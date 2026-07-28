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பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்: RBI திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல், இனி காகித நோட்டு கிடையாதா?

Plastic Currency Notes: பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கு இந்தியா தயாராகிறது: ₹10 மற்றும் ₹20 நோட்டுகளுக்கான கள சோதனைகளை ரிசர்வ் வங்கி அனுமதித்தது. பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான இந்த முன்னோடித் திட்டம், இந்திய காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் கீழ் பாலிமர் நோட்டுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை மதிப்பீடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 28, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:10 AM IST
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்: RBI திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல், இனி காகித நோட்டு கிடையாதா?
Image Credit: Plastic Currency Notes in India (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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