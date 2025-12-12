English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
திருமணச் செலவுகளுக்காக பிஎப் பணம் எடுக்க திட்டமா? புதிய ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க

EPFO : திருமணச் செலவுகளுக்காக பிஎப் பணம் எடுக்க திட்டமிட்டிருந்தால், புதிய ரூல்ஸ் என்னென்ன வந்திருக்கிறது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 12, 2025, 07:46 PM IST
திருமணச் செலவுகளுக்காக பிஎப் பணம் எடுக்க திட்டமா? புதிய ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க

EPFO : ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் (EPFO), ஊழியர்களின் அவசரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், குறிப்பாகத் திருமணச் செலவுகளுக்காகப் பிஎஃப் பணத்தை எடுப்பதற்கான விதிகளில் பல முக்கியத் தளர்வுகளைக் கொண்டு வந்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, பிஎப் உறுப்பினர்கள் தங்களது திருமணச் செலவுகளுக்காகப் பணத்தை எடுக்கும்போது, திருமணத்திற்கான மொத்தச் செலவில் அதிகபட்சமாக 50 சதவீதம் வரை எடுக்க முடியும். இதற்கான புதிய 2 நிபந்தனைகள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

உதாரணமாக, உங்கள் பிஎஃப் கணக்கில் மொத்தமாக ரூ.8 லட்சம் இருந்தால், அதில் உங்கள் பங்களிப்பு வட்டியுடன் ரூ.4 லட்சம் என வைத்துக் கொள்வோம். திருமணச் செலவு ரூ. 10 லட்சம் என்றால், நீங்கள் ரூ.5 லட்சம் வரை எடுக்கத் தகுதி பெறுவீர்கள். ஆனால், உங்கள் பங்களிப்பு ரூ.4 லட்சம் மட்டுமே என்பதால், குறைவான தொகையான ரூ.4 லட்சத்தை மட்டுமே எடுக்க முடியும். நீங்கள் முன்பு குறிப்பிட்டபடி 100% எடுப்பது என்பது சில குறிப்பிட்ட மருத்துவச் செலவுகள் அல்லது வீட்டுக் கடன் போன்ற விதிமுறைகளுக்கு மட்டுமே தற்போது பெரும்பாலும் பொருந்துகிறது. திருமணத்திற்காக எடுக்கப்படும் தொகைக்கு இந்த 50% அல்லது பங்களிப்புத் தொகை வரம்பு தற்போது உறுதியாகப் பின்பற்றப்படுகிறது.

திரும்பப் பெறும் காரணங்கள் மற்றும் தகுதி

இந்த நிதி, உறுப்பினரின் சொந்தத் திருமணம், சட்டபூர்வமாகத் தத்தெடுக்கப்பட்ட அல்லது சொந்தப் பிள்ளைகளின் திருமணம், மற்றும் சகோதரர்/சகோதரியின் திருமணச் செலவுகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். திருமணத்திற்காகப் பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் வரம்பு, இப்போது அதிகபட்சமாகப் பணிக்காலத்தில் ஐந்து முறை வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. கல்வி மற்றும் திருமணச் செலவுகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் சேர்த்து முன்பு மூன்று முறை மட்டுமே எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தளர்வு தனிப்பட்ட திருமணத் தேவைகளுக்கு உதவுகிறது.

நிபந்தனைகள்

பிஎப் உறுப்பினர்கள் திருமணச் செலவுகளுக்காகப் பணம் எடுக்க விண்ணப்பிக்க, முன்னர் விதிக்கப்பட்ட ஏழு ஆண்டுகள் தொடர் சேவை என்ற நிபந்தனை இப்போது 12 மாதங்களாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருடம் மட்டுமே பணி செய்தவர்கள் கூட, தங்களுக்குப் பணம் தேவைப்படும்போது இந்தச் சலுகையைப் பயன்படுத்தலாம்.

