English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Jan Dhan கணக்கு: இந்த தேதிக்குள் Re-KYC செய்யாவிட்டால் கணக்கு முடக்கம், முக்கிய அப்டேட் இதோ

Jan Dhan Yojana Re-KYC: ஜன் தன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட். உங்கள் கணக்கை திறந்து 10 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டால் Re-KYC செய்வது அவசியம் ஆகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:46 AM IST
  • ஜன் தன் கணக்கு இருந்தால், செப்டம்பர் 30, 2025 க்கு முன்பு Re-KYC செய்ய வேண்டும்.
  • இல்லையெனில் உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும்.
  • இதனால் அரசாங்கத் திட்ட சலுகைகள் மற்றும் மானியங்களை நீங்கள் இழக்க நேரிடும்.

Trending Photos

புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 03 வெள்ளிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இது இந்த 4 ராசிளின் நேரம், கனவுகள் அனைத்தும் நிஜமாகும்
camera icon10
Lord Shani
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இது இந்த 4 ராசிளின் நேரம், கனவுகள் அனைத்தும் நிஜமாகும்
மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்தாச்சு !
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் வந்தாச்சு !
40 வயதில் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகை! ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
Huma Qureshi
40 வயதில் திருமணம் செய்யும் பிரபல நடிகை! ரஜினிக்கு ஜோடியாக நடித்தவர்..யார் தெரியுமா?
PM Jan Dhan கணக்கு: இந்த தேதிக்குள் Re-KYC செய்யாவிட்டால் கணக்கு முடக்கம், முக்கிய அப்டேட் இதோ

Jan Dhan Yojana: பிரதம மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY) தொடங்கப்பட்டு 11 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இந்த காலகட்டத்தில், 56 கோடிக்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், இந்தக் கணக்குகளில் தோராயமாக 10 கோடி கணக்குகள் 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்கின்றன, இப்போது மறு KYC (Re-KYC) புதுப்பிப்புகள் தேவைப்படுகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா

வங்கி விதிமுறைகளின் படி 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனைத்து கணக்குகளுக்கும் ரீ-KYC செய்வது கட்டாயமாகும். இதை செய்ய, அரசாங்கம் ஜூலை 1, 2025 முதல் நாடு முழுவதும் பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் சிறப்பு KYC பிரச்சாரமான நிதி சேர்க்கை செறிவு பிரச்சாரத்தை (Nationwide Financial Inclusion Saturation Campaign) நடத்தி வருகிறது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கூறியது என்ன?

நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்றாவது இருமாத பணவியல் கொள்கை மதிப்பாய்வை கடந்த மாத தொடக்கத்தில் வழங்கிய இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா, புதிய வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்கவும், மறு KYC ஐ முடிக்கவும், அனைவரையும் நிதி சேர்க்கையின் எல்லைக்குள் கொண்டுவரவும், சாதாரண மக்களை மனதில் கொண்டு ஊக்குவிக்கவும் பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார். இதை மனதில் கொண்டு, குடிமக்களின் நலனுக்காக ரிசர்வ் வங்கி பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

ஜூலை 1 முதல் செப்டம்பர் 30 வரை சிறப்பு முகாம்கள்

 ரிசர்வ் வங்கித் தலைவர், ‘ஜன் தன் திட்டத்தில் சேர்ந்து 10 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், அதிக எண்ணிக்கையிலான வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மறு KYC சரிபார்ப்பு தேவைப்படும். இதற்காக, வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகில் சேவைகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, ஜூலை 1 முதல் செப்டம்பர் 30 வரை பஞ்சாயத்து மட்டத்தில் வங்கிகள் சிறப்பு முகாம்களை ஏற்பாடு செய்கின்றன. இந்த முகாம்கள், புதிய வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பது மற்றும் மறு KYC செய்வதோடு கூடுதலாக, சிறிய தொகை காப்பீடு மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டங்களிலும், அனைவரையும் நிதி சேர்க்கையின் எல்லைக்குள் கொண்டுவர வாடிக்கையாளர் புகார்களைத் தீர்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகின்றன. மேலும், இறந்த வங்கி வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் லாக்கர் பொருட்கள் தொடர்பான கோரிக்கைகளைத் தீர்ப்பதற்கான செயல்முறையை தரப்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இது தீர்வுகளை மிகவும் வசதியாகவும் சுமூகமாகவும் மாற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.’ என தெரிவித்தார்.

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, செப்டம்பர் 15, 2025க்குள் 23.2 மில்லியன் செயலில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளின் மறு KYC முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், கணிசமான எண்ணிக்கையிலான ஜன் தன் கணக்குகள் இன்னும் மறு KYC செய்யப்பட வேண்டும்.

Re-KYC செய்வதன் அவசியம் என்ன?

ரீ-KYC என்பது உங்கள் வங்கிக் கணக்கின் தனிப்பட்ட தகவல் மற்றும் முகவரியைப் புதுப்பிப்பதாகும். மோசடியைத் தடுக்கவும் வங்கி அமைப்பில் வெளிப்படைத்தன்மையைப் பராமரிக்கவும் இது செய்யப்படுகிறது. ரீ-KYC சரியான நேரத்தில் செய்யப்படாவிட்டால், உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும். இது எதிர்கால பரிவர்த்தனைகள் அனைத்தையும் தடுக்கும். இதை செய்து முடிக்காவிட்டால், பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் கீழ் தவணைகள் போன்ற அரசாங்க மானியங்கள் மற்றும் திட்டங்களின் நன்மைகளும் கிடைக்காது.

யாரெல்லாம் Re-KYC செய்ய வேண்டும்?

2014-15 ஆம் ஆண்டில் ஜன் தன் கணக்கைப் பெற்ற அனைத்து கணக்குதாரர்களும் Re-KYC செய்ய வேண்டும். பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திறக்கப்பட்ட அனைத்து வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் மறு-KYC அவசியம்.

ஜன் தன் யோஜனாவின் நன்மைகள்

- பூஜ்ஜிய இருப்புடன் கணக்கைத் திறக்கும் வசதி

- இலவச ரூபே அட்டையுடன் ரூ.2 லட்சம் வரை விபத்து காப்பீட்டுத் தொகை

- ரூ.10,000 வரை ஓவர் டிராஃப்ட் வசதி

- அரசுத் திட்டம் மற்றும் மானிய நிதிகள் உங்கள் கணக்கில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படும்

சுருக்கமாக.....

- உங்களிடம் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான ஜன் தன் கணக்கு இருந்தால், செப்டம்பர் 30, 2025 க்கு முன்பு அதை மீண்டும் KYC செய்ய மறக்காதீர்கள்.

- இல்லையெனில் உங்கள் கணக்கு செயலற்றதாகிவிடும். 

- இதனால் அரசாங்கத் திட்ட சலுகைகள் மற்றும் மானியங்களை நீங்கள் இழக்க நேரிடும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஊழியர்களுக்கான இந்த வசதி நிறுத்தப்படுகிறதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | Post Office RD: குறைந்த முதலீட்டில் 5 ஆண்டுகளில் அட்டகாசமான வருமானம் தரும் திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Jan Dhan YojanaRBICentral government schemescentral governmentbank account

Trending News