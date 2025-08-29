ஜன்தன் வங்கி கணக்கில் ரூ.1000 வரை கடன் பெற முடியும் தெரியுமா? முழு விவரம்

PM Jan Dhan Yojana: இந்தியாவில் நிதிச் சேவைகள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற இலக்குடன் கடந்த 2014-ல் தொடங்கப்பட்ட பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY), தற்போது 11 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டம் வெறும் வங்கிக் கணக்குகளைத் திறப்பது மட்டுமல்ல, கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வில் பொருளாதாரப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய சாதனைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களின் பட்டியலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
முக்கிய சாதனைகள்:
கணக்குகள் எண்ணிக்கை: 2015-ல் 14.72 கோடியாக இருந்த வங்கிக் கணக்குகள், ஆகஸ்ட் 2025 நிலவரப்படி 56 கோடிக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளன.
பெண்களின் பங்களிப்பு: இந்த கணக்குகளில் 56 விழுக்காடு பெண்களின் கணக்குகள் ஆகும். இதன் மூலம் பெண்கள் நிதி சார்ந்த முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் பெற்றுள்ளனர்.
சேமிப்பு உயர்வு: மார்ச் 2015-ல் ரூ. 15,670 கோடியாக இருந்த மொத்த டெபாசிட் தொகை, தற்போது 2.67 லட்சம் கோடி ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. இது, கிராமப்புற மக்களிடையே சேமிப்புப் பழக்கம் அதிகரிப்பதைக் காட்டுகிறது.
ரூபே கார்டு: இதுவரை 38.68 கோடி ரூபே டெபிட் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மக்கள் பணமில்லா பரிவர்த்தனைகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். மேலும், இந்த கார்டுகள் ரூ. 2 லட்சம் வரையிலான இலவச விபத்துக் காப்பீட்டையும் வழங்குகின்றன.
திட்டத்தின் பலன்கள்:
நேரடிப் பலன்: பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்களின் நிதி உதவி, இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் நேரடியாக ஜன் தன் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
கடன் வசதி: இந்தக் கணக்குகள் மூலம் 10,000 ரூபாய் வரை ஓவர்டிராஃப்ட் (overdraft) வசதியைப் பெற முடியும்.
சமூகப் பாதுகாப்பு: ஜன் தன் கணக்கு வைத்திருப்பவர்கள் பிரதம மந்திரி ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனா (PMJJBY) மற்றும் பிரதம மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா (PMSBY) போன்ற காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் எளிதாகச் சேரலாம்.
இந்தத் திட்டம், இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு புதிய அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளது. இது நிதிச் சேவைகளை அனைவரையும் சென்றடையச் செய்து, ஒவ்வொரு குடிமகனையும் நாட்டின் பொருளாதாரப் பயணத்தில் பங்கெடுக்க வைத்துள்ளது. எதிர்காலத்தில், இந்தத் திட்டம் மேலும் பல மக்களை சென்றடைந்து, அனைவரையும் நிதி ரீதியாக உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
