English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM கிசான் 21வது தவணை தொகை : தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

PM Kisan 21st Installment 2025 : PM கிசான் 21வது தவணை தொகை எப்போது விடுவிக்கப்படும் என்பது குறித்த அப்டேட்டை மத்திய அரசு கொடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 11, 2025, 08:48 AM IST
  • பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்
  • 21வது தவணைத் தொகை வருகிறது
  • தீபாவளிக்கு முன் விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்

Trending Photos

Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
camera icon7
Highest Individual Scores
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
camera icon12
Life Certificate
ஆயுள் சான்றிதழ்: இதை செய்யவில்லை என்றால் ஓய்வூதியம் கிடைக்காது!! முக்கிய தகவல்
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை வெள்ளிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
PM கிசான் 21வது தவணை தொகை : தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

PM Kisan 21st Installment 2025 :  மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், விவசாயிகள் தன்னிறைவு பெறுவதையும் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட இரண்டு புதிய முக்கியத் திட்டங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கவுள்ளதாக அறிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

PM கிசான் யோஜனா: 21வது தவணை நிலை

மேலும், PM கிசான் 21வது தவணை தொகை விடுவிக்கப்படுவது குறித்து பேசிய அவர், கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய 4 மாநில விவசாயிகளுக்கு PM கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணைப் பணம் ஏற்கனவே அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுவிட்டது என்றார். மீதமுள்ள மாநில விவசாயிகளுக்கு விரைவில் இந்தத் தவணைத் தொகை அனுப்பப்படும் என கூறினார். இதுதவிர இன்னொரு மிகப்பெரிய பரிசை மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கவுள்ளது.

புதிய திட்டங்கள் தொடக்கம்

இது குறித்து பேசிய மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சவுகான் இன்று விவசாயிகளுக்கான 2 லட்சியத் திட்டங்கள் தொடங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். 'பிரதம மந்திரி தன்-தான்ய கிருஷி யோஜனா', 'பருப்பு வகைகள் தன்னிறைவு இயக்கம்' ஆகிய இரு திட்டங்களையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்ச்சியில் இந்தத் திட்டங்களைத் தொடங்கி வைக்கிறார். அத்துடன், அவர் விவசாய உள்கட்டமைப்பு நிதி, கால்நடை வளர்ப்பு, மீன்வளம் மற்றும் உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறைகளுக்கான திட்டப் பணிகளுக்கும் அடிக்கல் நாட்டி, சில திட்டங்களைத் திறந்து வைக்கிறார்.

'இரு திட்டங்களும் விவசாயிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவை'

இந்த இரண்டு புதிய திட்டங்களும் தன்னிறைவு மற்றும் உற்பத்தித்திறன் கண்ணோட்டத்தில் மிக முக்கியமானவை என்று மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் குறிப்பிட்டார். பிரதமர் மோடியின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல், விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் சத்தான தானியங்களை வழங்குதல் ஆகிய முக்கிய இலக்குகளை நோக்கி அரசு உறுதிப்பாட்டுடன் செயல்பட்டு வருவதாகக் கூறினார்.

கடந்த 2014 முதல் இதுவரை நாட்டின் மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தி 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. கோதுமை, அரிசி, மக்காச்சோளம், வேர்க்கடலை மற்றும் சோயாபீன்ஸ் ஆகியவற்றின் உற்பத்திச் சாதனை அளவை எட்டியுள்ளது. மேலும், இந்தியா தற்போது கோதுமை மற்றும் அரிசியில் முழுமையாகத் தன்னிறைவு அடைந்துள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.

திட்டம் 1: பருப்பு வகைகள் தன்னிறைவு இயக்கம்

தற்போதைய சவால்: இந்தியா பருப்பு வகைகளை அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மற்றும் நுகரும் நாடாக இருந்தாலும், உலகிலேயே அதிக அளவில் பருப்புகளை இறக்குமதி செய்வதும் இந்தியாதான். எனவே, பருப்பு வகைகளில் தன்னிறைவு அடைய வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

இலக்கு: தற்போதுள்ள 242 லட்சம் டன் பருப்பு உற்பத்தியை 350 லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க வேண்டும்.

உற்பத்தித்திறன் உயர்வு: ஒரு ஹெக்டேருக்கு 880 கிலோ (சராசரி) என்ற உற்பத்தித் திறனை 1130 கிலோவாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமலாக்க வியூகம்:

ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி: அதிக உற்பத்தித் திறன் கொண்ட, பூச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட பருப்பு விதைகளை உருவாக்கி, அவற்றை விவசாயிகளுக்குச் சரியான நேரத்தில் சென்றடையச் செய்ய வேண்டும்.

இலவச விதை விநியோகம்: தரமான விதைகள் 'மினி கிட்ஸ்' வடிவில் விநியோகிக்கப்படும். மொத்தம் 88 லட்சம் இலவச விதை கிட்கள் விநியோகிக்கப்படும்.

பதப்படுத்துதல் அலகுகள்: பருப்பு சாகுபடி நடைபெறும் பகுதிகளிலேயே பதப்படுத்தும் பணியும் நடைபெற, 1,000 பதப்படுத்தும் அலகுகளை நிறுவ இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அரசு 25 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் வழங்கும்.

திட்டம் 2: பிரதம மந்திரி தன்-தான்ய கிருஷி யோஜனா

நோக்கம்: நாடு முழுவதும் உள்ள ஒவ்வொரு பகுதியின் உற்பத்தித் திறனும் வேறுபடுகிறது. எனவே, குறைந்த உற்பத்தித் திறன் கொண்ட மாவட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, அங்கு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.

பயன்: இந்தக் குறைவான உற்பத்தி மாவட்டங்களின் திறனைச் சராசரி அளவுக்கு உயர்த்தினாலே, நாட்டின் மொத்த உற்பத்தியும் அதிகரித்து, அந்த மாவட்ட விவசாயிகளின் வருமானமும் அதிகரிக்கும்.

ஆரம்ப கவனம்: முதல் கட்டமாக, 100 மாவட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அங்கு உற்பத்தியை அதிகரிக்கச் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும்.

செயற்பாடுகள்: இந்தப் பகுதிகளில் நீர்ப்பாசன வசதிகளை விரிவுபடுத்துதல், சேமிப்புக் கிடங்கு வசதி, நீண்ட மற்றும் குறுகிய காலக் கடன் வசதிகளை அதிகரித்தல் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தலை ஊக்குவித்தல் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்படும்.

இந்தத் திட்டம், நிதிக் குழுவின் (NITI Aayog) டாஷ்போர்டு மூலம் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படும் என்றும் வேளாண் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 20வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: விவசாயிகளுக்கு அரசு கொடுத்த அதிரடி அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 20வது தவணை இன்று வருகிறது: ரூ.2,000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PM Kisan21st Installment 2025PM Kisan Yojana UpdateShivraj Singh ChouhanNarendra Modi

Trending News