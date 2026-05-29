/இந்தியாவில் இனி பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்: RBI போடும் மெகா பிளான்

Plastic Currency Notes: RBI, நாட்டில் பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது. பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான ஒரு முன்னோடித் திட்டம் (pilot project) வெகு விரைவில் பொதுமக்களுக்காகத் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Plastic Currency Notes: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) நாட்டில் பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது. மத்திய வங்கியின் வாரியக் குழுவின் சமீபத்திய கூட்டங்கள் பாட்னா மற்றும் மும்பையில் நடைபெற்றபோது, இம்முயற்சி குறித்து தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் ரூபாய் நோட்டுகளின் வடிவம் மாறவுள்ளதா? பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் எப்படி இருக்கும்? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஆர்பிஐ, பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளை அறிமுகம் செய்வது பற்றி ஆராய்ந்து வருவதற்கு 3 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன:
இந்த அம்சங்களை முன்னிட்டு இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான ஒரு முன்னோடித் திட்டம் (pilot project) வெகு விரைவில் பொதுமக்களுக்காகத் தொடங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
காகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளை அச்சிடுவது நீண்ட கால அடிப்படையில் அதிகச் சிக்கனமானது என்று, இத்துறை சார்ந்த விவரம் அறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில் மிகச் சிறப்பான அம்சம் என்னவென்றால், நமது ஏடிஎம் (ATM) இயந்திரங்கள் தற்போது இந்த பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளை எளிதாக அடையாளம் கண்டு, அவற்றை விநியோகிக்கும் அளவிற்குத் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேம்பட்டுள்ளன.
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் அறிமுகமானால், கிழிந்த மற்றும் அழுக்கடைந்த ரூபாய் நோட்டுகளால் ஏற்படும் சிரமங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். பெரும்பாலும், உங்கள் கைகளுக்கு வரும் ரூபாய் நோட்டுகள் அழுக்கடைந்த நிலையிலோ அல்லது கிழிந்த நிலையிலோதான் இருக்கின்றன. இவ்வாறு சேதமடைந்த ரூபாய் நோட்டுகளைப் புழக்கத்திலிருந்து அகற்றுவதும் ரிசர்வ் வங்கிக்குப் பெரும் சவாலாகவே உள்ளது.
2025 நிதியாண்டில், 23.8 பில்லியன் சேதமடைந்த ரூபாய் நோட்டுகள் புழக்கத்திலிருந்து திரும்பப் பெறப்பட்டன. முந்தைய ஆண்டில் திரும்பப் பெறப்பட்ட 21.24 பில்லியன் ரூபாய் நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்த எண்ணிக்கை 12.3 சதவீதம் அதிகமாகும். திரும்பப் பெறப்பட்ட நோட்டுகளில், ₹500 ரூபாய் நோட்டுகளே அதிகபட்சப் பங்கைக் கொண்டிருந்தன. அதற்கு அடுத்தபடியாக ₹100 ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன.
நாடு முழுவதும் மின்னணுப் பணப் பரிவர்த்தனைகள் (Digital Payments) அதிகரித்து வந்தபோதிலும், ரொக்கப் பணத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான விருப்பம் மக்களிடையே சற்றும் குறையவில்லை. மே 15-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, புழக்கத்தில் உள்ள மொத்த நாணயத்தின் (CiC) மதிப்பு ஆண்டு அடிப்படையில் 11.5 சதவீதம் உயர்ந்து, ₹42.86 லட்சம் கோடி என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தகைய சூழலில், காகித ரூபாய் நோட்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளின் ஆயுட்காலம் மிக அதிகம் என்பதால், புதிய ரூபாய் நோட்டுகளைத் திரும்பத் திரும்ப அச்சிட வேண்டிய நெருக்கடி அரசுக்கு பெருமளவில் குறையும்.
சிறிய மதிப்புடைய ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான அதிகரித்து வரும் தேவை மீது அரசின் முழு கவனம் உள்ளது. சந்தையில் 10 மற்றும் 20 ரூபாய் போன்ற சிறிய மதிப்புடைய ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. இருப்பினும், மொத்த நாணயச் சுழற்சியில் இவற்றின் பங்கு ஒரு சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே உள்ளது.
நாணயங்களின் புழக்கத்தை அதிகரிக்க மத்திய வங்கி விரிவான முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. ஆனால், அந்த முயற்சிகள் எதிர்பார்த்த பலனைத் தரவில்லை. 2012-ஆம் ஆண்டில், அப்போதைய அரசாங்கம் ஐந்து நகரங்களில் ஒரு பில்லியன் பிளாஸ்டிக் 10 ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொண்டு ஒரு களப் பரிசோதனையைத் தொடங்கியது. அக்காலகட்டத்தில், ரூபாய் நோட்டுகளின் ஆயுட்காலத்தை நீட்டிப்பதே இதன் முதன்மை நோக்கமாக இருந்தது. எனினும், தொழில்நுட்ப ரீதியான சவால்களின் காரணமாக அந்த முன்னோடித் திட்டம் பின்னர் முடங்கிப்போனது. தற்போது, ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, நிலைமை முழுமையாக மாறிவிட்டது. தொழில்நுட்பம் கணிசமாக முன்னேறியுள்ளதால், முந்தைய தடைகள் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டன.
காகித ரூபாய் நோட்டுகள் vs பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) ரூபாய் நோட்டுகள்
|அம்சம்
|காகித ரூபாய் நோட்டுகள் (தற்போதைய நிலை)
|பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) ரூபாய் நோட்டுகள் (திட்டம்)
|அச்சிடும் செலவு (2025 நிதியாண்டு)
|₹6,372.8 கோடி
|நீண்ட காலத்தில் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் சிக்கனமானது
|ஆயுட்காலம்
|எளிதில் கிழிந்து, அழுக்காகிச் சேதமடையும்
|நீண்ட ஆயுட்காலம் (கிழியாது, அழுக்கடையாது)
|ஏடிஎம் (ATM) பொருத்தம்
|தற்போதைய பயன்பாட்டில் உள்ளது
|பாலிமர் நோட்டுகளை அடையாளம் காணும் அளவுக்கு தொழில்நுட்பம் தயாராக உள்ளது
|உலகளாவிய பயன்பாடு
|அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் (பருத்தி + லினன் கலவை) பயன்படுத்துகின்றன
|ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சிங்கப்பூர் உட்பட 60 நாடுகள் பயன்படுத்துகின்றன
இந்த முறை தற்போது உலகம் முழுவதும் 60 நாடுகளில் செயல்பாட்டில் உள்ளது. உலகளாவிய அளவில் பார்க்கும்போது, பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் எனும் இந்தக் கருத்துருவம் சற்றும் புதிதான ஒன்றல்ல. தற்போது, உலகம் முழுவதும் சுமார் 60 நாடுகள் பாலிமர் (நெகிழி) ரூபாய் நோட்டுகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
இந்தியாவிலும் பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் அமலுக்கு வந்தால், நோட்டுகள் கிழிவது போன்ற நடைமுறை பிரச்சனைகளிலிருந்து மக்களுக்கு தீர்வு கிடைப்பதுடன் அரசுக்கும் புதிய நோட்டுகளை அடிக்கடி அச்சிட வேண்டிய கட்டாயத்திலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும்.