தேவைகளையும் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் பூர்த்தி செய்யும்.
இதன் பரிந்துரைகள், 10 கோடி NPS சந்தாதாரர்களின் சொத்துக்களை நிர்வகிக்கும் இந்திய ஓய்வூதிய நிதிகள், கூட்டு முதலீட்டுத் தளங்கள், மூலோபாயக் கூட்டணிகள் மற்றும் புதுமையான முதலீட்டு கட்டமைப்புகள் மூலம் உலகளாவிய ஓய்வூதிய நிதிகளுடன் இணைந்து செயல்பட உதவும்.
உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய ஓய்வூதிய நிதிகளுக்கு இடையிலான இந்தக் கூட்டாண்மையானது, நிலையான மற்றும் நீண்ட கால நோக்குடைய மூலதனத்தை நாட்டின் உள்கட்டமைப்புத் துறைக்குக் கொண்டு வருவதாகவும், அதே நேரத்தில் உள்நாட்டு மூலதனச் சந்தைகளை ஆழப்படுத்தி நிலையான பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதாகவும் கருதப்படுகிறது.
இந்த ஒத்துழைப்பு முதலீட்டுப் பல்வகைப்படுத்தலுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதோடு, NPS சந்தாதாரர்களுக்கு நீண்ட கால அடிப்படையில், இடர்-சரிசெய்யப்பட்ட (risk-adjusted) வருவாயை அளிக்கும் என்றும் அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது.
குழுவின் பரிந்துரைகள் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்றாலும், இந்தியாவின் நீண்டகால உள்கட்டமைப்பு நிதியளிப்புத் தேவைகள் மற்றும் NPS-இன் தொடர்ச்சியான விரிவாக்கம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் வகையிலான, உலகளாவிய அளவில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓய்வூதியச் சூழலமைப்பொன்றை உருவாக்குவதற்கு இவை அடித்தளமாக அமையும் என்று PFRDA தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவின் ஓய்வூதிய நிதி சூழல் மிக வலுவானது. NPS இதற்கு ஒரு வலுவான கட்டமைப்பை அளித்து வருகின்றது. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ், ஓய்வூதிய நிதிகள் தற்போது $185 பில்லியன் (ரூ. 17.5 லட்சம் கோடி) மதிப்பிலான நிர்வகிக்கப்படும் சொத்துக்களை (AUMs) கொண்டுள்ளன. இது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 5 சதவீதத்திற்குச் சமமாகும்.