விண்ணப்ப நடைமுறை

விண்ணப்ப நடைமுறை மிகவும் இலகுவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎப் பணத்தை எடுப்பதற்குத் திருமண அழைப்பிதழ் (Marriage Card) அல்லது திருமணச் சான்றிதழ் போன்ற ஆவணங்கள் எதையும் சமர்ப்பிக்கத் தேவையில்லை. உறுப்பினர் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது சமர்ப்பிக்கும் சுயப் பிரகடனம் (Self-Declaration) மட்டுமே போதுமானது. இது கிளைம் செய்யும் செயல்முறையை வேகப்படுத்துகிறது. விண்ணப்பம் பெரும்பாலும் ஆன்லைனில் ஆதார் அடிப்படையிலான ஓடிபி (OTP) மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுவதால், நேரடியாக அலுவலகத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்

முன்பணம் (Advance) vs இறுதித் தீர்வு (Final Settlement): திருமணத்திற்காக எடுக்கும் தொகை 'முன்பணம்' (Non-Refundable Advance) என்ற பிரிவின் கீழ் வருகிறது. இந்தத் தொகையை நீங்கள் மீண்டும் பிஎஃப் கணக்கில் செலுத்த வேண்டியதில்லை.

வரி விலக்கு (Tax Exemption): பொதுவாக, ஒரு ஊழியர் தொடர்ந்து ஐந்து வருட சேவைக்குப் பிறகு எடுக்கும் பிஎஃப் தொகைக்கு எந்த வரியும் (TDS) பிடித்தம் செய்யப்படாது. எனவே, நீங்கள் ஐந்து வருடங்களுக்குப் பிறகு இந்த முன்பணத்தை எடுத்தால், அது பெரும்பாலும் வரி இல்லாததாக இருக்கும்.

கேஒய்சி (KYC) கட்டாயம்: பிஎஃப் பணத்தை எடுக்க, உங்கள் யுஏஎன் (UAN) எண் ஆனது ஆதார், பான் கார்டு மற்றும் செயலில் உள்ள வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டு (Seeded), கேஒய்சி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

பிஎப் பணத்தை ஆன்லைனில் எடுப்பது எப்படி? 

1. EPFO ஒருங்கிணைந்த உறுப்பினர் தளத்திற்குச் செல்லவும். லேப்டாப் அல்லது மொபைல் மூலம் அதிகாரப்பூர்வ EPFO இணையதளமான https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ முகவரிக்குச் செல்லவும்.

2. உங்கள் UAN (Universal Account Number), கடவுச்சொல் மற்றும் கேப்ட்சா (Captcha) குறியீட்டைக் கொண்டு 'Sign In' செய்யவும்.

3. உங்கள் UAN-ஆதார் மற்றும் UAN-வங்கி கணக்கு விவரங்கள் இணைக்கப்பட்டு (Seeded) KYC அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

4. உள்நுழைந்த பிறகு, மேல் மெனுவில் உள்ள 'Online Services'-ஐ கிளிக் செய்யவும்.

5. அதில், 'Claim Form-31, 19, 10C and 10D' என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

6. அடுத்த பக்கத்தில், உங்கள் பிஎப் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வங்கி கணக்கு எண்ணை உள்ளிட்டு 'Verify' செய்யவும்.

7. Proceed for Online Claim' (ஆன்லைன் கிளைமுக்குச் செல்லவும்) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

8. 'I Want To Apply For' (நான் இதற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறேன்) என்ற பிரிவில், 'Only PF Withdrawal - Form 31' (பிஎஃப் முன்பணம் - படிவம் 31) என்ற விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

9.'Purpose for which advance is required' (முன்பணம் தேவைப்படும் காரணம்) என்ற கீழிறங்கும் பட்டியலில், 'Marriage' (திருமணம்) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். நீங்கள் எடுக்க விரும்பும் தொகையை (Amount Required) உள்ளிடவும்.

10 . விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளை (Terms and Conditions) ஏற்றுக்கொண்டு, 'Get Aadhaar OTP' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

11. உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP-ஐ உள்ளிட்டு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கவும். புதிய விதிகளின்படி, இதுவே உங்கள் சுயப் பிரகடனமாக (Self-Declaration) கருதப்படும், வேறு ஆவணங்கள் தேவைப்படாது.

மேலும் படிக்க | EPFO : பிஎப் பாஸ்புக்கில் உங்கள் பணம் என்டிரி ஆகவில்லையா? இபிஎப்ஓ விளக்கம்

மேலும் படிக்க | EPFO Pension Rules: 2 மனைவிகள் இருந்தால் பிஎப் குடும்ப பென்சன் யாருக்கு கிடைக்கும்?

EPFOEPFO RulesPF AdvanceMarriage withdrawal rulesPF Latest Update

