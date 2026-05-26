/மத்திய அரசின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம்: பயிர்கள் சேதமடைந்தால் உடனடி இழப்பீடு!

PM Fasal Bima Yojana: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, மத்திய அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. அத்தகைய திட்டங்களில் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள திட்டங்களில் ஒன்றுதான் 'பிரதம மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா' (PMFBY) எனப்படும் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம். இத்திட்டத்தின் கீழ், கனமழை அல்லது வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகள் காரணமாக விவசாயிகளின் பயிர்கள் அழிந்துபோகும் பட்சத்தில், அவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தச் சலுகையைப் பெறுவதற்கு, விவசாயிகள் பிஎம் ஃபசல் பீமா யோஜனா திட்டத்தில் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும். அதன்பின்னர், பயிர்ச் சேதம் ஏதேனும் ஏற்படும் சூழலில், மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குகிறது.
பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம், வறட்சி, புயல், சூறாவளி, பருவம் தவறிப் பெய்யும் மழை, வெள்ளம் மற்றும் அதுபோன்ற பிற பேரிடர்களிலிருந்து பயிர்களுக்குப் பாதுகாப்பை வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இயற்கை சீற்றங்களால் பயிர்கள் சேதமடையும் சூழல்களில், விவசாயிகளுக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும். இதுவரை, 36 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்துள்ளனர். 2016-ஆம் ஆண்டில் மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட 'பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா' திட்டம், 2025 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 18 ஆம் தேதியன்று தனது ஒன்பது ஆண்டுகாலச் செயல்பாட்டை நிறைவு செய்தது.
காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பைப் பெறுவதற்கு, விவசாயிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைத் தவணைத் தொகையாகச் (Premium) செலுத்த வேண்டும். இத்திட்டத்தின் கீழ், நெல், சோளம், கம்பு போன்ற காரிஃப் (Kharif), அதாவது கார்ப்பருவப் பயிர்களுக்கு காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 2 சதவீதமும், கோதுமை, கடுகு, பார்லி போன்ற ரபி (Rabi) பருவ, அதாவது குளிர்காலப் பயிர்களுக்கு 1.5 சதவீதமும், வணிக மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 5 சதவீதமும் காப்பீட்டுத் தவணைத் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தவணைத் தொகையின் எஞ்சிய பகுதியை, மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் இணைந்து செலுத்துகின்றன. மத்திய அரசு, 2016-ஆம் ஆண்டின் காரிஃப் (Kharif) பருவத்திலிருந்து 'PM Fasal Bima Yojana' (பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம்) திட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
PM Fasal Bima Yojana தவணைத் தொகை சுருக்கமாக...
|பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம்
|விவரம்
|தொடக்கம்
|20216 ஆம் ஆண்டு
|நோக்கம்
|பேரிடர்களில் விவசாயிகளுக்கு நிதி பாதுகாப்பு
|காரிஃப் பயிர்களுக்கு
|காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 1.5 சதவீதம்
|ரபி பயிர்களுக்கு
|காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 2 சதவீதம்
|வணிக மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கு
|காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 5 சதவீதம்
மழைப்பொழிவு அல்லது ஏதேனும் ஒரு இயற்கை சீற்றத்தின் காரணமாக உங்கள் பயிர்கள் கடுமையான சேதத்திற்கு உள்ளாகியிருந்தால், 'பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின்' கீழ், 72 மணி நேரத்திற்குள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். அதன்பின்னர், காப்பீட்டு நிறுவனம் பயிர் சேதத்தின் அளவை மதிப்பிடும். இந்த மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, அடுத்தகட்ட செயலாக்கப் பணிகள் தொடங்கும். அதைத் தொடர்ந்து, விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் இழப்பீட்டுத் தொகை நேரடியாகச் செலுத்தப்படும்.
