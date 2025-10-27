English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பி.எம் கிசான் யோஜனா: தீபாவளி முடிந்தும் பணம் வரவில்லையா? முக்கிய தகவல்

பி.எம் கிசான் யோஜனா: தீபாவளி முடிந்தும் பணம் வரவில்லையா? முக்கிய தகவல்

PM Kisan Yojana : பி.எம் கிசான் யோஜனா திட்டத்தில் 21வது தவணைத் தொகை தீபாவளி முடிந்தும் வங்கிக் கணக்கிற்கு பணம் வரவில்லை, இன்னும் எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டும்? என தேடுபவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 27, 2025, 06:13 PM IST
  • பிஎம் கிசான் யோஜனா
  • 21வது தவணை எப்போது?
  • விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அப்டேட்

பி.எம் கிசான் யோஜனா: தீபாவளி முடிந்தும் பணம் வரவில்லையா? முக்கிய தகவல்

PM Kisan Yojana : பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா (PM Kisan Yojana) மூலம் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் நிதியுதவித் தொகைக்காக, நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் இன்னும் காத்திருக்கின்றனர். நாட்டின் பெரிய பண்டிகைகளான தீபாவளி மற்றும் சட் பூஜா இரண்டும் முடிந்துவிட்ட நிலையிலும், விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் 21வது தவணையான (PM Kisan 21st Installment) ரூ. 2,000 இன்னும் வந்து சேரவில்லை. முன்னதாக, தீபாவளிக்குள் பணம் வந்து சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பண்டிகைகள் முடிந்த பிறகும் பணம் வராததால், விவசாயிகள் அனைவரும் இன்னும் எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டும்? என்ற கேள்வியுடன் உள்ளனர்.

பி.எம் கிசான் தவணைத் தொகை எப்போது வரும்?

பி.எம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 6,000/- (மூன்று தவணைகளாக தலா ரூ.2,000) நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் ஏற்பட்ட கனமழையால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்ட சில மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு மட்டும் அரசு முன்னதாகவே தவணைத் தொகையை விடுவித்தது. ஆனால், மற்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் இன்னும் தங்கள் தவணைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். லேட்டஸ்ட் தகவல்களின்படி, முதலில் தீபாவளிப் பரிசாகக் கிடைக்கும் என்றும், பின்னர் சட் பூஜா பண்டிகையின்போது கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவ்விரு பெரிய பண்டிகைகள் முடிந்த பின்னரும் இதுவரை அரசு தரப்பிலிருந்து நல்ல செய்தி எதுவும் வரவில்லை.

இனி எவ்வளவு காத்திருக்க வேண்டும்? 

விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் பி.எம். கிசான் தவணைத் தொகை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வரக்கூடும் என்று தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது தொடர்பாக மத்திய அரசிடமிருந்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை.

யாருக்கெல்லாம் பணம் வராமல் போக வாய்ப்பு உள்ளது?

இ-கேஒய்சி (e-KYC) முடிக்காதவர்கள்: பி.எம். கிசான் திட்டத்தின் கீழ் இ-கேஒய்சி (e-KYC) செய்வது மிகவும் கட்டாயமாகும். இதுவரை இ-கேஒய்சி செய்யாதவர்களின் பணம் நிச்சயமாகத் தடைபடலாம். இ-கேஒய்சி-யை ஆன்லைன் மூலமாகவோ அல்லது வங்கிக்குச் சென்றோ முடிக்கலாம்.

ஆதார் - வங்கி கணக்கு இணைப்பு (Aadhaar Linking): உங்களது வங்கிக் கணக்கு எண்ணுடன் ஆதார் எண் இணைக்கப்படாமல் இருந்தாலும் தவணைத் தொகை வராமல் போகலாம். இதைச் சரிசெய்ய, ஆதார் அட்டை நகல், முகவரிச் சான்று (மின்சாரக் கட்டணம், தொலைபேசி கட்டணம்), வங்கிக் கணக்குப் புத்தக நகல் ஆகியவற்றுடன் உங்கள் வங்கிக்குச் சென்று இணைப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

ஆவணச் சிக்கல்கள்: திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் போதோ அல்லது இ-கேஒய்சி செய்யும் போதோ நீங்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களில் ஏதேனும் தவறுகள் இருந்தால், உங்கள் தவணைத் தொகை தடைபடும்.

விவசாயிகள் அனைவரும் தங்கள் இ-கேஒய்சி மற்றும் வங்கி – ஆதார் இணைப்பு சரியாக உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். அரசு விரைவில் தவணைத் தொகையை விடுவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு நற்செய்தி! வங்கி கணக்கிற்கு வரும் ரூ.2000! எப்படி பெறுவது?

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? புத்தம் புதிய அப்டேட்

