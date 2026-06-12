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NARCL கடன் தீர்வு சர்ச்சை: ₹2172 கோடி கடனில் ₹1593 கோடி தள்ளுபடியா? எங்கே நடந்தது தவறு? -ஜீ மீடியா

ஆக்ஸன் குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட ₹2,172 கோடி கடனை, 100% வாக்குரிமை கொண்ட NARCL அமைப்பு வெறும் ₹579.24 கோடிக்கு முடித்து வைத்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் பணத்தில் சுமார் ₹1,593 கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன. இது தொடர்பாக NARCL மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சகத்திடம் விளக்கம் பெற ஜீ மீடியா குழு முயற்சி செய்து வருகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:01 PM IST
NARCL கடன் தீர்வு சர்ச்சை: ₹2172 கோடி கடனில் ₹1593 கோடி தள்ளுபடியா? எங்கே நடந்தது தவறு? -ஜீ மீடியா
Image Credit: AI Generated (NARCL Loan Settlement Controversy: ₹1,593 Cr Discount to Agson Global)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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