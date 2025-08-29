English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜன்தன் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000 வரை கடன் பெற முடியும் தெரியுமா? முழு விவரம்

PM Jan Dhan Yojana: பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:14 PM IST
  • பிஎம் ஜன் தன் யோஜனா வங்கி கணக்கு
  • பொதுமக்களுக்கான நன்மைகளின் பட்டியல்
  • முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

செப்டம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG சிலிண்டர், GST, 8வது ஊதியக்குழு.... முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon11
September 2025
செப்டம்பர் 1 முதல் முக்கிய மாற்றங்கள்: LPG சிலிண்டர், GST, 8வது ஊதியக்குழு.... முழு லிஸ்ட் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: இந்த அலவன்சுகள் கட், ஊதியம் குறையுமா? ஷாக்கிங் செய்தி
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இந்த அலவன்சுகள் கட், ஊதியம் குறையுமா? ஷாக்கிங் செய்தி
டூரிஸ்ட் ஃபாமிலி இயக்குநர் ஹீரோவாக நடிக்கும் புதிய படம்! என்ன படம் தெரியுமா?
camera icon7
Abishan Jeevind
டூரிஸ்ட் ஃபாமிலி இயக்குநர் ஹீரோவாக நடிக்கும் புதிய படம்! என்ன படம் தெரியுமா?
ChatGPT-ஆல் 16 வயது சிறுவன் தற்கொலை? நடந்தது என்ன?
camera icon7
ChatGPT
ChatGPT-ஆல் 16 வயது சிறுவன் தற்கொலை? நடந்தது என்ன?
ஜன்தன் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000 வரை கடன் பெற முடியும் தெரியுமா? முழு விவரம்

PM Jan Dhan Yojana: இந்தியாவில் நிதிச் சேவைகள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் கடந்த 2014-ல் தொடங்கப்பட்ட பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY), தற்போது 11 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டம் வெறும் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பது மட்டுமல்ல, கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வில் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய சாதனைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களின் பட்டியலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Add Zee News as a Preferred Source

முக்கிய சாதனைகள்:

கணக்குகள் எண்ணிக்கை: 2015-ல் 14.72 கோடியாக இருந்த வங்கிக் கணக்குகள், ஆகஸ்ட் 2025 நிலவரப்படி 56 கோடிக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளன.

பெண்களின் பங்களிப்பு: இந்த கணக்குகளில் 56 விழுக்காடு பெண்களின் கணக்குகள் ஆகும். இதன் மூலம் பெண்கள் நிதி சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர்.

சேமிப்பு உயர்வு: மார்ச் 2015-ல் ரூ. 15,670 கோடியாக இருந்த மொத்த டெபாசிட் தொகை, தற்போது 2.67 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இது, கிராமப்புற மக்களிடையே சேமிப்புப் பழக்கம் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது.

ரூபே கார்டு: இதுவரை 38.68 கோடி ரூபே டெபிட் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மக்கள் பணமில்லா பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும், இந்த கார்டுகள் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான இலவச விபத்துக் காப்பீட்டையும் வழங்குகின்றன.

திட்டத்தின் பலன்கள்:

நேரடிப் பலன்: பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களின் நிதி உதவி, இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் நேரடியாக ஜன் தன் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.

கடன் வசதி: இந்தக் கணக்குகள் மூலம் 10,000 ரூபாய் வரை ஓவர்டிராஃப்ட் (overdraft) வசதியைப் பெற முடியும்.

சமூகப் பாதுகாப்பு: ஜன் தன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY) மற்றும் பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா (PMSBY) போன்ற காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் எளிதாகச் சேரலாம்.

இந்தத் திட்டம், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இது நிதிச் சேவைகளை அனைவரையும் சென்றடையச் செய்து, ஒவ்வொரு குடிமகனையும் நாட்டின் பொருளாதாரப் பயணத்தில் பங்கெடுக்க வைத்துள்ளது. எதிர்காலத்தில், இந்தத் திட்டம் மேலும் பல மக்களை சென்றடைந்து, அனைவரையும் நிதி ரீதியாக உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | GST அடுக்குகளில் மாற்றம்: 12%, 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கம்... ஒப்புதல் கொடுத்த அமைச்சரவை குழு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பரிசு, பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Pm Jan Dhan YojanaPMJDY 2025 benefitsRs. 1000 loancentral governmentRuPay card benefits

Trending News