/பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்: RBI திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல், இனி காகித நோட்டு கிடையாதா?

Plastic Currency Notes: இந்திய நாணயத்தின் நீடித்த தன்மையை அதிகரிப்பதற்கான ஒரு முக்கிய படியாக, பாலிமர் (பிளாஸ்டிக்) ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான கள சோதனைகளை மேற்கொள்ள இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (RBI) மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. ரிசர்வ் வங்கி பாலிமர் நோட்டுகளை அறிமுகப்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வந்த நிலையில், மத்திய அரசின் இந்த அனுமதி கிடைத்துள்ளது.
இந்த முன்னோடித் திட்டம், இந்திய காலநிலை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் கீழ் பாலிமர் நோட்டுகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை மதிப்பீடு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
காகித ரூபாய் நோட்டுகள் vs பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள்
|அம்சம்
|காகித ரூபாய் நோட்டுகள்
|பிளாஸ்டிக் (பாலிமர்) ரூபாய் நோட்டுகள்
|நீடித்து உழைக்கும் தன்மை
|எளிதில் கிழியும், அழுக்காகிச் சேதமடையும்
|நீண்ட ஆயுட்காலம் (கிழியாது, அழுக்கடையாது)
|அச்சிடும் செலவு (2025 நிதியாண்டு)
|₹6,372.8 கோடி
|நீண்ட காலத்தில் ஒப்பீட்டளவில் மிகவும் சிக்கனமானது
|உலகளாவிய பயன்பாடு
|அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் (பருத்தி + லினன் கலவை) பயன்படுத்துகின்றன
|ஆஸ்திரேலியா, கனடா, சிங்கப்பூர் உட்பட 60 நாடுகள் பயன்படுத்துகின்றன
பாலிமர் ரூபாய் நோட்டுகளின் நீண்ட ஆயுள் மற்றும் செலவு-திறன் ஆகியவையே இந்த சோதனைக்குப் பின்னால் உள்ள முதன்மை இயக்கியக உள்ளன. சர்வதேச ஆய்வுகள் மற்றும் உலகளாவிய நடைமுறைகள் பாலிமர் நாணயம் வழக்கமான காகித நோட்டுகளை விட பல முக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது என்பதைக் காட்டுகின்றன:
அதிக ஆயுள்: பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகள் பாரம்பரிய காகித நோட்டுகளை விட கணிசமாக நீண்ட காலம் நீடிக்கும், மாற்றத்திற்கான தேவையை வெகுவாகக் குறைக்கும்.
மேம்படுத்தப்பட்ட செயல்திறன்: குறைந்த மாற்று விகிதங்கள் மிகவும் திறமையான நீண்ட கால நாணய மேலாண்மை மற்றும் குறைக்கப்பட்ட அச்சிடும் செலவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
சிறிய மதிப்புகளில் கவனம்: ₹10 மற்றும் ₹20 போன்ற குறைந்த மதிப்புள்ள நோட்டுகள் தினசரி பரிவர்த்தனைகளில் அதிக பயன்பாட்டில் உள்ளன. ஆகையால் இவை விரைவாக சேதமடைகின்றன. இந்த வகைகளில் பாலிமர் நோட்டுகளை சோதிப்பது சுத்தமான நோட்டுகளின் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்க உதவும்.
காகித ரூபாய் நோட்டுகளும் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருக்கும். பாலிமர் நோட்டுகளின் அறிமுகம் காகித ரூபாய் நோட்டுகளின் முடிவைக் குறிக்காது என்று அரசாங்கம் வெளிப்படையாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் பாலிமர் நோட்டுகளின் தாக்கத்தை அளவிட இன்னும் சிறிது காலம் எடுக்கும் என்று ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது. மத்திய வங்கி ஃபிசிக்கல் ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கட்டண முறைகளை நிரப்பு முறைகளாகக் கருதுகிறது. ஆகையால் அவை தடையின்றி தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும் என்பதே ஆர்பிஐ -யின் கருத்தாக உள்ளது.
பிளாஸ்டிக் ரூபாய் நோட்டுகளுக்கான திட்டம் அதன் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது. தேவையான மூலப்பொருட்களை வாங்குவதற்கு ரிசர்வ் வங்கி ஏற்கனவே டெண்டர் எடுத்துள்ளது. அனைத்து பாதுகாப்பு, உற்பத்தி மற்றும் பாதுகாப்பு தரநிலைகள் முழுமையாக பரிசோதிக்கப்பட்டவுடன், வரும் மாதங்களில் உண்மையான கள வெளியீடு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.