PM Awas Yojana: வீடு கட்ட மானியம், மத்திய அரசின் பிஎம் ஆவாஸ் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

PM Awas Scheme: நலிந்த பிரிவு மக்களுக்கு வீடு கட்ட உதவும் பிஎம் ஆவாஸ் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? இதற்கான முழு செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 11:31 AM IST
  • பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா.
  • பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனாவுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

PM Awas Yojana: சமுதாயத்தில் நலிந்த பிரிவு மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவற்றில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீட்டு வசதியை ஏற்படுத்திக்கொடுக்கும் ஒரு திட்டம்தான் பிரதம மந்திரி வீட்டுவசதி திட்டமான பிஎம் ஆவாஸ் திட்டம். 

PM Awas Scheme: பிஎம் ஆவாஸ் திட்டம்

ஏழைக் குடும்பங்களுக்கு நிரந்தர வீடு வழங்குவதற்கான ஒரு புரட்சிகரமான முயற்சிதான் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா (PMAY). இது வீட்டுவசதி பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வது மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புற வாழ்க்கையை வலுப்படுத்தி நலிந்த பிரிவு மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. 

How To Apply For PM Awas Yojana Online

பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனாவுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

நம் அனைவருக்கும் நிரந்தர வீடு வாங்க வேண்டும் என்று கனவு உள்ளது. ஆனால் வங்கிக் கடன்களின் சுமையால் ஏழைக் குடும்பங்கள் நிரந்தர வீட்டை வாங்க முடியாமல் போகின்றது. ஆனால், வீட்டு வாடகை கொடுத்தும் கட்டுப்படி ஆவதில்லை. நலிந்த பிரிவு மக்களின் இந்த இன்னல்களை கருத்தில்கொண்டு, மத்திய அரசு 2015 ஆம் ஆண்டு பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவை (PMAY) அறிமுகப்படுத்தியது. 

PM Awas Yojana இரண்டாம் பகுதி

இந்தத் திட்டத்தின் இரண்டாம் பகுதி 2024 இல் தொடங்கப்பட்டது. இது PMAY-G 2.0 மற்றும் PMAY-U 2.0 என அழைக்கப்படுகிறது. PMAY-U 2.0 திட்டம் நகர்ப்புறவாசிகளுக்கானது, PMAY-G 2.0 கிராமப்புறவாசிகளுக்கானது. இந்தத் திட்டம் நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஏழை, குறைந்த வருமானம் கொண்ட மற்றும் நடுத்தர வருமானக் குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்பத்திற்கு தற்போது நிரந்தர வீடு இல்லையென்றால், நீங்கள் தகுதியுடையவராக இருந்தால், இந்தத் திட்டத்திற்கு எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கான வழிமுறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Awas Yojana: எப்படி விண்ணப்பிப்பது? 

பிஎம் ஆவாஸ் திட்டத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? இதற்கான எளிய வழிமுறை இதோ:

- முதலில், PMAY-HFA(நகர்ப்புற) வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.

- அங்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் படிக்கவும். 

- அதன் பிறகு, அடுத்த பக்கத்திற்குச் செல்ல கீழே உள்ள 'தொடரவும்' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

- அங்குள்ள 'தேவையான ஆவணங்கள்' பகுதியை கவனமாகப் படிக்க வேண்டும்.

- அதன் பிறகு, அடுத்த பக்கத்திற்குச் செல்ல 'தொடரவும்' என்ற விருப்பத்தை மீண்டும் கிளிக் செய்யவும்.

- திறக்கும் பக்கத்தில், உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கலாம். 

- அங்கு கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதிலளிக்க வேண்டும்.

- அதன் பிறகு, நீங்கள் தகுதி பெற்றிருந்தால், ‘Aadhar Authentication’ -க்கான ஒரு பக்கம் திறக்கும்.

- இதற்குப் பிறகு, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.

- உங்கள் தொலைபேசியில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிடவும்.

- பின்னர் பிரதான படிவப் பக்கம் திறக்கும்.

- அங்கு நீங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள், முகவரி விவரங்கள் மற்றும் வங்கி விவரங்கள் போன்ற உங்கள் அனைத்து விவரங்களையும் நிரப்ப வேண்டும்.

- படிவத்தைச் சமர்ப்பித்த பிறகு, அவர்களின் குழு சரிபார்ப்புக்காக உங்களைச் சந்திக்கும், அதன் பிறகு பணம் உங்கள் கணக்கில் வரத் தொடங்கும்.

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சி: “இனி நோ டென்சன்” புகார்களைத் தீர்க்க புதிய மன்றம்!

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ஷாக்: டிஏ அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைகப்படுமா? நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM Awas YojanaPM AwasPM Awas SchemehousingCentral government schemes

