இனி PIN வேண்டாம்; UPI-ல் பெரிய மாற்றம் - ஈஸியாக, பாதுகாப்பாக பணம் அனுப்பலாம்

UPI Transcation With Biometric Authentication: இப்போதெல்லாம் கையில் ரொக்கம் வைத்திருக்கும் பழக்கம் பெரிதும் குறைந்துவிட்டது. நெல்லையில் இருந்து டெல்லி வரை செல்ல வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் கையில் ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாமல் செல்லலாம். வங்கிக் கணக்கில் தேவையான இருப்பும், கையில் இணையவசதி கொண்ட மொபைலும் இருந்தாலே போதும்.
அந்தளவிற்கு UPI வசதியோடு Google Pay, Phonepe உள்ளிட்ட செயலிகள் மூலம் நீங்கள் எளிமையாக பண பரிவர்த்தனை செய்துகொள்ள முடியும். நீங்கள் உங்களின் 4 அல்லது 6 இலக்க PIN நம்பரை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக்கொண்டால் போதுமானது. உங்களால் யாருக்கு வேண்டுமானாலும், எப்போது வேண்டுமானாலும் உடனடியாக பணம் அனுப்பலாம்.
UPI Lite தெரியுமா...?
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை மேலும் எளிமையாக்கும் வகையில், UPI Lite வசதியும் கொண்டுவரப்பட்டது. அதாவது, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து ஒரு முறை ரூ.5 ஆயிரம் வரை டாப் செய்யலாம், ஒரு நாளைக்கு UPI Lite மூலம் ரூ.10 ஆயிரம் வரை பணம் அனுப்பலாம். ஒரு பரிவர்த்தனையில் அதிகபட்சமாக ரூ.1,000 வரை அனுப்பலாம். UPI Lite-இல் நீங்கள் பண பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்ள இணைய வசதி தேவையில்லை. நீங்கள் PIN போட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. டாப்அப் செய்யும்போது PIN போட்டால் போதும்.
நீங்கள் வெள்ளத்திலோ அல்லது பேரிடரிலோ சிக்கிவிட்டால், இல்லையெனில் இணையவசதி இல்லாத இடத்தில் சிக்கிவிட்டால் UPI Lite உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும். அவசரத்திற்கு மட்டுமின்றி உங்களின் அன்றாட செலவுகளுக்கும் இதுவே போதுமானதாகும். நீங்கள் 1000 ரூபாய்க்கு குறைவாக பரிவர்த்தனை மேற்கொண்டால், நீங்கள் PIN போட வேண்டிய தேவையும் இருக்காது, எளிமையாக பரிவர்த்தனை செய்யலாம்.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையில் புதிய மாற்றம்
அந்த வகையில், தற்போது டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை மேலும் எளிமையாக்க UPI இன்னும் ஒரு படி மேலே சென்றிருக்கிறது. அதாவது இனி நான்கு அல்லது ஆறு இலக்க PIN போடுவது மட்டுமின்றி, அத்துடன் உங்களின் முகம் மற்றும் கைரேகை போன்றவையும் பரிவர்த்தனை செய்ய தேவை என்ற மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
மும்பையில் நடந்த குளோபல் ஃபின்டெக் ஃபெஸ்ட் 2025 என்ற நிகழ்வில், இந்திய தேசிய கொடுப்பனவு கழகம் (NPCI) மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி (RBI) ஆகியவற்றால் UPI அமைப்பில் புதுமைகள், முன்முயற்சிகளின் ஆகியவை வெளியிடப்பட்டது. பரிவர்த்தனையை எளிமையாகவும், விரைவாகவும் மாற்றுவதற்கு இவை முக்கியமாகும். இது நேற்று (அக். 8) முதல் செயல்பாட்டுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம்
இனி UPI பரிவர்த்தனைகள் பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான அங்கீகாரம் மூலம் நடைபெறும். பரிவர்த்தனை பயனரின் சாதனத்தில் நிகழும். இதனால் பரிவர்த்தனை சார்ந்த முக்கியமான தரவு ஒருபோதும் உங்களின் மொபைலை விட்டு வெளியேறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. உங்கள் ஆதார் பயோமெட்ரிக் விவரங்களை Google, Phonepe செயலிகளுடன் இணைக்க வேண்டும். அதில் கைரேகை, கருவிழிகள், முகம் உள்ளிட்ட பயோமெட்ரிக் விவரங்கள் ஏற்கெனவே இருக்கும். எனவே இனி நீங்கள் PIN நம்பரை கொடுக்காமல், முக அல்லது கைரேகை அங்கீகாரத்தின் மூலமாகவே பண பரிவர்த்தனையை செய்யலாம். இதனால், PIN நம்பர் கசிவு மூலம் ஏற்படும் மோசடிகளை குறைக்கலாம். இது உங்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பாகவும் அமைகிறது.
ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகளிலும் பணம் அனுப்பலாம்
இது மட்டுமின்றி ஸ்மார்ட் கண்ணாடிகள் வழியாகவும் இனி பணம் செலுத்த கூடிய வழிமுறையை NCPI மற்றும் RBI கொண்டுவந்துள்ளது. நீங்கள் உங்களின் குரல் வழியாக கட்டளை பிறப்பித்தே பணம் செலுத்தலாம். தொலைபேசி வேண்டாம், PIN வேண்டாம், நீங்களை திரையை தொடவே வேண்டாம். ஸ்மார்ட் கண்ணாடி வழியாகவே நீங்கள் QR Code ஸ்கேன் செய்துகொண்டு குரல் கட்டளை வழியாக பண பரிவர்த்தனையை மேற்கொள்ளலாம்.
