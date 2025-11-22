English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • விவசாயிகளுக்கு ரூ.37,000! பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் குட் நியூஸ் சொன்ன அரசு!

விவசாயிகளுக்கு ரூ.37,000! பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் குட் நியூஸ் சொன்ன அரசு!

PM Fasal Bima Crop Insurance Scheme: பயிர் காப்பீடு திட்டம் குறித்து மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது விவசாயிகளுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:56 PM IST
  • விவசாயிகளுக்கு ரூ.37,000
  • பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் அடித்த லக்
  • மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Trending Photos

PF உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்...கார்பஸ், ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு புத்தாண்டு பரிசு: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்...கார்பஸ், ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கும்
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
இந்த வார டாப் 5 சீரியல்கள்! பின்னுக்கு சென்ற ‘சிறகடிக்க ஆசை’..முதல் இடத்தில் யார்?
camera icon7
Tamil Serials
இந்த வார டாப் 5 சீரியல்கள்! பின்னுக்கு சென்ற ‘சிறகடிக்க ஆசை’..முதல் இடத்தில் யார்?
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
camera icon8
IPL Mini Auction
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
விவசாயிகளுக்கு ரூ.37,000! பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் குட் நியூஸ் சொன்ன அரசு!

Crop Insurance Scheme Latest News: பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், மூத்த குடிமக்களுக்காக மத்திய அரசு கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகள் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருப்பதற்காக அரசு ஓய்வூதிய திட்டம், காப்பீடு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது

Add Zee News as a Preferred Source

PMFBY Scheme​: பயிர் காப்பீடு திட்டம்

அதில் ஒன்று தான், பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா திட்டம். இந்த திட்டம் விவசாயிகளுக்கு பயீர் காப்பீடு வழங்கப்படுகிறது. பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் பயிர் இழப்பு மற்றும் சேதங்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்கும் ஒரு திட்டமாகும். இயற்கை பேரழிவுகள் மற்றும் பிற காரணங்களால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்கள் மற்றும் இழப்புகளுக்கு மத்திய அரசு காப்பீடு தொகையை வழங்குகிறது.

இந்த திட்டத்தில் மத்திய அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் இரண்டு விஷயங்களை மத்திய அரசு சேர்த்துள்ளது. முன்னதாக, வறட்சி, ஆலங்கட்டி மழை, புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு மட்டும் காப்பீடு தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில், இதில் மேலும் இரண்டு விஷயங்களை மத்திய அரசு சேர்த்துள்ளது. அதன்படி, வன விலங்குகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதங்கள், நீண்ட நேரம் நீர் தேங்குவதால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளுக்கும் பயிர் காப்பீடு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், ”பல ஆண்டுகளாக, இந்தியா முழுவதும் விவசாயிகள் யானைகள், காட்டுப்பன்றிகள், நீல்காய், மான்கள் மற்றும் குரங்குகள் போன்ற வன விலங்குகளின் தாக்குதல்களால் அதிகரித்து வரும் பயிர் இழப்பைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.

PMFBY Scheme: பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் குட் நியூஸ் சொன்ன அரசு

இதுவரை, பயிர் காப்பீட்டின் கீழ் காப்பீடு செய்யப்படாததால், இதுபோன்ற இழப்புகள் பெரும்பாலும் ஈடுசெய்யப்படாமல் இருந்தன. அதே நேரத்தில், வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மற்றும் கடலோர மாநிலங்களில் உள்ள நெல் விவசாயிகள் கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நீரில் மூழ்கிய பயிர்களை மதிப்பிடுவதில் உள்ள சிரமம் குறித்த கவலைகள் காரணமாக, இதனை தற்போது காப்பீடு திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது.

திருத்தப்பட்ட கட்டமைப்பின் கீழ், காட்டு விலங்கு தாக்குதலால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புக்கு காப்பீடு வழங்கப்படும். விவசாயிகள் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பயன்பெற பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களை 72 மணி நேரத்திற்குள் புவிசார் குறிச்சொற்களுடன் கூடிய புகைப்படங்களைப் பதிவேற்ற வேண்டும்.

இந்த காப்பீடு, மனித-வனவிலங்கு மோதல்கள் அதிகமாக உள்ள மாநிலங்களான ஒடிசா, சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு , உத்தரகண்ட் மற்றும் இமயமலை மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களான அசாம், மேகாலயா, மணிப்பூர், மிசோரம், திரிபுரா, சிக்கிம் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு கணிசமாக பயனளிக்கும்" என தெரிவித்தது.

PMFBY Scheme​: பயீர் காப்பீடு செய்ய அவகாசம் நீட்டிப்பு

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்தில் (PMFBY) விவசாயிகள் சேருவதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. காப்பீடு செய்வதற்கான கடைசி தேதி 2025 நவம்பர் 15ஆம் தேதியாக இருந்த நிலையில், தற்போது அது நவம்பர் 31ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதுவரை சம்பா நெற்பயிரை காப்பீடு செய்யாத விவசாயிகள் உரிய ஆவணங்களுடன் பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் நவம்பர் 30ம் தேதிக்குள் பதிவு செய்து பயனடைய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

About the Author
Crop InsurancePMFBY schemePMFBY scheme latest updatePMFBY scheme latest newsCrop Damage Coverage

Trending News