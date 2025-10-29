PM Kisan 21வது தவணை: மத்திய அரசின் 3 நிபந்தனைகள்.... இதை செய்யவில்லையென்றால் ரூ.2,000 கிடைக்காது

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக அரசாங்கம் பல திட்டங்களை செயல்படுத்துகிறது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் அவற்றில் ஒரு முக்கியமான மற்றும் பிரபலமாஅன ஒரு திட்டமாகும். பிரதமர் மோடி இந்த திட்டத்தை பிப்ரவரி 24, 2019 அன்று தொடங்கினார். பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 நிதி உதவி பெறுகிறார்கள். இதனால், விவசாயிகள் ஆண்டு முழுவதும் மூன்று தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.6,000 பெறுகிறார்கள். திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு இதுவரை 20 தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி, பிரதமர் மோடி வாரணாசியில் இருந்து பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியின் 20வது தவணையை வெளியிட்டார். இப்போது, விவசாயிகள் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாடு முழுவதும் 10 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். எனினும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசாங்கத்திடமிருந்து இன்னும் எதுவும் வரவில்லை.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சற்று முன்பு இந்தத் தவணை வெளியிடப்படலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பீகாரில் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6 ஆம் தேதியும், இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 11 ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. ஆகையால், நவம்பர் 6 ஆம் தேதிக்கு முன் பிஎம் கிசான் 21வது தவணை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
21வது தவணை வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு 31.01 லட்சம் பெயர்கள் நீக்கப்படும்
பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணையை அனைத்து விவசாயிகளும் பெற மாட்டார்கள். 21வது தவணைக்கு முன்பு அரசாங்கம் பெரிய அளவிலான சரிபார்ப்பு செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையும் 31.01 லட்சம் பெயர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பெயர்கள் பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுகின்றன. கூடுதலாக, பிரதமர் கிசான் நிதி சிறார்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாக 1.76 லட்சம் வழக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பெயர்களும் நீக்கப்படும். மேலும், 8 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் நில உரிமை குறித்து சந்தேக பட்டியலில் உள்ளனர். விசாரணைக்குப் பிறகு, அவர்களும் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படுவார்கள்.
21வது தவணைக்கு அரசாங்கம் மூன்று நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது
நீங்கள் ஒரு விவசாயியாக இருந்து, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வரும் விவசாயியாக இருந்தாலும், அனைத்து தவணைகளும் உங்கள் கணக்கில் சரியான நேரத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், 21வது தவணை உங்களுக்குக் கிடைக்கும் என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை. ஆகையால், 21வது தவணை உங்களுக்குக் கிடைக்குமா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம். உண்மையான மற்றும் தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மட்டுமே பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனாவின் பலன்களைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய அரசாங்கம் மூன்று நிபந்தனைகளை நிர்ணயித்துள்ளது. பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தவறினால் உங்கள் கணக்கில் பணம் வராமல் போகலாம்.
Aadhaar Bank Account Linking: முதல் நிபந்தனை - வங்கிக் கணக்குகளை ஆதாருடன் இணைத்தல்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவுக்கான அரசாங்கத்தின் முதல் நிபந்தனை, வங்கிக் கணக்குகளை ஆதார் அட்டைகளுடன் இணைப்பதாகும். தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு விவசாயியும் தங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்க வேண்டும். ஆதார் இணைப்பு செய்யப்படவில்லை என்றால், உங்களுக்கு 21வது தவணை கிடைக்காது. தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளை தங்கள் ஆதார் அட்டைகளுடன் இணைக்காத விவசாயிகள் உடனடியாக தங்கள் வங்கிக் கிளைகளுக்குச் சென்று இதைச் செய்ய வேண்டும்.
Land Verification: இரண்டாவது நிபந்தனை - நில சரிபார்ப்பு
விவசாயிகளின் நில ஆவணங்கள் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பது அரசாங்கத்தின் இரண்டாவது நிபந்தனை. இதற்காக, நில சரிபார்ப்பு கோரப்பட்டுள்ளது. தங்கள் நிலப் பதிவுகளை போர்ட்டலில் பதிவேற்றாத விவசாயிகள் திட்டத்தின் 21வது தவணையைப் பெற மாட்டார்கள். உண்மையான மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலம் உள்ள விவசாயிகள் மட்டுமே பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் 21வது தவணையாக ரூ. 2,000 பெறுவார்கள் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. மோசடியைத் தடுக்க இந்த நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
e-KYC: மூன்றாவது நிபந்தனை - e-KYC செய்து முடிப்பது
அரசாங்கத்தின் மூன்றாவது நிபந்தனை e-KYC தொடர்பானது. மோசடியைத் தடுக்க ஆதார் e-KYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. e-KYC இல்லாமல், உங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படலாம் மற்றும் உங்கள் தவணை தாமதமாகலாம். ஆகையால், திட்டத்தின் 21வது தவணையைப் பெற உங்கள் e-KYCயை சரியான நேரத்தில் செய்து முடிக்கவும்.
