  • PM Awas Yojana: வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம் மானியம் தரும் மத்திய அரசு, யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

PM Awas Yojana: வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம் மானியம் தரும் மத்திய அரசு, யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

PM Awas Scheme: ஏழை மக்களுக்கு சொந்த வீட்டுக்கான கனவை நிஜமாக்கும் பிஎம் ஆவாஸ் திட்டம். இதில் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 01:48 PM IST
  • பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் திட்டம்.
  • பிஎம் ஆவாஸ் திட்டத்தில் கிடைக்கும் உதவித் தொகை என்ன?
  • திட்டத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?

PM Awas Yojana: வீடு கட்ட ரூ.1.20 லட்சம் மானியம் தரும் மத்திய அரசு, யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

PM Awas Yojana: அனைவருக்கும் சொந்த வீட்டில் வசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கின்றது. சிலருக்கு இந்த ஆசை நிறைவேறுகிறது. ஆனால், சிலரால் இதை நிறைவேற்றிக்கொள்ள முடிவதில்லை. பணப்பற்றாக்குறை இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. 

பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா

நலிந்த பிரிவில் உள்ள மக்களுக்கும் சொந்த வீட்டுக்கான கனவை நிஜமாக்க, மத்திய அரசு, வீட்டுவசதி திட்டமான பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவை நடத்தி வருகின்றது. இது கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு பெரிய அளவில் பயனளிக்கிறது. பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மக்களுக்கு பயனளிப்பதால், மத்திய அரசின் இந்தத் திட்டம் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றது. பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா கிராமப்புறத்திற்கான கணக்கெடுப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

PM Awas Scheme: பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் திட்டம்

பயனாளி சரிபார்ப்புக்காக இப்போது கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது. இந்த செயல்முறை முடிந்ததும், தகுதியான குடும்பங்கள் இறுதி பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். மத்திய அரசின் இந்த பொது நலத் திட்டம் ஒரு தனித்துவமான ஈர்ப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த முயற்சி நேர்மறையான முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. தகுதியுள்ள ஏராளமான கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் ஏற்கனவே இதன் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர்.

PM Awas Yojana: பிஎம் ஆவாஸ் திட்டத்தில் கிடைக்கும் உதவித் தொகை என்ன?

- பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நிரந்தர வீடு கட்டுவதற்கு அரசாங்கத்தால் நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. 

- சமவெளிகளில் வீடு கட்டுவதற்கு ₹1.20 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது. 

- மலைப்பகுதிகளில், வீடு கட்டுவது மிகவும் கடினமான விஷயமாக இருப்பதால், அவர்களுக்கு ₹1.30 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது. 

- மிக முக்கியமாக, தகுதியுள்ள குடும்பங்கள் இந்த கணக்கெடுப்பில் தங்களைப் பதிவு செய்து திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறலாம். 

இந்த அரசாங்க முயற்சி கிராமப்புறங்களில் வீட்டுவசதியை வலுப்படுத்துகிறது. அரசாங்கத்தின் இந்த திட்டத்தின் காரணமாக, ஏழைகளும் இனி சொந்த வீட்டில் வசிக்க முடியும்.

பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனாவிற்கான தகுதியான பயனாளிகளின் கணக்கெடுப்பு

பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனாவின் கீழ், நிரந்தர வீடுகள் கட்டுவதற்கு இந்திய அரசு குடிமக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிதி உதவியை வழங்குகிறது. இன்னும் விண்ணப்பிக்காதவர்கள் தாமதிக்கக்காமல் சரியான நேரத்தில் பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனாவிற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். பின்னர் ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும். விண்ணப்பித்த நபர் தகுதியுடையவர்கள் என கண்டறியப்பட்டால், அவர்கள் பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனா சலுகைகளுக்கு தகுதி பெறுவார்கள்.

திட்டத்திற்கான தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன?

- பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனாவின் நன்மைகளை பெற, விண்ணப்பதாரர் நாட்டின் நிரந்தர குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். 
- அவர்கள் ஒரு பக்கா வீட்டில், அதாவது, செங்கல், சிமெண்ட், கான்கிரீட் போன்ற வலுவான பொருட்களைப் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்ட வீட்டில் வசிக்கக்கூடாது.
- விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேலையில் இருக்கக்கூடாது. 
- வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்யும் நபர்கள் இந்த திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற முடியாது.
- விண்ணப்பதாரர்கள் சில தேவையான ஆவணங்களையும் வைத்திருக்க வேண்டும்.

மோசடி நடந்தால் பணம் முழுவதும் திரும்பப் பெறப்படும்

பிரதமர் ஆவாஸ் யோஜனாவின் கீழ் தகவல்களைச் சமர்ப்பிக்கும் போது தவறான தகவல்களை அளிப்பது இழப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். விண்ணபதாரர் ஏதாவது தகவலை மறைத்து, திட்டத்தின் மூலம் சலுகைகளைப் பெற்றால், அவர் முழுத் தொகையையும் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டி வரும். பெரிய அளவிலான மோசடி கண்டறியப்பட்டால், சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படும். அரசாங்கம் இதற்கு சிறை தண்டனையையும் அளிக்கலாம். ஆகையால், எந்த வகையான மோசடியிலும் ஈடுபடாமல், இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியுள்ளவராக இருந்தால் மட்டும் இதற்கு விண்ணப்பிப்பது நல்லது.

