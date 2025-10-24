PM Kisan 21வது தவணை: 3 நிபந்தனைகள் முக்கியம், மீறினால் பெயர் நீக்கம்.... மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பணம் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு, மத்திய அரசு ஒரு முக்கியமான புதுப்பிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. நீங்கள் பிஎம் கிசான் பயனாளியாக இருந்தால், இந்த தகவல் உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, இந்த முறை சுமார் 31 லட்சம் விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் தவணை பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
சில விவசாயிகள் PM கிசான் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 உதவியை தவறாகவோ அல்லது சட்டவிரோதமாகவோ பெற்று வருவதாக அரசாங்கம் கண்டறிந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, 21வது தவணையை வழங்குவதற்கு முன்பு தகுதியற்ற விவசாயிகளை அடையாளம் காண நாடு முழுவதும் ஒரு பெரிய சரிபார்ப்பு செயல்முறை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை பெறுவதற்கான 3 நிபந்தனைகள்
முன்னதாக, பல விவசாயிகளின் தவணைத் தொகை 20வது தவணைக்கு முன்பே நிறுத்தப்பட்டது, ஏனெனில் அவர்களின் கணக்குகள் சந்தேகத்திற்குரியதாகக் கருதப்பட்டன. சிலர் இந்த திட்டத்தின் அனைத்து தகுதி விதிகளையும் பூர்த்தி செய்யவில்லை. 21வது தவணைக்கு முன்பும் இதேபோன்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. முறைகேடுகள் மற்றும் மோசடிகளைத் தடுக்க அரசாங்கம் கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பின்வரும் மூன்று நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாத விவசாயிகளின் பெயர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படும்.
ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு பயனாளி மட்டுமே:
ஒரு குடும்பத்தில், கணவன் அல்லது மனைவி, யாரவது ஒருவர் மட்டுமே பிஎம் கிசான் சலுகைகளைப் பெற முடியும். இருவரும் சலுகைகளைப் பெற்றிருந்தால், ஒருவரின் பெயர் நீக்கப்படும். கணவன்-மனைவி இருவரும் பணம் பெற்றதாக சுமார் 31.01 லட்சம் வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டன.
குறைந்தபட்சம் 18 வயது:
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயன்களைப் பெற விவசாயிகள் 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். சிறார்களின் கணக்குகள் நீக்கப்படும். சுமார் 1.76 லட்சம் சிறார்களின் கணக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
நில உரிமை:
பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு விவசாயத்திற்காக நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு சலுகைகள் கிடைக்காது. இந்த விதியின் காரணமாக 8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகள் நீக்கப்படலாம்.
உங்கள் நிலை என்ன? எப்படி தெரிந்துகொள்வது?
pmkisan.gov.in. என்ற அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலுக்கு சென்று, நீங்கள் பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் அனைத்து விதிகளையும் பூர்த்தி செய்கிறீர்களா என்பதை தெரிஞ்துகொள்ளலாம்.
இதற்கான எளிய வழிமுறை இதோ
- முகப்புப் பக்கத்திற்குச் சென்று “Know Your Status” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பிரதமர் கிசான் பதிவு எண் மற்றும் கேப்ட்சாவை உள்ளிடவும்.
- “OTP பெறு” என்பதைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைலில் வரும் OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- தகுதி நிலை மற்றும் கடைசி தவணை உட்பட உங்கள் கணக்கு விவரங்கள் தோன்றும்.
- தகுதி நிலையைச் சரிபார்க்கவும்: லேண்ட் சீடிங் மற்றும் e-KYC க்கு அடுத்து ✔ அல்லது “ஆம்” என்று காட்டப்பட்டால், உங்கள் தவணை சரியான நேரத்தில் வரவு வைக்கப்படும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 20 தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணையான 21வது தவணை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக......
- பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்கு நிதி நிவாரணம் அளிக்கும் ஒரு திட்டமாகும்.
- இதன் மூலம் விவசாயிகளிக்கு 3 தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது.
- இதுவரை 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
- 21வது தவணை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? புத்தம் புதிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை கிடைக்க 3 பணிகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