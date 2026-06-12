/NARCL கடன் தீர்வு சர்ச்சை: ₹2172 கோடி கடனில் ₹1593 கோடி தள்ளுபடியா? எங்கே நடந்தது தவறு? -ஜீ மீடியா

விஷயம் பொதுப் பணத்தைப் (Public Money) பற்றியதாக இருக்கும்போது, அதற்கான பொறுப்புணர்வும் வெளிப்படைத்தன்மையும் மிக முக்கியமானது. ஆனால் 'பேட் பேங்க்' (Bad Bank) என்று அழைக்கப்படும் NARCL அமைப்பு, விதிகளையெல்லாம் காற்றில் பறக்கவிட்டு கடன் தீர்வு (Loan Settlement) என்ற பெயரில் பொதுமக்களின் பணத்துடன் விளையாடி வருவதாக 'ஜீ இன்வெஸ்டிகேஷன் டீம்' (ZEE Investigation Team) அடுத்தடுத்து அதிரடி உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
ஜீ மீடியாவிடம் உள்ள அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்களின்படி, 'ஆக்ஸன் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட்' (Agson Global Private Limited) வழக்கில் NARCL மற்றும் IDRCL அமைப்புகளின் மொத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட கிளைம் (Admitted Claim) தொகை சுமார் ₹2,172 கோடி ஆகும்.
இந்த வழக்கில் அமைக்கப்பட்ட 'கடன் வழங்குநர்களின் குழுவில்' (Committee of Creditors - CoC) தனியொரு அமைப்பாக NARCL-க்கு மட்டுமே 100 சதவீத வாக்குரிமை (Voting Rights) இருந்தது. அதாவது நிதி ரீதியாக முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும், கட்டுப்பாடும் NARCL கைகளில் மட்டுமே இருந்தது.
ஆனால் இந்த நிறுவனத்திற்கு 'நோ டியூஸ் சர்டிபிகேட்' (No Dues Certificate) வழங்கப்பட்டபோது, கதையே தலைகீழாக மாறியிருந்தது.
இந்த முழு வழக்கும் வெறும் ₹550 கோடி அசல் மற்றும் ₹29.24 கோடி தாமதத்திற்கான வட்டி என மொத்தம் சுமார் ₹579.24 கோடிக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆவணங்கள் தெளிவாகக் கூறுவது என்னவென்றால், ஆக்ஸன் குளோபல் நிறுவனம் வங்கிகளில் வாங்கிய பெரும் கடன், பின்னர் இந்த 'பேட் பேங்க்' ஆன NARCL/IDRCL-க்கு மாற்றப்பட்டது. இதன் பிறகு, இந்த வழக்கில் NARCL மட்டுமே ஒரே ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட நிதி கடன் வழங்குநராக (Secured Financial Creditor) மாறியது.
ஜீ மீடியா இந்த செட்டில்மென்ட் சட்டவிரோதமானது என்று நேரடியாகக் கூறவில்லை. ஆனால், எங்களிடம் உள்ள ஆவணங்கள் எழுப்பும் கேள்விகள் மிகவும் தீவிரமானவை, புறக்கணிக்க முடியாதவை.
வங்கிகள் தரப்பில் கேட்கப்பட்ட தொகை ₹2,172 கோடி, ஆனால் இறுதி செட்டில்மென்ட் செய்யப்பட்டதோ வெறும் ₹579 கோடி. இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள நேரடி வித்தியாசம் மட்டுமே சுமார் ₹1,593 கோடி.
இதேபோன்ற ஒரு சர்ச்சைதான் டெல்லியில் உள்ள பிரபல 'ஹயாத் ரீஜென்சி' ஹோட்டல் வழக்கிலும் நடந்தது. இந்த நட்சத்திர ஹோட்டல் ஒரு காலத்தில் ஆறு வங்கிகளில் கடன் வாங்கியிருந்தது. கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாததால் ஹோட்டலைப் பறிமுதல் செய்யும் நிலை வந்தபோது, ஹோட்டல் நிர்வாகம் ஒரு செட்டில்மென்ட் திட்டத்தை முன்வைத்தது.
ஆனால் அந்த செட்டில்மென்ட்டிலும் முறைகேடுகள் இருப்பதாகக் கேள்விகள் எழுந்ததால், விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. நீதிமன்றம் இந்த ஹோட்டலின் உண்மையான மதிப்பு (Valuation), வங்கிகளின் அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் நிலுவைத் தொகை குறித்த முழு விபரங்களையும் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது. தற்போது இந்த வழக்கு நீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த விவகாரத்தில் NARCL அமைப்பின் விளக்கத்தைப் பெற ஜீ மீடியா குழு அனைத்து வழிகளிலும் முயற்சி செய்தது. கடந்த ஜூன் 1ஆம் தேதியே ஜீ மீடியா தரப்பில் இருந்து NARCL-க்கு மின்னஞ்சல் (E-mail) மூலம் இந்த கேள்விகள் அனைத்தும் அனுப்பப்பட்டன. அதிகாரப்பூர்வ பதிலுக்காக ஜூன் 9ஆம் தேதி வரை காத்திருந்தோம்.
ஆனால் எந்தப் பதிலும் வராததால், ஜூன் 10 அன்று ஜீ மீடியாவின் செய்தியாளர் நேரடியாக மும்பையில் உள்ள NARCL அலுவலகத்திற்கே சென்றார். துரதிர்ஷ்டவசமாக, அங்கேயும் முறையான பதில் சொல்ல யாரும் முன்வரவில்லை.
NARCL அமைப்பின் இந்த அலட்சியப் போக்கையும், பொதுப் பணத்தில் நடந்துள்ள இந்த பிரம்மாண்ட தள்ளுபடி விவகாரத்தையும் மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் (Ministry of Finance) கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்ல ஜீ மீடியா புலனாய்வுக் குழு தற்போது தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.
பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தோடு தொடர்புடைய இதுபோன்ற வழக்குகளில், வெளிப்படைத்தன்மையும் முறையான விசாரணையும் மிக அவசியம் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
(பரிவேஷ் வாத்ஸ்யாயன், சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு, ஜீ மீடியா செய்தி குறிப்பு)